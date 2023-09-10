Детство, коды и немного графомании

Фестиваль мусульманского кино: итоги по Татарстану

Гран-при за лучший полнометражный игровой фильм XIX Казанского международного фестиваля мусульманского кино получила картина «Без предварительной договоренности» иранского режиссера Бехруза Шоаиби. По сюжету — идеальное конкурсное кино: главная героиня возвращается на похороны отца из Берлина. Но нас традиционно интересует на фестивале татарстанское кино.

На очереди — битва за квартиру между Татарстаном, Индией и Китаем



Сразу бросается в глаза, что наши картины не отмечены в основных наградах. Конечно, кроме номинации «Лучший национальный фильм». В нем победил «Мишка» Юлии Захаровой. Три года назад история о мальчике Роберте и его друге, плюшевом медведе (его играет один из тотемных символом нашего кинематографа Рафис Нуруллин), получила два миллиона на казанском питчинге. Вообще, с разговорами об Ильшате Рахимбае и Байбулате Батулле фигура Захаровой как-то остается в тени.



Между тем это уже третий ее полнометражный фильм. «Халима» освещает тему взаимоотношений школьников с разным социальным и культурным бэкграундом. К «Тарлану», ко-продукции с Казахстаном, вопросов больше — экранизация по мотивам «Алмачуар» Галимджана Ибрагимова получилась неким оммажем не самым лучшим советским фильмам о воспитании. При этом на нынешнем кинопитчинге в рамках фестиваля Захарова была фаворитом с проектом «Квартира №7» (Россия — Индия — Китай) о трех семьях, которые купили одну и ту же жилплощадь. Автор идеи и продюсер — Миляуша Айтуганова, глава «Татаркино», исполнительный директор фестиваля.

«Хаситэ: Легенды Татарстана». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой кинофестиваля

В номинации «Лучший документальный национальный фильм» победил «Хаситэ: легенды Татарстана» Лейлы Салахатдиновой. В 2021-м она показывала фильм «Махом» (ударение на первый слог, 18+) о деловом пацане из 90-х, ставшем жертвой обстоятельств.

Здесь же — попытка дать арт-хауса. Герои творят в темном пространстве, их лица обрабатываются эффектами, периодически применяются подводные съемки. Хаситэ — это имя мастерицы, которая эти украшения делает. Также есть два брата — хороший суфий и плохой купец. История о покорности и свободе. Отличная музыка от Йусуфа Бикчентаева. И бесконечные глагольные рифмы, превращающие притчу в графоманию.

«Лучшим короткометражным национальным фильмом» стала картина «Мой народ — татары. Код успеха», о котором мы подробно писали. Короткие беседы в жанре телевизионного репортажа с героями — от нейрохирурга до драматурга, презентовали в июле этого года при участии муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина.

«Лучшим национальным фильмом для детей» ожидаемо стал «Әлдермештән Әлмәндәр» Сергея Киатрова. Отметим, насколько «трендовым» становится тема смерти: в «Мишке» и закрывавшем фестиваль «Бери да помни» Байбулата Батуллы умирают родители главных героев, в мультфильме по мотивам пьесы Туфана Миннуллина главным персонажем попросту становится Смерть.

«Юллар чатында». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой кинофестиваля

Школьное кино на уровне школы

Приз Всемирного конгресса татар получила картина «Юллар чатында» («На перекрестке»). Режиссер Нурания Замалеева активно снимала для «ТНВ», так что вышла путаница: многие решили, что победу присудили одноименному сериалу, который сейчас заканчивают для телеканала.

Но нет, автор множества сериалов Замалеева, используя киносредства школы «Адымнар», сделала драму о подростках. Главную роль Алии играет молодая актриса Тинчуринского театра Адиля Хасанова, пару ей составляет Алмаз Муллаянов (Рустем). Вместе они играли в премьерной «Хан кызы Турандык», но Муллаянов потом внезапно перестал в ней появляться…

В часовой картине Замалеевой много героев. Потому что еще есть семьи. У героини Хасановой мама ждет третьего. У героя Муллаянова папа явно изменяет. Есть еще скромник, любительницы сотовых телефонов, а также два учителя. Один на плавании читает Тукая, другая учит Алию стихам Халисы Ширман. Нельзя не заметить, насколько ласково относятся к Алие не только физрук, но и внезапно приезжающий в лагерь кинорежиссер. Очень много факторов и сюжетных поворотов отвлекают от действия. В какой-то момент становится непонятно, что здесь главное, кто здесь главный, есть ли, вообще, у кого-то резонные мотивы. В результате, конечно, все нужные пары сходятся, но вывод делают выходящие к сцене тетушки, которые, не давая слова школьникам, говорят: смысл фильмам в том, что надо уметь прощать. Даже измену. Занавес. Добавим, что также на фестивале показали «Минтимера и его друзей», которых коллеги назвали образцом супернаивного кино — там нет ни одного отрицательного персонажа.

«Моментум». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой кинофестиваля

Павел Москвин и другие

Ничего не получила и прошла рано утром короткометражка «Моментум» Павла Москвина, известного по «Солдатской шапке» и «Пустоте». В черно-белой фактурной работе герой Амира Галиаскарова (режиссера «Муллы» и не только) выходит из Мергасовского дома и встречает на автобусной остановке девушку (сценаристку «Микулая» Гульнару Ахметова). И начинает ее потом по памяти рисовать. А чтобы работа продолжалась, он должен видеть ее на остановке каждый день. И все здесь понятно, и чувства, и напряжение. Только приза нет.

В качестве выводов расскажем о питчинге, который на фестивале проводило Министерство культуры. Такой же проходил в декабре, но, благодаря высоким гостям, уровень экспертности усилился.

Одну из субсидий получил проект «Молодые композиторы Татарстана», среди них — Эльмир Низамов, Алсу Сунгатуллина, Миляуша Хайруллина. Поддержку окажут циклу «Татарча яшәү» («Жить по-татарски»): его первый эпизод посвящен «Бәби чәе», празднику в честь рождения ребенка. Среди художественных фильмов жюри выделило Салавата Юзеева с «Горой влюбленных» («Гашыйклар тавы»), в котором поднимается экологическая тема. Марина Галицкая получит средства на съемки этнографической короткометражки «Русалки», об обряде проводов зимы, который проводят вместе русские и эрзя. Наконец, Минкульт поможет Алексею Барыкину с фильмом «Казань — Лисичанск».

При этом в трех номинациях победителей не объявили: это проекты по поэме «Кыйсса-и Йосыф», фильмы-демонстрации объектов нематериального культурного наследия РТ и анимация.