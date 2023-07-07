Зульфат Хаким: «Без родного языка, без родной земли — мы никто»

Камиль Самигуллин и Дамир Юсупов стали героями фильма «Мой народ — татары. Код успеха»

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Совладелец комплекса «Туган авылым» Радик Абдрахманов пошел в кино. Во всяком случае, в кинотеатре «Мир», где проходил показ фильма «Мой народ — татары. Код успеха», его с командой встречали словами «Добро пожаловать в семью кинематографистов». Тем самым продолжается продвижение бренда «Туган батыр»: книги, мультфильмы, игры, состязания — а теперь реальные татарские герои. Почти все они, кстати, говорят на русском языке.

Хазрат, нейрохирург, борец



Фильм, как пояснили организаторы, адресован в первую очередь молодежи. Его идея заключается в том, что сохраняя национальную принадлежность, человек достигает личного счастья. Его наверняка покажут на будущем фестивале мусульманского кино, но планы, скажем, о показах в школах, пока не озвучены. Зато задуманы новые серии — в поиске героев Абдрахманов обратился и к залу. А первым советчиком озвучил Всемирный конгресс татар. Фильм был снят при поддержке гранта Республики Татарстан на развитие гражданского общества 2022 года, хотя Абдрахманов вложил в итоге и свои средства.

«Аллага тапшырдык» — звучит в зачине картине. У фильма есть ведущая. Это Эльмира Набиева, она одна из авторов прошлогоднего фильма «Мой народ: татары. Кто такие татары. Казань, Татарстан» (длится 153 минуты), который набрал в Youtube 413 тысяч просмотров на момент написания статьи. В конце 2023-го вышел аналогичный фильм про башкир.

Самигуллин перед фильмом перечислил несколько знаковых для него человек. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В картине про код Набиева много жестикулирует, гуляет по памятным местам и общается. Правда, когда она начинает с Болгара, камера переключается на Галеевскую мечеть, где сам Абдурахманов беседует с муфтием Камилем хазратом Самигуллиным. В частности, можно увидеть, как герой занимается джиу-джитсу.

Самигуллин, кстати, перед фильмом перечислил несколько знаковых для него человек. К примеру, богослов, историк, имам Шигабутдин Марджани. Или Мурат Рамзи из Сармановского района, который в конце XIX века преподавал в Медине. Или построивший первую мечеть в Японии Абдурашид Ибрагимов.

Идем дальше. Набиева упоминает поэму «Кыйссаи Йосыф» — и в кадре появляется главный врач Федерального центра нейрохирургии Альберт Суфианов. Он живет и работает в Тюмени, так что размах съемок очевиден. Рассказывает, что перед приемом на работой спрашивает человека о его воспитании. Черствые ему в нейрохирургии не нужны: «Всему можно научить, но если не привить порядочность, доброту, это очень сложно потом развить». Добавим, что каждого героя представлял и рассказывал его историю на фоне жизнеутверждающей музыки закадровый голос, который обычно звучит на церемониях вручения премий.

Нам показывают Биляр, Казань, внезапно рассказывают историю Сафа-Гирея, который трижды правил столицей (то есть два раза брал Казань). Здесь разговор заводится с Ренасом Калимуллиным, первым в истории көрәш заслуженным мастером спорта России: «В жизни ты постоянно среди людей, они все замечают, делают выводы. Как говорится, вся жизнь — борьба. Надо оставаться человеком!».



Словом, каждый говорит что-то значимое.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Актер, писатель, летчик, учительница

Часть 26-минутного фильма снята в Национальной библиотеке. Здесь собеседниками Набиевой становятся актер Арслан Сибгатуллин (юному актеру и звезде соцсетей уже не три года, а 11 лет) и писатель, музыкант Зульфат Хаким (напомним, автор книг про «Туган батыра»). «Хороший человек — радостный», — заключает Сибгатуллин. «Настоящий успех — это душевный покой», — говорит Хаким.

Почти все герои и ведущие говорят по-русски. Даже Зульфат абый. С другой стороны, на каком языке должен говорить летчик Дамир Юсупов? Он, кстати, называет гостеприимство качеством татарского народа. Потому что его везде хорошо принимают.

Как пояснила руководитель БФ «Добро рядом» и проекта «Туган Батыр» Айсылу Замалеева, русский язык для фильма был выбран, чтобы было понятно людям, не знающим татарский. Корреспондент «Реального времени» тут же попросил поднять в зале руки тех, кто не понимает татарского языка. Несколько человек! Замалеева указала, что при этом у фильма есть татарские и английские субтитры.



Последней в фильме снята крохотная старушка. Это близкая подруга бабушки Абдрахманова. Зовут ее Нурания Газеева. Ее сто лет. Она учитель татарской школы. Она вспоминает, как ее отец руководил медресе в селе Акъегет (Акзигитово) в Зеленодольском районе. А потому что гордилась тем, что она является татаркой, так незаметно и прожила сто лет.

Зовут ее Нурания Газеева. Ее сто лет. Она учитель татарской школы. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

А Зульфат Хаким написал новую песню про Татарстан

Газеева, кстати, пришла на просмотр фильма. Она, конечно, не сажала самолет на кукурузном поле, в көрәш, наверняка, не мастер, и в три года она не стала звездой социальных сетей. Но ее уверенная татарская речь (с субтитрами на русском) звучала проникновеннее, чем перечисление качеств, которые якобы являются частью татарского кода. Особенно если вспомнить, что татарские учителя сейчас действительно являются героями.

В целом выделение какого-то определенного набора добродетелей в качестве комплекта успешного татарина выглядит идеей в себе («Скаут друг всем и брат всякому другому скауту). Авторы и даже представители «Татаркино» просили не судить фильм строго. Наверное, если съемки будут продолжаться, то создатели найдут интересную форму подачи. И перейдут в значительной степени на татарский язык с субтитрами. Кстати, авторы выразили надежду, что фильм покажут на ТНВ, также его планируется выложить в Youtube.

— Я сейчас заканчиваю песню про Татарстан. Она лишена какого-то пафоса. Когда возвращался после лечения в Германии, начал писать, когда самолет приземлялся в Казани. Сейчас закончил, — заметил Зульфат Хаким перед показом. — Там я излагаю свои мысли: чего бы мы не добились, какие бы языки не выучили, без родного языка, без родной земли — мы никто.

1 / 47 Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Радиф Кашапов