День в истории: захватили Уолл-стрит, нашли нефть

Чем примечательна дата 17 сентября?

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Сегодня, 17 сентября, в Бавлах нашли нефть, запустили систему рабфаков, ввели учебный предмет «военное дело», выпустили первую пластинку на 33 и 1/3 оборота, открыли Олимпийские игры в Сеуле, начали акцию «Захвати Уолл-стрит». Родились режиссер Дамир Сиразиев, министр внутренних дел ТАССР Салих Япеев, певица Анастейша. Умерли драматург Ризван Хамид, киноактер Федор Шаляпин-младший, архитектор Виктор Веснин. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Нефть — здесь!



17 сентября 1946 года бригада буровиков во главе с мастером Степаном Баклушиным (трест нефтеразведки «Туймазынефть») около поселка Бавлы вскрыла на глубине 1 770 метров мощный нефтеносный горизонт девонского происхождения. У места, откуда хлынул фонтан, в тот же день провели митинг. Вскоре в Бавлы начали прибывать бригады с Сахалина, из Майкопа, Баку, Краснодара, Перми.



17 сентября 1954 года в селе Большое Подберезье Кайбицкого района родился Дамир Сиразиев. В детстве жил в Челябинске, окончил Казанское театральное училище и московский ГИТИС, работал в русском ТЮЗе, стал режиссером Камаловского театра. Здесь прогремела его инсценировка по «Плахе» Чингиза Айтматова под названием «Ахырзаман», ставшая символом перемен в искусстве. Позже возглавил Тинчуринский театр и занимался в основном комедиями. Кроме того, организовал показ рок-оперы «Магди» Масгуды Шамсутдиновой в честь 1100-летия принятия ислама. После чего ушел из театра, был депутатом и бизнесменом, выпускал книги от фонда «Җыен» историков Михаила Худякова и Карла Фукса.

17 сентября 2017 года скончался драматург и писатель Ризван Хамид. После школы он работал в городе Октябрьском на заводе «Нефтеавтоматика» слесарем, продолжил трудиться в этой должности на Уфимском заводе низковольтной электроаппаратуры, а потом поступил в Казанский пединститут и начал работать в журнале «Чаян». Впервые его пьесу «Синең урынына кайттым...» поставили в 1978-м в Камаловском, а в 1981-м — в Альметьевском театре. После ее показывали и в русских театрах под названием «Охота на волка».

17 сентября 2022 года «Реальное время» сообщило: расследование, как сиротам в Татарстане дают «убитые» квартиры в старом жилом фонде, получило продолжение и широкий резонанс. Пример челнинского выпускника детдома Дениса Харитонова, добившегося предоставления ему полагающейся по закону новой квартиры, оказался заразительным. Ему теперь следуют другие сироты и оставшиеся без попечения родителей ребята — молодые люди отстаивают свои жилищные права.

Гуландам Фатхуллина / realnoevremya.ru

Работай и учись



17 сентября 1920 года декретом СНК РСФСР «О рабочих факультетах» было завершено оформление системы рабфаков. На них принимали рабочих и крестьян в возрасте от 18 лет, на учебу их направляли производственные союзы, фабрично-заводские комитеты, партийные отделы работы в деревне, волостные, уездные и губернские исполкомы. При этом обучение на дневном отделении приравнивалось к работе на производстве с учетом в трудовом стаже.

17 сентября 1941 года Иосиф Сталин подписал постановление Государственного комитета обороны (ГКО) «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР». В свете этого постановления во всех учебных заведениях Советского Союза вводился учебный предмет «военное дело». В целях подготовки для Красной Армии обученных резервов ГКО постановил ввести с 1 октября 1941 года обязательное военное обучение граждан СССР мужского пола в возрасте от 16 до 50 лет. В первую очередь подготовкой охватывались допризывники 1923 и 1924 годов рождения и военнообязанные запаса (из числа необученных) в возрасте до 45 лет.

предоставлено realnoevremya.ru из фондов Елабужского государственного музея-заповедника

Тридцать три и три



17 сентября 1934 года вышла первая грампластинка на 33 и 1/3 оборота в минуту. Фирма RCA Victor записала на ней Пятую симфонию Людвига Ван Бетховена. С тех пор этот стандарт стал главным на виниловых носителях. Первые же пластинки имели диаметр 175 мм (6,89 дюйма), на них помещалось по две минуты музыки на одной стороне. После появились 12-дюймовые, а затем диски на 10 дюймов со скоростью вращения 78 оборотов в минуту.

17 сентября 1988 года открылись XXIV летние Олимпийские игры в Сеуле (Южная Корея). Игры проходили до 2 октября. Республика Корея стала второй после Японии азиатской страной, где проходила Олимпиада. Талисманом Игр стал главный любимец корейцев — амурский тигр. Его представили милым тигренком Ходори, что в переводе означает «мальчик-тигр». Организаторы сеульских Игр также записали официальную песню Олимпиады — «Рука об руку», в которой говорилось о мире и дружбе между всеми участниками главного спортивного события 1988 года. Она получила мировое признание, попав в эфир всех известных радиостанций. Олимпиада в Сеуле считается одной из самых массовых: только организаторов, спортсменов, тренеров и журналистов насчитывалось более 20 тысяч человек, число же телезрителей превысило 3 миллиарда.

17 сентября 2011 года стартовала акция «Захвати Уолл-стрит», которая началась с появления в парке Зукотти постоянного палаточного лагеря. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг тогда заявил: «Люди имеют право на протест, и если они хотят протестовать, мы будем рады убедиться, что у них есть места, чтобы сделать это». Также жители проводили демонстрации и в других частях Нижнего Манхэттена, они длились более года. 9 апреля 2013 года администрация города согласилась выплатить протестующим компенсацию за уничтожение появившейся в ходе акции Народной библиотеки и прочего имущества. Из 2 644 арестов, связанных с акцией, 409 закончились штрафами или осуждением, также город выплатил 1,5 миллиона долларов США компенсаций в пользу протестующих.