В Москве и Санкт-Петербурге продают искусственные елки дороже 1 млн рублей

Деревья отличаются авторским дизайном

В Москве и Санкт-Петербурге выставили на продажу искусственные елки за 1,5 и 1,3 млн рублей соответственно. Соответствующие объявления появились на одном из сайтов. По словам продавцов, высокая стоимость обусловлена тем, что деревья отличаются авторским дизайном.

Судя по описанию, в Москве продают ель высотой 2,3 метра. В стоимость также включена гирлянда длиной 500 метров, фигуры Деда Мороза, Снегурочки, оленя, медведя.

скриншот с сайта avito.ru

В Санкт-Петербурге, в свою очередь, 1,3 млн рублей просят за елку высотой 2,4 метра. В стоимость новогоднего дерева продавец также включил украшения.

Никита Егоров