Пашинян: Армения не меняет политический вектор

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян счел неуместными разговоры о смене внешнеполитического вектора страны, сообщает «РИА Новости».



— Армения не может менять внешнеполитический вектор в том смысле, что внешняя политика Армении всегда ориентирована на государственные интересы Армении, — сказал Пашинян.

Премьер отметил, что в вопросе российско-армянских отношений исходит из заявлений президента России, который заявлял, что «проблем с Арменией и премьер-министром нет».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял о некорректности высказываний политических деятелей в Армении о том, что Москва «отдала» Нагорный Карабах Азербайджану.



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Маргарита Головатенко