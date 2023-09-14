В казанской усадьбе Ленина будут квартиры по 300 «квадратов»

В новое элитное жилье с «большой историей» проведут газ, свет, водопровод и канализацию

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Еще одного застройщика элитного жилья в историческом центре Казани обязали обеспечить сохранность ближайших памятников истории и архитектуры. На этот раз речь о строительстве квартир бизнес-класса в усадьбе Ростовых, где на первом этаже в течение нескольких месяцев вместе с матерью, братьями и сестрами жил будущий вождь мирового пролетариата, а тогда еще студент Казанского университета Владимир Ульянов. О старте проекта стало известно весной. Сейчас в распоряжении «Реального времени» появились новые подробности хода реставрации объекта культурного наследия.

Как отреставрируют флигель усадьбы Ростовых

На территории усадьбы Евдокии Ростовой объектами культурного наследия являются деревянный особняк, где и проживал молодой Ленин с матерью, сестрами и братьями, а также флигель. На сегодня техническое состояние дома неудовлетворительное, во дворе усадьбы был кирпичный жилой флигель, ныне утраченный (выявленный объект культурного наследия «Флигель усадьбы Ростовой, находящийся на территории объекта культурного наследия «Дом, где в 1887 году жил Ленин В.И.»). Сохранились брандмауэрная стена и фрагмент стены первого этажа.

Основной дом начали реконструировать еще в 2022 году, а до пристроя дошли только сейчас: собственник планирует обустроить в нем жилье бизнес-класса.

Флигель важно не только восстановить, но и приспособить к современному использованию как жилой дом. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

При этом если концепция реконструкции особняка подразумевает создание внешнего вида здания, максимально приближенного к историческому, то флигель застройщик планирует не только восстановить, но и приспособить к современному использованию как жилой многоквартирный дом. Так, в рамках строительства инженерных сетей и коммуникаций проведут газо- и электроснабжение, хозяйственно-питьевой водопровод и канализацию.

Следующим этапом станет благоустройство территории. Ее заасфальтируют и оснастят тротуарами со ступенями. Вокруг флигеля установят бетонные отмостки, а 18% территории обещают озеленить. Реставрационные работы будут вести на площади в 313,7 кв. метра. Площадь благоустройства составит 413,1 кв. метра.

Проект был одобрен Управлением госэкспертизы Татарстана, после чего документация была направлена на согласование в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия. Разработчиком проекта выступила индивидуальный предприниматель Светлана Чувара.

В старинном здании обустроят квартиры

Собственник участка и особняка, физлицо Андрей Петриченко, после реставрации планирует использовать флигель как трехэтажный жилой дом бизнес-класса площадью 1 212,4 кв. метра и строительным объемом 4 тыс. кв. метров. На верхних этажах будут располагаться квартиры, а цокольный отведут под технические помещения: электрощитовую, водомерный узел и санузлы.

Дата окончания реставрационных работ сейчас неизвестна. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На каждом этаже площадью не менее 300 кв. метров будет по одной квартире. В планировке предусмотрены лестничный холл, прихожая, кухня, гостиная, спальня и санузлы, в помещении на третьем этаже добавится кладовая. Высота потолков составит 3,1 метра, на мансардном — на метр выше. Дата окончания реставрационных работ пока неизвестна.

Жизнь Ленина в доме Ростовой

Как пишет разработчик проекта, согласно архивным материалам, дом №24 по ул. Ульянова-Ленина (бывшая ул. Первая Гора, Ульяновых) прослеживается с 1881 г. Особняк принадлежал казанской купеческой жене Авдотье Федотовой Ростовой, на участке также были деревянный флигель с брандмауэрной стеной и каменные службы.

К 1886 году домом владела уже казанская мещанка Евдокия Федотова Ростова. К тому времени был возведен двухэтажный деревянный дом, существовали два деревянных флигеля, строение к сломке и запроектированы деревянные службы.

1987 год, Казань, улица Ульяновых, 24 скриншот realnoevremya.ru акта

Позднее вместо внутридворового флигеля появился кирпичный рассматриваемый объект — «Флигель усадьбы Ростовой, находящийся на территории объекта культурного наследия «Дом, где в 1887 году жил Ленин В.И.». По словам эксперта, брандмауэрную стену и фрагмент стены первого этажа мы наблюдаем на современных снимках.

Семья Ульяновых поселилась в усадьбе казанской мещанки в конце июля 1887 года, переехав из Симбирска (ныне Ульяновска) в Казань. Уже 19 августа в Алфавитную книгу квартирных адресов студентов Казанского университета будущий вождь пролетариата записал, что проживает по адресу «Первая Гора, дом Ростовой, квартира госпожи Ульяновой». Семья занимала нижний этаж, на втором жила тетя Володи, Любовь Александровна Ардашева (Пономарева).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Пребывание Владимира Ильича в этом доме связано с его учебой на первом курсе юридического факультета Казанского университета и началом революционной деятельности. 3 ноября 1887 семья Ульяновых переехала в другой дом, однако в доме Ростовой Владимиру Ильичу приходилось бывать и позднее в гостях у тети Любови Александровны.