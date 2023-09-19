Праздник плуга в конце XIX века, с советскими маевками и современный Сабантуй

Традиции Сабантуя в истории татарского народа

Трудно сказать, где сегодня не празднуют Сабантуй. Его отмечают в селах и городах республики, в других регионах, в масштабах всей страны и мира — там где проживают татарские диаспоры. Организаторы стремятся обогатить его содержание, вернуться к традиционным ритуалам. Между тем, в прежние времена у этого праздника были свои отличия. Где Сабантуй праздновали целую неделю, какие состязания самые древние и какой подарок считался самым дорогим? Подробнее о традициях отмечать праздник плуга на протяжении столетий продолжает рассказывать в блоге кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Шамиль Садыков.

На рубеже XIX—XX веков

С развитием татарского национального движения, на волне возросшего интереса к самобытным обычаям народа, с появлением татарской прессы публиковалось множество статей с описанием Сабантуя как в татарских деревнях, так и в крупных городах — таких как Казань, Уфа, Оренбург. Авторы статей подчеркивали колорит, масштаб Сабантуя и одним из способов сохранения самобытности нации называли возрождение духовно-нравственных основ праздника.



Сабантуй, фото нач. ХХ в. предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

Например, Г. Ахмеров в газете «Казан мохбире» (от 7 мая 1906 г.) писал:



«… необходимо ценить многовековые народные традиции. Если у одной нации угасают свои обычаи, их постепенно подменяют обычаи другого народа, что ведет к исчезновению нации. Это многократно испытано на историческом опыте».

Сабантуй, 1950-е гг. предоставлено realnoevremya.ru нацмузеем РТ/tatar.museum.ru

В годы советской власти

Традиционные праздники татарского народа претерпели существенную трансформацию. Сабантуй стал показательным и агитационно-пропагандистским мероприятием. Много времени уделялось длинным докладам, процедурам вручения премий и наград. Были попытки «обновления» многовековой традиции, то есть проведения всевозможных фестивалей, маевок с использованием основных элементов Сабантуя.



С ростом национального самосознания татар, возрастанием интереса к историческим корням поменялось отношением к национальным праздникам. Характерной чертой постсоветского времени стало стремление к возрождению забытых традиций и обрядов Сабантуя. Разнообразные формы поддержки со стороны государства сделали Сабантуй общенациональным праздником.

realnoevremya.ru

Однако в последнее время Сабантуй стал больше похож на развлекательное шоу и спектакль

Сегодня важно возрождение народных традиций эстетического и физического воспитания. Необходимо осмыслить многовековой народный воспитательный опыт, преемственность традиций. Без бережного отношения к этим духовным сокровищам народа немыслимы прогресс в общественной жизни, формирование исторического самосознания и миропонимания граждан.

По монографии Д.Р Шарафутдинова «Исторические корни и развитие традиционной культуры татарского народа XIX—XX вв.».