Мотивационный список для Алены Косторной

Когда Куница в руке, а журавль в небе

Фото: представлено realnoevremya.ru Федерацией фигурного катания Татарстана

В контрольных прокатах дебютировали Алена Косторная и Георгий Куница, Таисия Собинина и Денис Ходыкин. Они же ранее выступали вне зачета на юниорском первенстве Москвы. Косторная и Куница в прошлом одиночники, с разной долей успеха выступавшие на соревнованиях. Корреспондент спортивной редакции «Реального времени» вспомнил о наиболее известных одиночницах, которые успешно поменяли привычную дисциплину на парное катание.

Среди соперниц Косторной те, кого она легко обыгрывала в одиночницах

Молодожены Алена Косторная и Георгий Куница — это далеко не первая пара, собранная из одиночников. Но до сей поры в парное катание не приходила столь звездная одиночница — чемпионка Европы, победительница Гран-при, чью ожидаемую победу на чемпионате мира «отменил» коронавирус. Травмы серьезнейшим образом повлияли на карьеру Алену, которая прерывалась на 655 дней, за время которых она успела выйти замуж за другого одиночника Георгия Куницу, создав с ним пару еще и на льду. Возможно, их сблизило еще и то, что Косторная хотела стать врачом, по окончании спортивной карьеры, а у супруга родители — медики.

Очень любопытно, кстати, изучать протоколы соревнований прошлых лет. Среди нынешних соперников Куницы — его партнеры по спортшколе «Москвич» Илья Миронов (ранее он катался с казаночкой Дианой Мухаметзяновой, а до нынешнего сезона был с Таисией Собининой, новой партнершей Дениса Ходыкина), Дмитрий Евгеньев, катающийся с Анастасией Мухортовой. А среди бывших соперниц Косторной в одиночке можно обнаружить в ворохе старых протоколов экс-казаночек Юлию Артемьеву и Ясмину Кадырову, ранее ушедших в парное катание, которые сейчас представляются уда более опытными парницами, чем старшая коллега Косторная. Этим летом были созданы очередные пары, в частности Алена Жилина стала в пару с Андреем Рудем. Алена —младшая сестра куда более известной Вероники, а Рудь — предыдущий партнер экс-казаночки Елизаветы Осокиной, катающейся сейчас с Артемом Грицаенко.

realnoevremya.ru

Москвина, Жук и россиянки

Первым многостаночником советского фигурного катания стала Айно-Вайке Падури, выигравшая в январе 1945 года чемпионат Советского Союза, как одиночница. Было ей на тот момент 33 года, и десять из них фигуристка выступала на чемпионате Эстонии под девичьей фамилией Вайке Кальювээ, сочетая одиночное и парное катание с Альфредом Хирвом, Робертом Карсиным, который снова станет партнером фигуристки в 1948 году, когда они завоюют серебряные медали чемпионата СССР.



Рассказывать об одиночницах, нашедших в парном катании спортивные успехи и личное счастье, и обойти внимание маленькую фигуру огромной величины, такую как Тамара Николаевна Москвина, это кощунство. Тамара Братусь была одной из сильнейших одиночниц страны, стартовав на четырех чемпионатах Европы, но только перейдя в парное катание, где она нашла партнера и многолетнего коллегу по тренерскому цеху Алексея Николаевича Мишина (серебро чемпионатов мира и Европы), к ней пришли спортивные успехи и понимание — по какому тренерскому пути идти, что Тамара Николаевна делает до сих пор. Одной из соперниц Москвиной была Татьяна Жук, младшая сестра великого тренера Станислава Жука, которая с Александром Гавриловым завоевывала медали чемпионатов мира и Европы, а с Александром Гореликом пополнила свою коллецию еще и олимппийским серебром.

Если говорить о россиянках, то практику перехода в парное катание первой освоила 14-летняя Татьяна Тотьмянина из Перми, занявшая последнее 12 место на чемпионате России 1995 года, где она познакомилась с волгоградцем Максимом Марининым, вместе с которым стала выступать за Санкт-Петербург.

Предпоследней, до Косторной, спортсменкой, выступавшей на серьезном уровне в одиночном катании, стала казаночка Евгения Тарасова. В нулевые Казань трижды проводила чемпионаты страны, но долгое время не могла поболеть за своих. Разве что в 2003 году выступала Татьяна Плющева, дочь хоккейного наставника Владимира Плющева, который на тот момент тренировал «Ак Барс». Наконец, в декабре 2008 года в Казани стартовала 14-летняя Евгения Тарасова, занявшая 12 место из 14 участниц. После чего через два года перешла в парное катание, начав скатываться с Егором Чудиным, и уже 11 лет выступающая с Владимиром Морозовым.

realnoevremya.ru

Василиса Даванкова: опыт перехода парницы в танцы

Софья Бирюкова выиграла в 2013 году Универсиаду в Италии, опередив хозяйку льда Валентину Марке и двух соотечественниц — Софию Мишину и Марию Артемьеву, после чего решила перейти в парное катание в сверхуспешную на то время группу Нины Мозер. Тренер поначалу поставила ее в пару с Александром Степановым (до недавней поры выступать за сборную Беларуси с Богданой Лукашевич), а затем с Андреем Филоновым, и в 2016 году это была седьмая пара на чемпионате России.

