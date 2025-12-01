Online-конференция с Александром Шадриковым, министром экологии и природных ресурсов РТ

29 декабря в прямом эфире в 12.00 на вопросы редакции и читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит Александр Валерьевич Шадриков, министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.
Некоторые вопросы к обсуждению:
Принимаются вопросы от читателей на электронную почту pr@realnoevremya.ru
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.