29 дек 2025

Online-конференция с Александром Шадриковым, министром экологии и природных ресурсов РТ

29 декабря в прямом эфире в 12.00 на вопросы редакции и читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит Александр Валерьевич Шадриков, министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Некоторые вопросы к обсуждению:

  1. Подводя итоги уходящего года, в первую очередь, хотелось бы спросить, каковы в Татарстане итоги национального проекта «Экологическое благополучие».
  2. Какова динамика обращений граждан по поводу атмосферного воздуха на севере Казани — становится ли эта проблема менее острой?
  3. В 2025 году в Казани прошла международная конференция, посвященная охране снежного барса: собрались представители всех стран мира, где он обитает, и это была большая, интересная дискуссия. Как движется эта работа дальше и как Татарстан в ней участвует?
  4. Проект достижения углеродной нейтральности в Татарстане продолжается, он ведется и предприятиями, и научными организациями, и надзорными органами. Каковы его результаты в уходящем году и какими вы видите отдаленные результаты, какова конечная цель? Достижима ли она хотя бы теоретически?
  5. Синергия работы Министерства экологии и науки — один из базовых принципов, по которым вы работаете. Как она будет продолжена в 2025 году, планируются ли новые проекты и разработки? Не возникает ли противоречия между выкладками ученых и сиюминутными статистическими показателями, которых нужно достичь?
  6. Расскажите, пожалуйста, о том, как двигается проект рекультивации иловых полей в Отарах. Будет ли он окончен к лету? Проект пилотный, такого на таких больших объемах еще никто не делал. Есть ли уже интерес к этой технологии у других регионов, обращаются ли к опыту Татарстана коллеги?

