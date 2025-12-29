Казань попала в топ самых красочных новогодних городов России

Столица Татарстана получила 3,89 балла

Фото: Михаил Захаров

Казань заняла третье место в рейтинге самых красочных новогодних городов России. Столица Татарстана получила 3,89 балла из 5 возможных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди россиян, пишет РИА «Новости».

Самым красочным новогодним городом стала Москва (4,35 балла из 5). На втором месте находится Краснодар (4,06 балла), в котором граждане особенно высоко оценили праздничную подсветку ул. Красной. В топ-5 городов по данному показателю также попали Санкт-Петербург (3,88 балла) и Новосибирск (3,65).

Шестое место в списке самых красочных новогодних городов России занял Красноярск (3,64), а седьмое — Челябинск (3,6 балла).

Никита Егоров