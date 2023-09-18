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«Рубин» — «Зенит»: что это было? Новости спорта / «Реальное время Live»

15:00, 18.09.2023 3 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
«Рубин» — «Зенит»: что это было? Новости спорта / «Реальное время Live»
Фото: realnoevremya.ru

Казанский «Рубин» проиграл петербургскому «Зениту» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Матч завершился со счетом 3-0 в пользу петербуржцев. Зато в регби казанцам повезло гораздо больше: в финале Кубка России по регби казанская «Стрела» на «ВТБ-Арене» в Москве впервые в своей истории обыграла красноярский «Красный Яр». До сезона 2020/21 казанцы не играли в высшем дивизионе чемпионата страны. Подробнее о новостях спорта расскажет Джаудат Абдуллин, корреспондент нашей спортивной редакции, — в прямом эфире «Реальное время Live».

«Реальное время»
Справка

Справка: мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Реального времени».

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 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 15:07
    жаль, конечно. Но я не удивлен
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  • Анонимно 16:04
    Андрея Тихонова главным тренером.
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    Анонимно 16:26
    Женской сборной РФ
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