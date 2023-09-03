«Это не просто соревнования, а причастность к благому делу»

Сегодня в Зеленодольске на базе спорткомплекса «Маяк» состоялся первый благотворительный забег «Беги! Корми! Живи!» в честь пятилетия проекта «Приют человека». Средства будут направлены в помощь нуждающимся. Подробнее — в материале «Реального времени».

Особенный забег

Артем Туровец тренируется регулярно. Бизнесмен из Казани пробежал дистанцию в пять километров. Бегать начал год назад и уже принял участие во многих соревнованиях, например в забегах Timerman, недавно участвовал в старте «Ночная Казань» — пробежал 10 км, до этого бегал полумарафон на 21 км.

— Соревнования — это возможность поддержать форму. А сегодня забег — особенный, ты еще выполняешь и благую миссию — помогаешь нуждающимся. Это двойная польза! — отметил предприниматель.

Артем Туровец тренируется регулярно. Бизнесмен из Казани пробежал дистанцию в пять километров. Миляуша Кашафутдинова/ realnoevremya.ru

В рамках забега был организован сбор одежды и обуви для нуждающихся, которые будут переданы в центральный пункт «Приюта Человека» на Бурхана Шахиди.

Как признался Артем, до этого дня он ничего не слышал о благотворительной организации, но после того, как решил участвовать, нашел информацию в интернете. Сейчас намерен помогать и стать благотворителем. Сегодня он привез несколько сумок с одеждой и обувью.



Сегодня в Зеленодольске на базе спорткомплекса «Маяк» состоялся первый благотворительный забег. Миляуша Кашафутдинова/ realnoevremya.ru

Резеда Хайруллова из Зеленодольска решила участвовать в соревнованиях вместе с пятилетней дочерью. Девочка преодолела 500 метров вместе с другими участниками детской гонки. Мама вышла на дистанцию для взрослых, Резеда занимается легкой атлетикой:

— Мои родители тоже всю жизнь в спорте. Это они сообщили про этот забег. Нам понравилась сама идея и название «Беги! Корми! Живи!». Взносы участников идут на благое дело. Поэтому и нам захотелось внести свою лепту, а заодно и проверить свои силы.

Резеда Хайруллова из Зеленодольска решила участвовать в соревнованиях вместе с пятилетней дочерью. Миляуша Кашафутдинова/ realnoevremya.ru

Такие соревнования несут в себе большой смысл



Еще многие пришли на благотворительный забег целыми семьями. Глава семейства Айрат Валиуллов рассказал, что решил бежать с супругой и двумя дочерьми. Они признались, что всегда стараются участвовать в спортивных мероприятиях вместе.



Еще многие пришли на благотворительный забег целыми семьями. Миляуша Кашафутдинова/ realnoevremya.ru

— Такие соревнования несут в себе большой смысл. Во-первых, это объединение как семья, во-вторых, здоровье, в здоровом теле — здоровых дух. И главное — это помощь ближним. Мы знакомы с проектом несколько лет и стараемся по возможности ему помогать, — рассказала супруга Айрата — Аделина.



В рамках благотворительного забега «Беги! Корми! Живи!» был организован и ВИП-старт. Миляуша Кашафутдинова/ realnoevremya.ru

В рамках благотворительного забега «Беги! Корми! Живи!» был организован и ВИП-старт, в котором приняли участие глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, глава Пестречинского района Ильхам Кашапов, председатель Духовного управления мусульман РТ, муфтий Камиль Самигуллин, организатор пробега, руководитель бизнес-сообщества «Меценаты» Ильяс Гимадов.



Миляуша Кашафутдинова/ realnoevremya.ru

Муфтий Татарстана: «Мы всячески поддерживаем это начинание»

Как признался муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин, он сразу принял приглашение организаторов участвовать в этом забеге. Председатель ДУМ РТ регулярно занимается спортом. Главное его увлечение — борьба. Кроме того, он занимается многими другими видами спорта для поддержания формы — плаванием, бегом. Проект «Приют человека» находится под патронажем Духовного управления мусульман, рассказал он.



— Мы всячески поддерживаем это начинание — и физически, и материально, с самого начала. Это очень хороший проект, очень нужный. Нуждающиеся есть везде, и в нашей республике тоже. Помогать им — наша задача, — отметил муфтий Татарстана.

Миляуша Кашафутдинова/ realnoevremya.ru

Создатель проекта Азат Гайнутдинов выразил надежу, что благодаря таким мероприятиям людей, знакомых с благотворительным движением, и желающих помочь станет больше. По его словам , если сейчас по Татарстану в рамках проекта каждый день раздают 2 тысячи порций обедов, то в будущем это число увеличится до 10 тысяч.



— Мы не ставили определенных сроков для достижения этой цели, но, думаю, с такими, неугомонными и активными ребятами, как наши благотворители, мы выйдем на эту цифру уже в течение года, — считает он.



«Неугомонными ребятами» Азат Гайнутдинов называет участников бизнес-сообщества «Меценаты», которые и стали инициаторами и непосредственными организаторами благотворительного забега. Каждый месяц бизнесмены республики помогают не словом, а делом, открывают пункты раздачи горячего питания нуждающимся и содержат их. Как рассказал руководитель клуба Ильяс Гимадов, эта работа не останавливается.

Каждый месяц бизнесмены республики помогают делом, открывают пункты раздачи горячего питания нуждающимся. Миляуша Кашафутдинова/ realnoevremya.ru

— 13 сентября «Приют человека» будет отмечать первый юбилей, пятилетие. К этой дате на центральном пункте на Бурхада Шахиди откроется полностью реконструированный комплекс. Кроме того, мы планируем открыть еще несколько пунктов раздачи горячих обедов в нескольких района Татарстана, — рассказал Гимадов.



Миляуша Кашафутдинова/ realnoevremya.ru

В центральном пункте «Приюта человека» полностью заменены старые павильоны, на их месте появилось около 10 новых строений с удобствами. Места для ночевки тех, кто остался без крыши над головой, обустроены теплыми полами, вентиляцией. Кроме того, планируется открыть еще 7 новых казанских пунктов питания: в Юдино, Соцгороде, Кировском районе и других местах. Что касается пунктов выдачи горячего питания в районах республики, то заявки поступают от многих муниципалитетов. В ближайшем будущем второй такой пункт может появиться в Зеленодольске, целью же является открыть пункты раздачи еды в каждом районе Татарстана, рассказал создатель проекта.