«Рубин» — «Зенит»: что это было? Новости спорта / «Реальное время Live»
Казанский «Рубин» проиграл петербургскому «Зениту» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Матч завершился со счетом 3-0 в пользу петербуржцев. Зато в регби казанцам повезло гораздо больше: в финале Кубка России по регби казанская «Стрела» на «ВТБ-Арене» в Москве впервые в своей истории обыграла красноярский «Красный Яр». До сезона 2020/21 казанцы не играли в высшем дивизионе чемпионата страны. Подробнее о новостях спорта расскажет Джаудат Абдуллин, корреспондент нашей спортивной редакции, — в прямом эфире «Реальное время Live».
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