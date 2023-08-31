«Йомрыбаш»: Кариевский берется за тему особенных детей

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 51-я

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Акыллыбаш/Умник» . Автор: Мари-Од Марюй, Режиссер: Екатерина Корабельник/youtube.com, аккаунт «Г. Кариев исемендәге яшь тамашачы театры / КТГТЮЗ имени Г.Кариева»

Мы уже писали об одном из эскизов первой режиссерской лаборатории Tamga 2019 года «Молчанка». В отличие от него «Умник», рассказывающий о 22-летнем ребенке по имени Барнабе, вырос до полноценного спектакля, который, правда, уже сошел со сцены. Смотрим, чем он был в начале.

Я, мой брат и кролик



В этом году Tamga прошла уже в пятый раз. Лаборатории между тем продолжают ругать, хотя в последнее время они переходят из разряда мероприятий по повышению режиссерских и актерских навыков к проекту для разработки новых постановок. К примеру, в Альметьевске так собираются найти новую кассовую комедию.

В 2019-м из четырех постановок дошли до сцены две. Это «Этнең якын дусты» («Лучший друг собаки») и «Йомрыбаш» («Умник», в эскизе он назывался «Акыллыбаш»). «Минем әти — Питер Пэн» («Мой папа Питер Пэн») во время обсуждения раскритиковал главный режиссер Ренат Аюпов, который потом поставил другого «Питера Пэна» — сказочного.

Премьера «Умника» прошла 10 октября 2019 года. В этот день проходила благотворительная выставка рисунков и поделок детей с особенностями развития, деньги были перечислены организации помощи детям-инвалидам с расстройствами аутистического спектра и их семьям «Просто другие». «Мы стараемся умолчать о существовании детей-инвалидов, мы прячем их в квартирах и безмолвием поощряем это ненормальное отношение, о котором просто необходимо говорить», — сказала тогда о постановке театральный критик, преподаватель кафедры истории зарубежного театра ГИТИСа Владислава Куприна.

Главному герою спектакля — 22 года. Но он в развитии остановился на трех годах. Умник (Дилюс Хакимзянов) провел значительную часть жизни в интернате. А теперь он с младшим братом, 17-летним Клебером (Динар Низамиев), селится в небольшой съемной квартире. Делают это они, чтобы Клебер мог уйти из-под опеки отца. Также здесь живут и другие люди, студенты. Главная тема, конечно, — это взаимодействие с особенными детьми.

Есть и третий герой — это игрушка, друг Умника Месье Крокроль (в спектакле его играет Ильнар Низамиев, в эскизе — Нияз Садыков). Нельзя не отметить, что уже один игрушечный кролик в Кариевском был — фарфоровый, в «Удивительном путешествии кролика Эдварда» по мотивам одноименной книги американской писательницы Кейт ДиКамилло.

Французский бестселлер

Режиссером и эскиза, и спектакля стала Екатерина Корабельник. Она, кстати, тоже ставила спектакль по ДиКамилло «Спасти супербелку» в МХТ имени Чехова. А за роль в спектакле «Суббота каждый день!» театра «ФЭСТ» (Мытищи) ее актер Сергей Гришаков получил спецприз.

Корабельник из Москвы, окончила музучилище имени Гнесиных, Театральный институт имени Щукина (мастерская Леонида Хейфеца) и курс семейного кино (мастерская Владимира Грамматикова) на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Кроме того, она была режиссером «Ледового шоу Татьяны Навки» и креативным продюсером мюзикла «Энни». Как актриса играла 6 лет в театре-кабаре «Летучая мышь». Работала также с театром Романа Виктюка, Центром имени Мейерхольда, Центром драматургии и режиссуры. Ее голос можно услышать в фильме «Сумерки» — она озвучивает Элис Каллен.

В интервью она признавалась, что «эта постановка ужасно сложная и нехарактерная для меня». Эскиз режиссер называла «тизером спектакля». А в 2020-м он вошел в число номинантов XVII Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин».

Инсценировку писала сама Корабельник, а на татарский язык переводила Резеда Гобаева. Француженка Мари-Од Мюрай — одна из самых популярных детских писательниц. Она написала более 80 романов, повестей и рассказов. Во Франции ежегодно продается по 200 000 копий ее книг. В 1998-м она выпустила бестселлер «Oh, boy!» о сиротах Морлеван.

Роман «Умник» написан в 2004 году. В 2006 году книга получила премию немецкой средней школы на Лейпцигской ярмарке, в 2008 году на Франкфуртской книжной ярмарке — награду жюри немецких подростков Deutscher Jugendliteraturpreis. В 2011-й по ней сняли фильм. На русском он вышел в 2015-м. В том же 2019-м инсценировку поставили в Московском театре кукол, кстати, тоже после лаборатории — МТК.NEXT.

Он до сих пор там идет.