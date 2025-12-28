Из бюджета Татарстана выделят 231 млн рублей на ремонт зданий военкомата

Все работы планируют выполнить до 1 декабря 2026 года

Фото: Динар Фатыхов

Из бюджета Татарстана выделят 231 млн рублей на ремонт зданий военного комиссариата. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документу, ремонтные работы проведут в 11 зданиях, а именно в военкомате, расположенном в Азнакаево (ул. Султангалиева, 4а), в Бавлах (ул. Гоголя, 16), Нурлате (ул. Нурлатская, 5), в Мензелинске (ул. Чернышевского, 24), Бугульме (ул. Гоголя, 54), Лениногорске (пр. Шашина, 24). Также отремонтируют здания в селе Актаныш (пр. Ленина, 51), Нижнекамске (ул. Центральная, 86), Чистополе (ул. Чернышевского, 167), Набережных Челнах (пр. Сююмбике, 43) и Заинске (ул. Нефтяников, 39).

Заказчиком выступает Главстрой Татарстана. Все работы планируют выполнить до 1 декабря 2026 года.

Ранее сообщалось, что на обновление четырех школ и одного детского дома направят почти полмиллиарда рублей.

Никита Егоров