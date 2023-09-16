Школьные шпаргалки, казахские клипы и Евгений Пригожин: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

За последние семь дней жители Татарстана чаще всего пытались найти в интернете ГДЗ — готовое домашнее задание. Несмотря на то, что новый учебный год идет всего лишь две недели, школьники уже пытаются упростить свои задачи. Вместе с «домашкой» они также ищут свои электронные дневники, в которых можно узнать оценки и расписание. Кроме школьных забот граждан по-прежнему волнует и тема гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Темы прошлой недели увеличили охват, задержавшись в топе

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные, трендовые запросы по веб-поиску. Ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

realnoevremya.ru

Сервисы с готовыми домашними заданиями попали в топ наиболее популярных запросов у татарстанцев практически сразу после начала учебного года. Наиболее популярными из них оказались ГДЗ по русскому языку — одному из самых главных предметов школьной программы. Вместе с «домашкой» татарстанцы активно ищут электронные дневники. Они доступны как для учеников, так и для родителей. Если первые могут узнавать оттуда свое расписание на ближайшие дни, то вторые — могут отслеживать успеваемость своих детей. Поэтому скрыть плохие оценки, в век цифровизации стало сложнее.

Что касается Пригожина, то напомним: 23 августа в Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино произошло падение частного самолета Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва — Санкт-Петербург. По данным СМИ, трагедия случилась в районе 18.30 по мск. В результате крушения самолета погибли десять человек, из них три члена экипажа. Как заявили в Росавиации, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин значился в списке пассажиров, а вместе с ним на борту находился и Дмитрий Уткин — Герой России, подполковник запаса, спецназовец, ключевой создатель и руководитель частной военной компании.

Информацию об их гибли позже подтвердили в Следственном комитете России, ссылаясь на проведенные анализы. Уже 29 августа состоялось прощание с Евгением Пригожиным, которое прошло в закрытом формате. Его похоронили на Прохоровском кладбище Санкт-Петербурга, что подтвердила сама пресс-служба бизнесмена.

ГДЗ интересовало лишь малые города, а большие все еще искали «короткометражку» о Леди Баг

Также данные рассматривались по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

realnoevremya.ru

Готовые домашние задания, как отдельный запрос, не сыскали популярности во всех четырех крупных городах Татарстана. Но при этом по остальным городам и районам республики их прирост по сравнению с прошлой неделей достиг 2 850%. Что касается конкретного поиска ГДЗ по русскому языку, то здесь, хоть и небольшой, но все же интерес был. Причем больше всех готовую «домашку» по этому предмету искали альметьевцы — 15 баллов из 100. Чуть меньше пришлось на Челны и Нижнекамск — 14 и 13 баллов соответственно. В Казани и вовсе — 9 балов. Однако, в общей статистике по всему региону прирост данного запроса составил 1 950%. Это говорит о том, что им больше интересовались в других населенных пунктах республики: Елабуга, Бавлы, Агрыз, Актаныш, Заинск и др.

Аналогичная динамика наблюдается и с электронным дневником, где наибольшее количество баллов — 7 — собрали одновременно челнинцы и нижнекамцы.

Что касается Евгения Пригожина, то наибольший интерес к нему проявляли казанцы, а наименьший жители Нижнекамска, но баллы по этому направлению уже в разы больше — 42 и 27 соответственно. Также большим интересом у татарстанцев по-прежнему пользуется «Мегамаркет» и приквел сериала о влюбленных супергероях «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы». Более того, их показатели только выросли по сравнению с предыдущей неделей.

Лидерами YouTube стали казахи и рэперы

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) приводится то, что в тренде у татарстанцев на YouTube:

realnoevremya.ru

Что касается видеохостинга YouTube, то лидерство по количеству запросов на этой площадке досталось видеоролику под названием «Я в Париже». Изначально видео стало мемом в TikTok, а далее переместилось и на другие платформы. Молодой парень из Казахстана спел песню на французском языке на фоне Эйфелевой башни. Однако, ирония и сама суть мема заключается в том, что это было сделано не в Париже. На деле же молодой человек стоит перед телевышкой в казахстанском городе Актобе, на украшение которой из местного бюджета было потрачено более 15 миллионов тенге (более 3 млн рублей)

На втором месте вторую неделю подряд держится клип на песню казахстанского товрческого объединения «Ирины Кайратовны» под названием «Чина». Популярность ему также принесла популярная у подростков платформа — TikTok. На третьем месте также находится музыкальная композиция — «Я плачу» от российского рэпера A.V.G. Следом за ним идет еще один популярный рэп-исполнитель Oxxxymiron*.



*включен Министерством юстиции России в список иностранных агентов



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