Современный священник в 21 веке: мифы и правда / Реальное время Live
Священство является одним из семи таинств православной церкви. Но как вообще можно стать священником, неужели существуют какие-то учебные организации, в которых ты можешь получить диплом пастыря? И кто в 21-ом веке вообще становится священником, а самое главное — зачем? Какие правила должен соблюдать каждый пастырь, как они менялись на протяжении веков и менялись ли вообще? Мифы и правду вокруг портрета современного пастыря постарается развеять священник Александр Ермолин в прямом эфире «Реальное время Live».
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