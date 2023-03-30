«Мест всем бездомным не хватает — люди приходят, а нам приходится отказывать»

В Казани справляют День бездомного человека открытием новых павильонов для ночлега

Сегодня, 30 марта, в главном пункте помощи нуждающимся в Казани на ул. Бурхана Шахиди, 26, отметят День бездомного человека. К празднику приурочили торжественное открытие новых павильонов для людей, оказавшихся без крова. В эту дату в России ежегодно проходит общественная акция, призванная привлечь внимание к проблемам бездомных. Хотя их количество, согласно данным переписи, уменьшилось (11 285 человек по состоянию на 2021 г.), в реальности нуждающихся намного больше, делятся своими наблюдениями кураторы проекта «Приют человека». В скором времени они планируют удвоить количество мест для ночлега. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Стоит расширить площади, чтобы уместить больше бездомных»

Благотворительный проект «Приют человека» заработал 6 лет назад. Тогда был открыт один передвижной пункт, где дважды в неделю раздавали 50 порций горячей еды. Сегодня приют включает в себя шесть пунктов питания в Казани, где обеспечивают горячими обедами более тысячи нуждающихся, по следующим адресам:

ул. Гудованцева, 6,

ул. Симонова, 3,

ул. Авангардная, 58,

ул. Липатова, 6б,

ул. Фучика, 52,

ул. Бурхана Шахиди, 26, строение 1 (центральный пункт помощи).

«Реальное время» уже рассказывало, что павильоны, предназначенные для ночлега бездомных, в главном пункте «Приют человека» на ул. Бурхана Шахиди, сильно обветшали. В непростых экономических условиях начавшееся обновление центра помощи затянулось, однако к важной дате в организации наметили знаковое событие. Сегодня, в рамках «Дня бездомного человека», в Казани торжественно откроют два новых павильона для ночлега бездомных.

Фото: предоставлено кураторами проекта «Приют человека»

Проект смогли реализовать благодаря поддержке неравнодушных людей. В каждом помещении могут проживать шесть человек, то есть сейчас временным жильем обеспечены 12 человек.

По словам автора благотворительного проекта Азата Гайнутдинова, предстоит обновить еще семь бытовок, которые сейчас находятся в плачевном состоянии: здесь прогнили полы, протекает крыша, собирается конденсат.



— Сейчас в «Приюте человека» есть 46 мест для ночлега. Мы думаем, что стоит расширить площади, чтобы обеспечить временным кровом 70, может даже 80 бездомных, потому что зимой мест всем нуждающимся не хватает, люди приходят, а нам приходится им отказывать. В холодное время года бытовки заполнены полностью. Старые павильоны для бездомных были установлены в 2018 году. Но, к сожалению, их качество оказалось на низком уровне. Сейчас мы начали обновление, — рассказал Гайнутдинов.

«Мы думаем, что стоит расширить площади, чтобы обеспечить временным кровом больше бездомных», — говорит Азат Гайнутдинов. Фото: priutcheloveka.ru

Новые павильоны соответствуют современным требованиям: в них есть вентиляция, теплые полы, бактерицидные лампы, отдельные раздевалки, качественные потолки и полы. В них установлены двухъярусные кровати, телевизоры и холодильники. Помещения просторные и светлые. В перспективе планируется заменить все старые помещения, кроме того, обновить зону столовой. Сейчас столы, где принимают пищу нуждающиеся, — а это старики, инвалиды, многодетные семьи — находятся на улице, хотя и огорожены стеной и заведены под крышу.

— Люди думают, что «Приют человека» работает только для бездомных, но это совершенно не так. 90 процентов нуждающихся, которые приходят к нам за горячим питанием, — это пенсионеры, бабушки и дедушки, пенсии у которых очень маленькие. Как можно прожить на 10—12 тысяч в месяц? Они признаются, что вначале стеснялись к нам ходить, а теперь привыкли, говорят, что дома даже не готовят. Хватает еды и здесь, потом они перебиваются только чаем, — поведал куратор проекта.



Фото: предоставлено кураторами проекта «Приют человека»

Фото: предоставлено кураторами проекта «Приют человека»

«Цель — закончить работы до прихода следующей зимы»



Принять участие в возведении новых павильонов и зоны для столовой намереваются члены Федерации ИЖС РФ, которые приехали в главный пункт помощи на экскурсию.



