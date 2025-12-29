Киев и Вашингтон согласовали 90% мирного плана Зеленского

Ключевым моментом, по словам украинского лидера, стало полное согласие американской стороны по вопросам гарантий безопасности

В ходе переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством США, состоявшихся во Флориде 28 декабря, стороны достигли прогресса в согласовании мирного плана, предложенного Киевом. По заявлению Владимира Зеленского, 90% из 20 пунктов его мирного плана уже согласованы с Вашингтоном, передают «Ведомости» со ссылкой на украинского лидера.

Ключевым моментом, по словам украинского лидера, стало полное согласие американской стороны по вопросам гарантий безопасности. Зеленский отметил, что США на 100% согласны с разделами документа, касающимися гарантий безопасности со стороны Вашингтона. Кроме того, Украина, США и европейские страны «почти» достигли договоренности о совместных гарантиях безопасности.

Переговоры во Флориде, в которых принял участие президент США Дональд Трамп, были посвящены вопросам мирного урегулирования, включая обсуждение американского плана и поправок, внесенных в него Киевом. Отмечается, что перед встречей с Зеленским Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, а также объявил о намерении вновь связаться с главой РФ после завершения переговоров с украинской стороной.

Напомним, что 24 декабря Владимир Зеленский представил свой мирный план, состоящий из 20 пунктов. Согласно этому документу, Украина должна получить гарантии безопасности, аналогичные статье 5 Устава НАТО (принцип коллективной обороны). В рамках этого плана Киев настаивает на том, что не будет отступать в Донбассе, а «останется стоять где стоит». Среди требований украинского плана также значится вывод российских войск из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей.

Рената Валеева