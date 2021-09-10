Сказка о вещах, незрячие музыканты и Кадыр, который стал Колей

Какие татарстанские фильмы показали на фестивале мусульманского кино

Фото: "Шаман". Все кадры предоставлены пресс-службой

На XVII Казанском международном фестивале мусульманского кино четверг посвятили фильмам программы «Национальный конкурс». Зрителям представили самые разнообразные картины: от философской драмы без женщин в кадре — до дебюта Шамиля Идиатуллина в казанском кинематографе. Вместе с жюри весь день в кинозале провел корреспондент «Реального времени».

«Слепота общества — это главная беда»

В обед на третьем этаже «Родины» стоит пара и изучает афишу фестиваля.

— Смотри, национальный конкурс, ну понятно, — с сомнением говорит девушка, ее внимание больше привлекают слова типа «победитель фестиваля». Ее веселит какое-то из названий, в итоге они решаются зайти.

В первом зале между тем закончился показ фильма «Будьте же счастливы» Натальи Топал. Он идет 39 минут — и все эти минуты плачешь. Это документалка об ансамбле «НеЗаМи», в котором играют незрячие дети. Руководитель коллектива, казанский бард Дмитрий Бикчентаев, говорит, что сам 20 лет назад начал слепнуть, уехал на дачу, чтобы никому не мешать, а потом вернулся, после операции.« Слепота общества — это главная беда», — говорит он в камеру.

Фильм очень простой — это реплики героев, концертные и репетиционные съемки. Но главные герои — это мамы. Одна гладит белье, другая красит стену, третья отвлеклась от работы на компьютере. У одной муж ушел из семьи, у двоих умер. Михаил Казиник, известный музыковед, говорит, что их дети особенные, потому что у них обострены чувства. И их ждут открытия. Пример тому — съемки с концерта пианиста Олега Аккуратова. У «НеЗаМи» жизнь попроще — они шесть лет репетировали в квартире, только недавно с боем получили помещение. На стене в квартире одного из них висит жалоба соседей, которым не хочется слушать по утрам пианино, на котором ребенка буквально заставляют заниматься, потому что иначе никак.

«Будьте же счастливы»

«Национальный конкурс» — безусловно, странная номинация. Якобы она появилась, чтобы собрать снятое в Татарстане. При этом часть картин все-таки оказываются в других категориях. К примеру, фильм «Исәнмесез?», о котором мы писали, — он участвует в номинации «Полнометражные игровые фильмы», на него пришел полный зал, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, опоздав на 10 минут, отказалась от стула, смотрела его на ступеньках.

Сегодня же идут фильмы разные — художественные, документальные, есть даже мультфильмы. Длятся они от 8 до 73 минут.

Уже с утра в зале много зрителей, они смотрят картину «Махом» (ударение на первый слог). Его режиссер Лейла Салахатдинова. Фильм с цензом 18+ — не первая ее работа. Еще был, к примеру, «Овертайм». Он также часть проекта «Киномавлид», в котором участвует мечеть «Иман нуры» и кинокомпания Balmay Production. Здесь мы тоже видим в главной роли Марселя Махмутова (недавно он поставил спектакль «Ход!» в Тинчуринском), который играет делового пацана из 90-х, ставшего жертвой обстоятельств. Его партнером становится Алмаз Сабирзянов из Камаловского театра, и достаточно простые, но хлесткие диалоги держат этот фильм. Картину также представят в октябре в другом формате — актеры будут «отыгрывать» некоторые сцены в зале, а не на экране.

И если в «Махоме» Сабирзянов становится скрепляющим звеном, то в следующей картине, «Прохлада глаз», он — спасательный круг. Режиссер Айнур Зиннатов, который сам и снял картину, признается, что на них повлияла «Зеленая книга». Что ж, если это роуд-муви, то в масштабах Казани и деревни. Два героя — попавший под сокращение и ушедший в таксисты Фарид (Сабирзянов) и писатель-мусульманин Эдуард (Эдуард Айткулов) ездят на рыбалку, в село к Фариду, к нему домой и беседуют. Эдуарду нужно написать книгу от лица женатого человека — и он должен набрать информации у Фарида. Правда, книга пишется как-то незаметно. В основном мы видим слегка непутевого таксиста и поучающего его писателя, который не забывает читать намаз и давать советы по семейной жизни (в которой у него нет опыта). Интересное начинается, когда женатый начинает подтрунивать над неженатым — и тот выбирает невесту из каталога, предложенного муллой (Фанис Зиганша, конечно же). В итоге, внезапно, таксист купит себе минивэн, чтобы поехать в Европу, писатель решит жениться, а брат таксиста бросит пить. Как водится по щелчку.

