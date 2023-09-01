День в истории: автобусы, кино, дети, Беслан

Чем примечательна дата 1 сентября?

1 сентября, в День знаний, случился Беслан. В Казани начали ходить автобусы, было решено праздновать тысячелетие столицы, открылся прообраз ГИТИСа, вышли «Спокойной ночи, малыши!», в океане нашли обломки «Титаника», а в Европе открыли первый супермаркет. Родились: певец Альберт Асадуллин, краевед Нурулла Гариф, кинорежиссер Сергей Говорухин, певица Надежда Чепрага. Умерли: генеральный секретарь ЦК Польской рабочей партии Владислав Гомулка, основатель завода Radiotehnika RRR Александр Апситис, художник Дмитрий Плавинский. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Поедем на автобусе в Адмиралтейку?

1 сентября 1926 года в Казани появились первые четыре автобусных маршрута. Первый начинался с нынешней площади Тукая и шел в сторону Кизической слободы. Второй связывал центр и Ново-Татарскую слободу. Третий ехал в Адмиралтейскую слободу. Четвертый также начался от Кольца и шел через Петербургскую до ипподрома. Позже эти маршруты были удлинены, а новые появились уже в 1950-е.

1 сентября 1948 года в Казани родился Альберт Асадуллин. После художественного училища поступил в ленинградскую Академию художеств, где начал петь в студенческом ансамбле «Призраки». Заявил о себе как исполнитель главной роли в первой советской рок-опере «Орфей и Эвридика», гастролировал с ВИА «Поющие гитары», также пел в рок-операх «Фламандская легенда» и «Гонки». В 1979 году победил на VI Всесоюзном конкурсе артистов эстрады и получил вторую премию на международном конкурсе «Золотой Орфей», начав сольную карьеру. По-татарски стал петь в 1980-е, исполнил главные партии в сюите «Магди» Масгуды Шамсутдиновой и рок-опере Рашида Калимуллина «Ерактагы кәккүк авазы». В 2005 году записал диск татарских песен «Жемчужины», а в 2010-м — партию Шурале в опере Резеды Ахияровой «Любовь поэта».

1 сентября 1960 года родился Нурулла Гариф, писатель, историк, автор множества книг о деревнях Татарстана, Челнинском городище. По образованию — инженер-радиотехник и радиоастроном, также кандидат исторических наук. Сейчас проживает в родном селе Яна Сала, где открыл музей, собранный из собственных находок в области археологии, краеведения, литературы.

realnoevremya.ru

1 сентября 1999 года президенты России и Татарстана подписали указы «О праздновании 1000-летия основания города Казани». Основанием послужили рекомендации международной научной конференции «Средневековая Казань: возникновение, развитие». В ней с 31 мая по 4 июля 1999-го участвовали более 150 исследователей из 16 стран мира. Тогда было принято предложение президиума Казанского объединенного Совета народных депутатов и администрации города о проведении Дня города Казани ежегодно 30 августа.

1 сентября 2022 года «Реальное время» сообщило, что следователи по делу Finiko обратились за правовой помощью к коллегам из пяти иностранных государств в Эстонию, Арабские Эмираты, Турцию, Германию и на остров Сент-Люсия на Карибах. Силовиков интересовало местонахождение беглых «финикийцев», а также активы лидеров финансовой пирамиды и сервера платформы «автоматической генерации прибыли».

Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Спокойной ночи, Буратино и Тепа

1 сентября 1919 года была основана Государственная школа кинематографии, будущий Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова. В первый год артист и режиссер Владимир Гардин набрал 40 студентов, а уже к 7 ноября они выпустили киноскетч «Железная пята». После в школе появились киноинженерный факультет, мастерская мультипликационного фильма, декоративное отделение, сценарные курсы.

1 сентября 1964 года на экраны по второй программе Центрального телевидения СССР вышла детская телепередача «Спокойной ночи, малыши!». Другие варианты названия: «Вечерняя сказка», «Спокойной ночи», «Сказка на ночь», «В гостях у волшебного человечка Тик-Так». Сначала это были картинки с закадровым текстом. Потом появились небольшие спектакли с участием Буратино и зайца Тепы, после в кадре начали действовать куклы Шустрик и Мямлик, сделанные в театре кукол Сергея Образцова.

1 сентября 2004 года во время праздничной линейки отряд из 30 с лишним террористов под руководством Расула Хачбарова захватили среднюю школу №1 в городе Беслане. Жертвами трагедии стали 334 человека, 186 из которых — дети. В заложники попали 1 128 человек. Учреждение начали штурмовать 3 сентября, операция по ликвидации террористов завершилась в ночь на 4 сентября. Из-за большого количества погибших в бесланской школе пришлось создать отдельное кладбище. В городе появился памятник «Древо скорби», вокруг здания школьного спортзала возвели мемориальный саркофаг.



Первый европейский супермаркет

1 сентября 1985 года американо-французская экспедиция обнаружила обломки «Титаника», затонувшего 73 года назад, в северной части Атлантического океана на глубине 3 750 метров, в 325 милях западнее канадского острова Ньюфаундленд. Когда в 2019 году международная команда дайверов на подлодке спустилась к затонувшему судну, то выяснилось, что его части разложились до основания, однако некоторые фрагменты все еще целы.

1 сентября 1951 года в Лондоне открылся первый в Европе супермаркет — это был магазин самообслуживания Streatham, который основал 28-летний бизнесмен Патрик Гальван. В первый день его посетили 1 500 покупателей, а за неделю он принес владельцу выручку в сумме одна тысяча фунтов стерлингов. Через 14 лет таких супермаркетов по стране было открыто 39, также возникли сети Sainsbury и Tesco. Гальвани подсмотрел идею в США, в Сан-Франциско.

