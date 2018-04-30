Сагдиев Ильнур Ильдарович
Общая информация
Родился 18 июля 1975 года в г. Нижняя Салда Свердловской обл.
Образование:
1998 год — Казанский государственный технический университет им. Туполева ( специальность «авиационные двигатели и энергетические установки» )
2013 год — КНИТУ им. Туполева — КАИ (специальность «экономика и управление на предприятии (машиностроение)» )
Трудовая деятельность:
2008 — 2014 гг. — инженер-технолог ОГТ, начальник тех.бюро, и.о. зам. начальника Цеха №11, зам.начальника цеха №11 по производству, и.о. начальника Цеха №47, начальник цеха №47, зам.директора по производству ПГ ГЭУ – ЗМЗ, и.о. директора по газоэнергоустановкам – директора ЗМЗ, директор по газоэнергоустановкам – директор ЗМЗ, директор филиала ОАО «КМПО» — ЗМЗ.
С 2010 года — депутат Совета Зеленодольского муниципального района.
С 2014 года — управляющий директор ОАО «Казанькомпрессормаш».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Халитова, 1
- Телефон: (843) 291-79-09
- Email: info@hms-kkm.ru
- Сайт: www.compressormash.ru
Дата последнего обновления: 30.04.2018