Василиса Даванкова не выступала в качестве одиночницы на крупных соревнованиях, зато ее переход в танцы был еще более удивителен: из парного катания. Впрочем, у Даванковой многое, как говорится, удивительно, уже по ее редкой фамилии можно догадаться, что она девушка не из простых, там и папа, и дядя — люди весьма известные в миире бизнеса и политики. Сама Василиса в 13 лет стартовала с Андреем Депутатом на юниорском чемпионате мира, выступала с ним до 15 лет, пройдя три чемпионата России, после чего была близка к попаданию в олимпийский Сочи. Далее участвовала в национальном чемпионате с Александром Энбертом. После создания пары Забияко-Энберт, Василиса Даванкова ушла в танцы, и уже с Антоном Шибневым скаталась на Универсиаду в Казахстан, и став седьмой на чемпионате России.

Поскольку мы вскользь затронули тему создания российской пары с участием канадского гражданина, то не лишне будет рассказать и о первой партнерше Энберта, Катарине Гербольдт, которая дебютировала на взрослом чемпионате мира в 2006 году, после чего еще раз выступила на юниорском мире 2008 года, и дебютировала на Европе 2009 года. После чего в 21 год встала в пару с Энбертом, и с ходу новая пара заняла четвертое место на чемпионате Европы. Тогда пара Гербольдт-Энберт была второй среди россиян, после Веры Базаровой и работающего сейчас в Казани Юрия Ларионова. Еще две пары были созданы с приглашением иностранным фигуристок — японки Юко Кавагути и украинки Татьяны Волосожар. Там еще Мария Мухортова каталась с французом Жеромом Бланшаром, а в танцах Яна Хохлова — с Федором Андреевым, участником двух юниорских чемпионатов мира в составе сборной Канады. Уже после олимпийского Сочи была создана еще две типа «российской» пары, когда к Энберту в пару встала эстонка Наталья Забияко, а одиночница из Финляндии Алиса Ефимова встала в пару с россиянином Александром Коровиным, выступающим сейчас за Филиппины. Ефимова до недавней поры каталась за Германию с другим бывшим одиночником Рубеном Бломмартом, выступавшим за Бельгию на двух чемпионатах Европы, но сейчас завершившим спортивную карьеру. Теперь ее партнер Миша Митрофанов, с которым она будет представлять США.

Как уехать в Беларусь, чтоб попасть в Казань

15-летняя москвичка Виктория Васильева финишировала 11-й на чемпионате России 2018 года, том самом, где провалились Алина Загитова (5 место) и Евгения Медведева (7 место). У наших суперзвезд хватило мастерства и характера для того, чтобы успешно выступить на чемпионате мира, завоевав золото и бронзу. Что касается Васильевой, то она выиграла в Уфе Русско-Китайские игры, затем была шестой в финале юниорского Гран-При. После чего создала пару с умудренным опытом Никитой Володиным (бывшие партнеры Алина Устимкина, Амина Атаханова, Таисия Собинина). С этого лета Володин катается за Германию с Минервой Хазе. Что касается Васильевой, то ее партнером стал Роман Запорожец. Напоследок пример из мужской из одиночки, поскольку Георгий Куница также бывший одиночник. В 2015 году его старший коллега Дмитрий Бушланов стал 15-м из 18 участников чемпионата России. Уже в следующем сезоне он катался с Александрой Кошевой в парном катании, будучи делегирован на зимнюю Универсиаду 2019 года в Красноярске, где спортсмены финишировали третьими из четырех участников. Фигурное катание на той Универсиаде реально выглядело конкурентным турниром, даже в синхронном катании, помимо парников, старты которых вспоминаются с оттенком легкого стыда. Первая же травма Кошевой разрушила их пару с Бушлановым, которому тут же создали новый дуэт, на этот раз с Никой Осиповой (знакомая фамилия для любителей фигурного катания, поскольку сейчас она выступает за сборную Нидерландов). Впрочем, и сам Бушланов перешел под сборную другого государства, и сейчас он защищает цвета команды Беларуси вместе с Екатериной Юровой. Что не помешало им в прошлом году приехать в Казань для участия в «Кубке Идели».



(Окончание следует)

