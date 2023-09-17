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Пашинян: Армения не меняет политический вектор

10:52, 17.09.2023
Пашинян: Армения не меняет политический вектор
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян счел неуместными разговоры о смене внешнеполитического вектора страны, сообщает «РИА Новости».

— Армения не может менять внешнеполитический вектор в том смысле, что внешняя политика Армении всегда ориентирована на государственные интересы Армении, — сказал Пашинян.

Премьер отметил, что в вопросе российско-армянских отношений исходит из заявлений президента России, который заявлял, что «проблем с Арменией и премьер-министром нет».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял о некорректности высказываний политических деятелей в Армении о том, что Москва «отдала» Нагорный Карабах Азербайджану.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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