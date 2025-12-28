Россиянка Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Девушка родилась в семье шахматистов

Фото: Динар Фатыхов

Россиянка Александра Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам. Турнир был организован в Дохе, пишет ТАСС.

На тай-брейке Горячкина победила Чжу Цзиньэр со счетом 1,5:0,5. После 11 туров основного турнира шахматистки получили по 8,5 очка. Однако по дополнительным показателям Горячкина и Чжу Цзиньэр заняли первые два места и определили победителя на тай-брейке.

Партии основного этапа прошли с временным контролем 15 минут на партию с добавлением 10 секунд после каждого хода. На тай-брейке девушки играли по 3 минуты с добавлением 2 секунд после каждого хода.

Будущая шахматистка родилась в семье шахматистов 28 сентября 1998 года в Орске и быстро стала вундеркиндом, получив звание гроссмейстера в 13 лет, она является многократной чемпионкой России и мира среди девушек, финалисткой матча за звание чемпионки мира и победительницей Кубка мира. Горячкина известна своим ранним успехом, победами на юношеских чемпионатах мира (до 10, 14, 18 лет). Она стал одной из сильнейших шахматисток мира, войдя в топ-3 по рейтингу.



Никита Егоров