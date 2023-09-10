Детство, коды и немного графомании
Фестиваль мусульманского кино: итоги по Татарстану
Гран-при за лучший полнометражный игровой фильм XIX Казанского международного фестиваля мусульманского кино получила картина «Без предварительной договоренности» иранского режиссера Бехруза Шоаиби. По сюжету — идеальное конкурсное кино: главная героиня возвращается на похороны отца из Берлина. Но нас традиционно интересует на фестивале татарстанское кино.
На очереди — битва за квартиру между Татарстаном, Индией и Китаем
Сразу бросается в глаза, что наши картины не отмечены в основных наградах. Конечно, кроме номинации «Лучший национальный фильм». В нем победил «Мишка» Юлии Захаровой. Три года назад история о мальчике Роберте и его друге, плюшевом медведе (его играет один из тотемных символом нашего кинематографа Рафис Нуруллин), получила два миллиона на казанском питчинге. Вообще, с разговорами об Ильшате Рахимбае и Байбулате Батулле фигура Захаровой как-то остается в тени.
Между тем это уже третий ее полнометражный фильм. «Халима» освещает тему взаимоотношений школьников с разным социальным и культурным бэкграундом. К «Тарлану», ко-продукции с Казахстаном, вопросов больше — экранизация по мотивам «Алмачуар» Галимджана Ибрагимова получилась неким оммажем не самым лучшим советским фильмам о воспитании. При этом на нынешнем кинопитчинге в рамках фестиваля Захарова была фаворитом с проектом «Квартира №7» (Россия — Индия — Китай) о трех семьях, которые купили одну и ту же жилплощадь. Автор идеи и продюсер — Миляуша Айтуганова, глава «Татаркино», исполнительный директор фестиваля.
В номинации «Лучший документальный национальный фильм» победил «Хаситэ: легенды Татарстана» Лейлы Салахатдиновой. В 2021-м она показывала фильм «Махом» (ударение на первый слог, 18+) о деловом пацане из 90-х, ставшем жертвой обстоятельств.
Здесь же — попытка дать арт-хауса. Герои творят в темном пространстве, их лица обрабатываются эффектами, периодически применяются подводные съемки. Хаситэ — это имя мастерицы, которая эти украшения делает. Также есть два брата — хороший суфий и плохой купец. История о покорности и свободе. Отличная музыка от Йусуфа Бикчентаева. И бесконечные глагольные рифмы, превращающие притчу в графоманию.
«Лучшим короткометражным национальным фильмом» стала картина «Мой народ — татары. Код успеха», о котором мы подробно писали. Короткие беседы в жанре телевизионного репортажа с героями — от нейрохирурга до драматурга, презентовали в июле этого года при участии муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина.
«Лучшим национальным фильмом для детей» ожидаемо стал «Әлдермештән Әлмәндәр» Сергея Киатрова. Отметим, насколько «трендовым» становится тема смерти: в «Мишке» и закрывавшем фестиваль «Бери да помни» Байбулата Батуллы умирают родители главных героев, в мультфильме по мотивам пьесы Туфана Миннуллина главным персонажем попросту становится Смерть.
Школьное кино на уровне школы
Приз Всемирного конгресса татар получила картина «Юллар чатында» («На перекрестке»). Режиссер Нурания Замалеева активно снимала для «ТНВ», так что вышла путаница: многие решили, что победу присудили одноименному сериалу, который сейчас заканчивают для телеканала.
Но нет, автор множества сериалов Замалеева, используя киносредства школы «Адымнар», сделала драму о подростках. Главную роль Алии играет молодая актриса Тинчуринского театра Адиля Хасанова, пару ей составляет Алмаз Муллаянов (Рустем). Вместе они играли в премьерной «Хан кызы Турандык», но Муллаянов потом внезапно перестал в ней появляться…
В часовой картине Замалеевой много героев. Потому что еще есть семьи. У героини Хасановой мама ждет третьего. У героя Муллаянова папа явно изменяет. Есть еще скромник, любительницы сотовых телефонов, а также два учителя. Один на плавании читает Тукая, другая учит Алию стихам Халисы Ширман. Нельзя не заметить, насколько ласково относятся к Алие не только физрук, но и внезапно приезжающий в лагерь кинорежиссер. Очень много факторов и сюжетных поворотов отвлекают от действия. В какой-то момент становится непонятно, что здесь главное, кто здесь главный, есть ли, вообще, у кого-то резонные мотивы. В результате, конечно, все нужные пары сходятся, но вывод делают выходящие к сцене тетушки, которые, не давая слова школьникам, говорят: смысл фильмам в том, что надо уметь прощать. Даже измену. Занавес. Добавим, что также на фестивале показали «Минтимера и его друзей», которых коллеги назвали образцом супернаивного кино — там нет ни одного отрицательного персонажа.
Павел Москвин и другие
Ничего не получила и прошла рано утром короткометражка «Моментум» Павла Москвина, известного по «Солдатской шапке» и «Пустоте». В черно-белой фактурной работе герой Амира Галиаскарова (режиссера «Муллы» и не только) выходит из Мергасовского дома и встречает на автобусной остановке девушку (сценаристку «Микулая» Гульнару Ахметова). И начинает ее потом по памяти рисовать. А чтобы работа продолжалась, он должен видеть ее на остановке каждый день. И все здесь понятно, и чувства, и напряжение. Только приза нет.
В качестве выводов расскажем о питчинге, который на фестивале проводило Министерство культуры. Такой же проходил в декабре, но, благодаря высоким гостям, уровень экспертности усилился.
Одну из субсидий получил проект «Молодые композиторы Татарстана», среди них — Эльмир Низамов, Алсу Сунгатуллина, Миляуша Хайруллина. Поддержку окажут циклу «Татарча яшәү» («Жить по-татарски»): его первый эпизод посвящен «Бәби чәе», празднику в честь рождения ребенка. Среди художественных фильмов жюри выделило Салавата Юзеева с «Горой влюбленных» («Гашыйклар тавы»), в котором поднимается экологическая тема. Марина Галицкая получит средства на съемки этнографической короткометражки «Русалки», об обряде проводов зимы, который проводят вместе русские и эрзя. Наконец, Минкульт поможет Алексею Барыкину с фильмом «Казань — Лисичанск».
При этом в трех номинациях победителей не объявили: это проекты по поэме «Кыйсса-и Йосыф», фильмы-демонстрации объектов нематериального культурного наследия РТ и анимация.
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