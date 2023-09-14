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Современный священник в 21 веке: мифы и правда / Реальное время Live

16:00, 14.09.2023 1 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Современный священник в 21 веке: мифы и правда / Реальное время Live
Фото: realnoevremya.ru

Священство является одним из семи таинств православной церкви. Но как вообще можно стать священником, неужели существуют какие-то учебные организации, в которых ты можешь получить диплом пастыря? И кто в 21-ом веке вообще становится священником, а самое главное — зачем? Какие правила должен соблюдать каждый пастырь, как они менялись на протяжении веков и менялись ли вообще? Мифы и правду вокруг портрета современного пастыря постарается развеять священник Александр Ермолин в прямом эфире «Реальное время Live».

"Реальное время"
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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:01
    Ермолин и есть современный священник, молодой, продвинутый и верующий
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Новости общества

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