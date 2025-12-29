МЧС запретило маркетплейсам хранить пиротехнику в пунктах выдачи в жилых домах
МЧС ввело запрет на хранение и выдачу легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в пунктах выдачи заказов
МЧС России ввело запрет на хранение и выдачу пиротехнических изделий, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в пунктах выдачи заказов маркетплейсов, расположенных в жилых домах. Исключение сделано лишь для медицинских изделий и косметической продукции. Соответствующее поручение уже направлено торговым площадкам, сообщили в пресс‑службе ведомства в ответ на запрос ТАСС.
Решение принято по итогам заседания комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле в РФ, в котором участвовали представители маркетплейсов. В МЧС подчеркивают: мера направлена на повышение безопасности граждан. Хранение и реализация пожароопасных товаров в жилых домах может осложнить тушение пожаров, проведение аварийно‑спасательных работ и создать угрозу для жизни людей.
Ведомство также выступило с предложением включить этот вопрос в план заседаний государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на 2026 год.
Напомним, что действующие правила противопожарного режима в России уже содержат запрет на продажу пиротехнических изделий лицам младше 16 лет.
В новогодние праздники 2025 года запрет на запуск фейерверков и применение иной пиротехники введен как минимум в 19 российских регионах. Среди них — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, Крым, Севастополь, а также ряд областей Центральной России и Кавказа. В этих территориях разрешено использовать лишь хлопушки, бенгальские огни и «холодные фонтаны».
В Казани определены четыре специальные площадки для запуска праздничных салютов:
- в Советском районе — пустырь между корпусами №1 и 3 здания №27 по проспекту Камалеева (район Казанского ипподрома);
- в Авиастроительном и Ново‑Савиновском районах — территория майдана по улице Гаврилова;
- в Кировском и Московском районах — Нижне‑Зареченская дамба;
- в Вахитовском и Приволжском районах — стоянка напротив «Сабантуя» в Березовой роще.
