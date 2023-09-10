Как люди дивились на электронное гнездо на «Черном озере»

Завершается третий фестиваль медиаискусства «НУР»

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Сегодня в Казани завершается Третий международный фестиваль медиаискусства «НУР». Как обещал в прошлом году его создатель и куратор Рашид Османов, на этот раз сократилось количество локаций, организаторы сосредоточились в первую очередь на инсталляциях. При этом появилось открытие фестиваля, прошла ночная и образовательные программы.

Дом светится, цирк медитирует

Интересно, что хотя Османов говорил о такой проблеме digital-арта в Казани, как гигантизм, фестиваль начался именно с масштабного проекта — один из домов квартала Savin City силами команды Radugadesign стал объектом со скачущим светом, на который пришли посмотреть тысячи горожан. Мультимедийную инсталляцию и аудиовизуальный перформанс B#ffffff делали также два музыканта — Александр Зарипов и Максим Силенков. Второй живет в Дербенте, но уже в который раз приезжает в Татарстан.

Проект этот был продолжен выступлением композитора Николы Мельникова с оркестром и поп-певицы Эрики Лундмоен. Музыканты играли на фоне графики от казанской художницы Нади Кимельяр, сидя на лесах. Лучше всего, конечно, все это смотрелось из соседних высоток: шоу начали с задержкой, в один самых холодных осенних дней.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

В этом году у «НУРа» не было выставки на Казанской ярмарке, при этом в Национальной библиотеке ежедневно бесплатно шли показы выставок цифрового искусства: AURORA, Motion creates, «Трансформация будущего». В первом случае, к примеру, художники вдохновлялись видами Мурманской области.

Локальной идентичности фестивалю несколько не хватало, роль по заполнению лакун взяли на себя организаторы — студия Formate. В цирке они разместили инсталляцию BOZ с крутящимися зеркалами, которые рассекали порой лучи лазера. «Только добившись баланса и отражая внутреннее сияние, мы сможем добиться гармонии с миром». В целом «Нур» — это фестиваль созерцания. Только глядишь не в бескрайнюю степь или небо, а на некий объект, порой весьма тревожный.

BOZ. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Книжные магазины, заводы и парки



Таким был INTERSECTION от коллектива media.tribe. Разместили в помещении «Эбиволь», то есть книжного магазина братьев Каримовых, так что заодно можно было увидеть, как выглядит историческое здание сейчас. На втором этаже зрителя ожидал звуковой шок, а свет исторгали светофоры, все — красные.

INTERSECTION. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Также в Старо-Татарской слободе, на заводе Александрова (многие по привычке продолжают называть его заводом Петцольда) зрителей встречала инсталляция Terminal: автокран удерживал конструкцию из светящихся проводов, к которой были прицеплены светодиодные бегущие строки, где, в частности, можно было прочесть отрывок из Первого послания к Коринфянам. Проект сделало трио PANTERRA: Кира Борисова, Павел Недостоев и Виктория Строй. Отметим, что фестивалю предшествовал опен-колл: по сути, любой мог стать медиахудожником.

Terminal. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Безусловно, зрителей заинтересовала и работа Laser Meadows, «расписавшая» узорами парк «Урам» и промышленный робот в ангаре «Технополиса». Площадка Artplay Media вновь напомнила о себе, приняв три аудиовизуальных проекта, в частности ирано-канадский аудиовизуальный сеттинг Maqruh (что в исламском праве означает не одобряемые, но и не наказуемые действия). При том что значительная работа стремилась поразить зрителя, отметим, что большая часть публики стабильно собиралась в парке «Черное озеро» посмотреть на инсталляцию Nidum, похожую одновременно на гнездо и волшебный корабль инопланетян. Из него исходили звук птиц, казалось, что вот-вот кто-то родится. Гнездо сделала студия Splaces.studio.

Nidum. Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

ИИ и продвижение

Медленно, но верно искусственный интеллект вписывает себя в число авторов на «НУРе». Характерно примечание художника Вероники Боглай в начале лекции «Тренды в мультимедиа-дизайне «24», когда она, указав, что анимированием аватаров, написание текстов и музыки занимались нейросети. «Моего участия там было, по ощущениям, процентов 30».

Другой момент, который хочется отметить — это, конечно, умение команды «НУРа» работать над своим детищем. В выходные, когда одновременно шли три международных фестиваля, включая кино- и музыкальный, про «НУР», казалось, знали все. Кажется, медиаискусство становится не просто большой вещью, а частью городского ландшафта. Куда пойдет «НУР» дальше — в сторону рекламных интеграций или в развитие локальной сцены — за всем этим очень любопытно следить.