Ирина Мирошниченко, «полнометражка» о Леди Баг и интернет-магазин: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Одной из главных тем прошедших семи дней стало наследство 81-летней народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко, которая умерла в начале августа. Многим она была знакома ролям в таких фильмах, как «Я шагаю по Москве», «Вам и не снилось…», «Зимняя вишня» и др. Интерес у жителей республики вызывали и другие новости из мира кино, например, премьера французского мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы». А закрыл лидерскую тройку обновленный, но всем известный российский маркетплейс «Мегамаркет». Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Спустя месяц фильм «Барби» оказался в последней тройке рейтинга

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные, трендовые запросы по веб-поиску. Ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

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2 сентября в Московском художественном театре имени А.П. Чехова прошел сбор труппы. Собрание было приурочено к началу сезона, который также является юбилейным: 26 октября МХТ исполнится 125 лет. Несмотря на это, встреча началась с минуты молчания, посвященной Ирине Мирошниченко. Народная артистка ушла из жизни 3 августа.

Еще одной популярной темой, связанной с артисткой, стало ее наследство. Как рассказала соседка Мирошниченко, последняя оставила все племянникам своего брата.

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965-м окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу МХТ имени Чехова. Выступала в спектаклях «Тяжкое обвинение» Льва Шейнина, «Синяя птица» Мориса Метерлинка, «Идеальный муж» Оскара Уайльда, в пьесах Чехова «Чайка», «Три сестры», «Иванов», «Дядя Ваня», «Вишневый сад», в «Варварах» Максима Горького. В кино Мирошниченко попала в 1963 году, сыграв эпизодическую роль Кати, сестры главного героя фильма «Я шагаю по Москве». Первой главной ролью для нее стала работа в драме «Их знали только в лицо». Также она снималась в фильмах «Ошибка резидента», «Миссия в Кабуле», «Агент секретной службы», «Вам и не снилось…», «Тайны мадам Вонг», «Зимняя вишня» и др.

Вторым наиболее популярным поисковым запросом у татарстанцев оказался французский полнометражный приквел сериала о влюбленных супергероях «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы». В России премьера этой кинокартины официально состоялась 17 августа, однако свою популярность она стала набирать только сейчас.

А замкнул лидерскую тройку российский маркетплейс «Мегамаркет», который до 1 августа этого года назывался «Сбермегамаркет». Интернет-магазин был основан еще в 2016 году компанией «М.Видео», а в 2017-м было запущено его бета-тестирование. По итогам 2022 года на маркетплейсе было представлено более 13 миллионов товаров более чем в 8 тысячах магазинов в 20 основных категориях, включая электронную и бытовую технику, товары для дома, одежду, строительство и ремонт, детские товары и многое другое.



Татарстанцы все еще интересуются гибелью Евгения Пригожина

Также данные рассматривались по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

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Ирина Мирошниченко сильнее остальных заинтересовала жителей Нижнекамска, как и выход нового мультфильма о Леди Баг. Вторыми по этим двум запросам оказались казанцы. При этом альметьевцы и вовсе не интересовались «полнометражкой» мультсериала.

Что касается «Мегамаркета», то количество запросов по его поиску оказалось практически на одном уровне во всех четырех крупных городах Татарстана. Однако с небольшим перевесом в один балл лидерство в этой теме досталось Казани. Примерно такая же ситуация оказалась и с темой гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Но тут уже первое место заняли жители нефтяной столицы республики.

Темой конструктора рабочих программ граждане из Альметьевска, наоборот, оказались совсем не заинтересованными. Также небольшое количество таких запросов фиксировалось в Казани и Набережных Челнах. А вот Нижнекамск собрал максимальные 100 баллов.

Лидерами YouTube остаются блогеры и песни

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) приводится то, что в тренде у татарстанцев на YouTube:

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Что касается видеохостинга YouTube, то лидерство по количеству запросов на этой площадке досталось финальному выпуску проекта «Крысиные бега» от развлекательного шоу «КликКлак». Второе место досталось клипу на песню Ирины Кайратовны «Чина», ставшей популярной у подростков на другой платформе — TikTok. Замыкает тройку лидеров на YouTube блогер Иван Золо.

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