«Махом»

В фильме нет женщин, поскольку, как объяснила девушка по имени Рузанна (она пояснила, что не хочет афишировать свою фамилию, но именно она стала инициатором и, судя по всему, основным сценаристом картины), по шариату нельзя показывать взаимодействие противоположных полов. При этом речь в картине постоянно идет о женщинах — Фарид что-то покрикивает жене в другой комнате, а она молчит, Эдуард, кажется, ходит на свидания. Из зала предложили снять вторую серию — с точки зрения женщин. В целом, это очень необязательная, слабая по сюжету картина, этакий мусульманский реализм — хорошие против еще более хороших. Конфликты появляются у героев, когда в их мирок заезжают грубые водители, но быстро разрешаются — словом или топором.

Но на защиту встали бабушки — мол, красивый фильм, не тяжелый, без войн. А потом и мусульманская молодежь, которым понравились озвученные мысли. К слову, «прохлада глаз», как объяснила Рузанна, у арабов означает состояние счастья. Фильм идет на русском языке, лишь изредка герои переходят на татарский, а так — говорят с акцентом. Украшение фильма — песни Зули Камаловой и группы Gauga, исполненные камерным хором.

«Прохлада глаз»

Когда вещи лучше людей

«Айрат значит Удивительный» — дебютный фильм Галиябану Бахтияровой, снятый там же, где она училась киноремеслу — в Санкт-Петербурге. В этот мир она попала, консультируя другого автора по ювелирному делу. Ее фильм также посвящен вещам, два главных героя — это пуговица на шарфе и кольцо, которые встречаются, а потом теряют друг друга, так же, как и их обладатели. Вещи болтают, спорят, ищут новых хозяев. В кадре появляется реальный бездомный, который попросил у съемочной группы чаю, а в итоге стал человеком, который «спас» с помойки радиоприемник и цветок. Бахтиярова — жительница Казани, она мечтает снять что-то в Татарстане.

От сказочного — к реальному. Творческая группа проекта «Татарстан News», чей логотип появляется в начале следующей картины, «Последние на деревне», сняла короткую ленту про двух людей, которые живут одни в опустевшей деревне. Режиссер Амир Галиаскаров известен по фильму «Мулла», но здесь, в отличие от картины по пьесе Туфана Миннулина, все к месту — и тягучая музыка, и полеты квадрокоптера. Один герой — пчеловод, решивший заняться отцовским хозяйством. Второй, напротив, прекратил заниматься фермерством и просто живет на селе: «Сына нету. Дочерям — не надо, они и так хорошо устроены». Почему живет здесь: «Был бы в городе — давно бы умер». Над домом развевается татарстанский флаг. До премьеры картины на фестивале он не дожил. Но это не люди, бросившие все ради одиночества, говорят авторы. Их герои выглядели очень счастливыми, их можно сравнить с монахами, выбравшими отшельничество, но не отказавшиеся от общения, снимать их было легко. В герои хотели добавить и женщину. Но пока не удалось — авторы планируют сделать этот проект серийным. К слову, на фестивале показывали документальный фильм «Между семью островами» — о старике, который жил в деревне Семиострово, которую так и не затопили. На постпродакшн собирали деньги методом краудфандига — получилось 21301 из требуемых 248 тысяч рублей.

«Айрат значит Удивительный»

В сериал должен был вырасти и проект «Татармультфильма» на основе сахалинских сказок, созданный командой во главе с Сергеем Киатровым по предложению Ногликской централизованной библиотечной системы. «Шаман» — это нивхская сказка о том, как жрец решил жениться на женщине-дельфине. В середине короткого мультфильма выясняется, что у него есть и законная супруга. Киатров говорит, что рисовать пришлось, не отступая от сценария, который они хотели сделать более веселым. Планы сериалы порушила, пока что, пандемия.

