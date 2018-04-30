Сагдиев Ильнур Ильдарович

Общая информация

Родился 18 июля 1975 года в г. Нижняя Салда Свердловской обл.

Образование:

1998 год — Казанский государственный технический университет им. Туполева ( специальность «авиационные двигатели и энергетические установки» )

2013 год — КНИТУ им. Туполева — КАИ (специальность «экономика и управление на предприятии (машиностроение)» )

Трудовая деятельность:



2008 — 2014 гг. — инженер-технолог ОГТ, начальник тех.бюро, и.о. зам. начальника Цеха №11, зам.начальника цеха №11 по производству, и.о. начальника Цеха №47, начальник цеха №47, зам.директора по производству ПГ ГЭУ – ЗМЗ, и.о. директора по газоэнергоустановкам – директора ЗМЗ, директор по газоэнергоустановкам – директор ЗМЗ, директор филиала ОАО «КМПО» — ЗМЗ.



С 2010 года — депутат Совета Зеленодольского муниципального района.



С 2014 года — управляющий директор ОАО «Казанькомпрессормаш».

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