— Вместе с коллегами, владельцами строительных компаний, мы пришли, чтобы познакомиться с комплексом. Мы знали, что павильоны для ночлега пришли в негодность. Сейчас ситуация усугубляется, так как снег тает и появляется сырость в помещениях. Зима закончилась, но придет следующая, и до ее прихода необходимо завершить все работы по строительству новых бытовок, — рассказал вице-президент федерации Ильяс Гимадов.

Ильназ Абдуллин, владелец строительной компании, признался, что много раз слышал и помогал «Приюту человека», но своими глазами работу волонтеров и оказание помощи нуждающимся наблюдал впервые:



— В таких местах ты начинаешь понимать ценность жизни, и то, что она может быть непредсказуемой. К сожалению, от этого никто не застрахован. Всякое в жизни случается. Принято считать что нуждающимся нужны богатые, а на самом деле, наоборот — богатым нужны нуждающиеся, для того, чтобы у них была возможность помочь им. Побывав здесь, мы увидели своими глазами, как живут бездомные и нуждающиеся и приняли твердое решение оказать помощь.

Помочь с возведением новых павильонов и зоны для столовой взялись казанские бизнесмены Ильназ Абдуллин и Ильяс Гимадов (крайний справа). Фото: usadba.han-dom.ru

В планах членов ассоциации общими силами построить новые павильоны для бездомных и привести в порядок столовую.



— Кроме павильонов, мы бы хотели выстроить по-новому и зону, где люди принимают пищу. Сейчас стол стоит на полуоткрытой площадке. Я был здесь зимой, было очень холодно. Людям приходится есть в таких условиях. Поэтому мы приняли решение поменять «столовую» — утеплить ее и привести в порядок. Мы планируем сделать это также до следующей зимы, — рассказал Гимадов.

Фото: usadba.han-dom.ru

Кроме горячей еды и ночлега нуждающимся предлагают бесплатно воспользоваться баней и прачечной, услугами парикмахера. При центре организованы консультационная служба для оказания юридических и социальных услуг, социальный патруль. Еще одно направление помощи — оказание содействия в трудоустройстве — чтобы здоровые и полные сил люди не превращались в иждивенцев.

За 2022 год силами волонтеров благотворительного проекта:

раздали 363 289 порций горячей еды нуждающимся,

10 239 раз предоставили ночлег бездомным,

6 677 раз оказали услуги бани и парикмахерской,

раздали 1 020 комплектов одежды и обуви,

278 раз за бездомными выезжал социальный патруль,

выдали 1 770 продуктовых наборов,

2 204 человек трудоустроили на однодневные работы.



«Покупали оптом из секонд-хенда и перепродавали на рынке»

Еще одно направление — социальный секонд-хенд. Одеждой и обувью обеспечивают инвалидов, ветеранов, многодетные семьи, одиноких пенсионеров, погорельцев и всех нуждающихся. Все они получают одежду и обувь бесплатно после предоставления документов или справок один раз в 3 месяца по сезону. Все это фиксируется, есть фотоотчеты.

Фото: Миляуша Кашафутдинова

— Социальный секонд-хенд стал неким обменником. Горожане приносят вещи, а нуждающиеся их забирают. Он приобрел очень большую популярность, поток людей никогда не заканчивается. Недавно нам пришлось принять решение и установить символическую цену на вещи, максимум 500 рублей, так как некоторые стали злоупотреблять этой услугой — продавцы с рынка стали набирать одежду и обувь из нашего социального сэконд-хенда оптом и перепродавать по завышенной цене. Сейчас вырученные средства идут на электроэнергию, аренду и другие нужды, — рассказал директор пунктов «Приют человека» в Казани Марат Салемгараев.

Фото: Миляуша Кашафутдинова

Как оказалось, сейчас в магазине собралось много женской одежды, на втором месте по количеству — детская одежда, а вот мужской одежды не хватает. «Видимо мужчины занашивают свою одежду до дыр», — предполагают организаторы проекта.



Проект «Приют человека» развивается не только в Казани, но и в районах республики. Последний пункт горячего питания был открыт в Буинске. Следующий начнет работать в ближайшее время в Пестрецах, рядом со строящейся центральной мечетью поселка.