Еще один мультфильм — полная противоположность стройному повествованию «Шамана». «В лес за осиной» Еленой Ермолиной и Евгением Тишкиным — это калейдоскоп из странных образов, знакомых татарских, грузинских, армянских, русских и прочих мелодий. Тишкин рассказывает, что это его любимая сказка из детского сборника, в жанре «небывальщина», а чтобы разобрать все цитаты, надо посмотреть мульфильм не один раз. Это хороший пример восприятия нетатарином татарского материала, когда автор не пытается его переделать или, напротив, прослыть за «своего» — он просто вдохновляется текстом и делает так, как ему хочется.



На этом фоне «Юха» Тани Черногузовой выглядит любопытно. Мы уже писали о работе стилиста и дизайнера, которая превратила сказку про Су Анасы в красивую рекламу линии одежды — на этом показе, к примеру, хвалили мастера по ногтям. С другой стороны, абсолютно не стильный мужчина на первом ряду начал убеждать часть команды, что сначала им надо завоевать Татарстан и Россию, зачем они все написали по-английски. «Мы никого не хотим завоевывать», — оправдывались авторы. Самой Черногузовой среди них не было, но что показательно — «Юху» в этом году можно увидеть во многих открытых пространствах. Остальные картины из этой программы, видимо, придется выпрашивать у авторов.

«Пусть герой вернется к маме»

Завершился день фильмом «Нулевые» Оксаны Синчуговой, победитель проекта «Кино за 7 дней» — похожая на этакий «Фитиль» или «Ералаш» для взрослых про девочку, которая расстраивает чужую свадьбу. Однако показательной оказалась картина, которую показали раньше. Это «Меня ждут дома» Александра Далматова. Снятый, в частности, в холодном павильоне ВГИКа и татарских деревнях, он основан на книге Набиры Гиматдиновой «Боламык», сценарий из него сделал Шамиль Идиатуллин (он сообщает, что его роль заключалась в редактуре). Это история про афганца-интернационалиста Кадыра, который застрял в чужом селе, устроился на работу к гробовщику, понял, что невеста его бросила, и постепенно превратился в Колю, женатого на дочери гробовых дел мастера Фиме. В конце Николай, чью дочь донимают в школе за татарское происхождение, нанимает себе ученика — и они едут делать новые гробы. Маму Фимы, что интересно, играет актриса Камаловского Халима Искандерова. Это красивое, драматургическое выверенное кино, с меняющимся героем, второстепенными трикстерами и жестким финалом в конце. Бабушки, впрочем, и тут возмутились — они потребовали, чтобы у фильма было продолжение, где Кадыр возвращается к маме.

«Меня ждут дома»

Конечно, на этом список татарстанских фильмов не ограничился. В «Мире» шла программа «Казанские премьеры», где показывали, в частности, «Солдатскую шапку» Павла Москвина и презентовали первые эпизоды из готовящегося фильма того же Галиаскарова «Мы — дети 41-го года» по повести Мухаммета Магдеева. Там же оказался новый мультфильм Даниила Файзрахманова «Кот Казанский». Представили в Казани и фильм «Тарлан» (так стал называться фильм по повести «Алмачуар» Галимджана Ибрагимова, снятый совместно с казахами). А если добавить еще работы от института культуры, получится еще более двух десятков картин. Хочется видеть их чаще, не только в специальных программах.

Что характерно, что за день в «Национальной программе» очень редко звучала татарская речь. Мультфильм «Шаман», кстати, существует в трех версиях — Сергей Киатров посетовал, что показывать его надо было на нивхском языке. Нивхов, говорящих на родном языке, в 2010 году насчитали 198 человек.

И, конечно, хотелось бы, чтобы фестиваль больше обращал внимание на зрителя. Недостаточно просто афиш с названиями и именами режиссеров. Да, на сайте, покопавшись, можно найти описания каждой программы, но обычный зритель этим заниматься не будет, он будет ориентироваться исключительно на названия. А порой нейминг — не самая лучшая сторона интересных картин.