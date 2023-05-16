В Казани обустроят жилье бизнес-класса в усадьбе Ростовой, где жил Ленин

После реконструкции на трех этажах старинного дома, по замыслу владельца, появятся комфортабельные квартиры

Фото: Динар Фатыхов

Как стало известно «Реальному времени», флигель на территории усадьбы Ростовой в Казани, где на первом этаже в течение нескольких месяцев вместе с матерью, братьями и сестрами жил студент Казанского университета Владимир Ульянов, ждет реставрация. По решению собственника, это историческое трехэтажное строение восстановят и приспособят под современное использование как жилой дом с квартирами. Проект был одобрен Управлением госэкспертизы Татарстана, после чего документацию направили на согласование в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия. Подробнее — в материале «Реального времени».

Флигель усадьбы Ростовой восстановят

Реставрацию основного дома усадьбы — деревянного особняка казанской мещанки Евдокии Ростовой — начали прошлым летом. Его возвели на улице Первая гора (сегодня ул. Ульянова-Ленина) в 1886 году как доходный дом, и свою известность он получил после 1917 года благодаря тому, что в нем вместе с матерью, сестрами и братьями жил несколько месяцев студент Казанского университета Владимир Ульянов — будущий идеолог и предводитель Октябрьской революции. В этом году дошла очередь до восстановления и флигеля усадьбы, который в 2020 году признали выявленным объектом культурного наследия.

Владельцем старинного дома и его кирпичного пристроя указано физлицо — Андрей Петриченко. По замыслу собственника, итогом реставрации усадьбы станет трехэтажный жилой дом общей площадью 1 212,4 кв. метра и строительным объемом 4 тыс. кв. метров. На цокольном этаже здания будут технические помещения — электрощитовая, водомерный узел и санузлы, выше — жилье. Проектом предусмотрено по одной квартире на этаж, а площадь каждого этажа — не менее 300 «квадратов». В описании каждого жилого помещения перечислены лестничный холл, прихожая, кухня, гостиная, спальня и санузлы; на третьем, мансардном этаже к такой же планировке добавится еще и кладовая. Высота потолков — 3,1 метра, на мансардном — на метр выше.

Сегодня флигель представляет собой плачевное зрелище — это руины. Фото: Динар Фатыхов

Правда, здание, по сути, предстоит отстроить заново. Сегодня флигель представляет собой плачевное зрелище — это руины. С северо-восточной стороны сохранилась лишь кирпичная стена высотой 2,5 м и длиной 14 м с оконными проемами, а с юго-восточной — брандмауэрная стена высотой около 7 метров и длиной почти в 18 метров. По оценке экспертов, изучавших состояние сохранившихся конструкций, кирпичные стены имеют дефекты и повреждения, техническое состояние стен классифицировано как аварийное, фундаменты вовсе отсутствуют, а под существующими стенами они имеют дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности.



Разобрать до основания

Восстанавливать исторический флигель будут в два этапа. Во время подготовительного остатки строения разберут и вывезут на удаленную площадку для дальнейшей реставрации. После этого строители разработают котлован и выполнят бетонные работы по устройству стен и перекрытий.

В рамках основного этапа предстоит выполнить 16 видов работ. Проектом предусмотрено воссоздание утраченной части здания и элементов каменной кладки фасадов, включая карнизы, исторической геометрии кровли с последующим устройством в ней чердачных окон. Помимо этого будут достроены фундамент и утраченные междуэтажные перекрытия, два крыльца, а сохранившиеся стены укрепят и гидроизолируют специальными составами.

Во время подготовительного остатки строения разберут и вывезут на удаленную площадку для дальнейшей реставрации. Фото: Динар Фатыхов

Также в ходе восстановления здания первоначальный облик придадут оконным и дверным проемам — рамы авторы проекта предлагают изготовить из хвойной породы дерева. После того как будет восстановлено здание, начнутся внутренние работы и обеспечение объекта инженерно-техническим оборудованием. Оно включает системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования, тепловых сетей, сетей связи, газоснабжения, необходимых для современного функционирования здания. Завершающим этапом станет благоустройство прилегающей территории.

Проект реставрации флигеля, как и основного дома усадьбы, прошел государственную историко-культурную экспертизу. Ее поручили известным татарстанским архитекторам Гузель Исхаковой и Лейсан Ахтямовой, а также историку и профессору Института международных отношений КГУ, руководителю кафедры ЮНЕСКО Рафаэлю Валееву.

По оценке экспертов, предложенные проектом архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения по выявленному ОКН «Флигель усадьбы Ростовой, находящийся на ул. Ульянова-Ленина, д. 24 на территории объекта культурного наследия «Дом, где в 1887 году жил Ленин В.И.», соответствуют сложившейся методике ведения проектных работ по сохранению объектов культурного наследия и соответствующему законодательству, учитывают современные строительные нормы и правила. На основании этого эксперты посчитали возможными дальнейшую разработку рабочих чертежей, а затем проведение работ по сохранению историко-архитектурного объекта.

Фото: Динар Фатыхов

Ленин в доходном доме Ростовой

Доходный дом на улице Большая гора в Казани — одно из немногих деревянных строений, сохранившихся на этой улице, которая в 1920 году была переименована в честь Ленина, а затем получила добавочное — Ульянова. Вышеназванный двухэтажный дом здесь появился в 1886 году и принадлежал помещице Евдокии Ростовой, которая сдавала комнаты внаем. В июле 1887 года на его первом этаже поселилась семья Ульяновых, переехавшая из Симбирска,— Мария Александровна, Ольга, Дмитрий и Владимир.

По приезду в Казань после окончания гимназии Володя Ульянов решил изучать юриспруденцию, и в августе был зачислен студентом юридического факультета Казанского императорского университета. Правда, прожили Ульяновы здесь всего несколько месяцев. После того как будущий вождь мирового пролетариата 4 декабря 1887 года стал активным участником студенческой сходки, первокурсника арестовали, а затем исключили из вуза и сослали в село Кокушкино под Казанью — имение теток по материнской линии. Там он почти год находился под негласным полицейским надзором.

После возращения в Казань в 1888 году Ульяновы поселились по другому адресу, в доме, где сегодня базируется дом-музей Ленина. В нем семья будущего идеолога революции прожила еще год — опять же под надзором полиции. В университете Владимира Ульянова так и не восстановили, его старший брат Александр ранее был казнен за покушение на императора, и в итоге Ульяновы решили уехать из Казани — на хутор около деревни Алакаевка Самарской губернии.

В июле 1887 года на первом этаже дома поселилась семья Ульяновых. Фото: t.me/arhitekturasi

В 1997 году здание на ул. Ульянова-Ленина, 24 признали объектом культурного наследия регионального значения. Он стал именоваться «Дом, где в 1887 г. жил Ленин В. И.». В 2020 году статус ОКН получил и кирпичный 3-этажный пристрой к усадьбе Ростовой. Тогда же собственник зданий Андрей Петриченко решил их отреставрировать и приспособить под дальнейшее современное использование.

Однако процесс из-за пандемии коронавируса затянулся на пару лет, на первый объект — деревянный доходный дом реставраторы зашли лишь летом прошлого года. Завершение восстановительных работ этого памятника деревянного зодчества Казани запланировано на 2024 год. О сроках, которые потребуются для восстановления кирпичного флигеля усадьбы Ростовой, пока не известно.