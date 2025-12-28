Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным
Переговоры прошли в преддверии разговора с Владимиром Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с президентом России Путиным. Диалог лидеров стран прошел в преддверии переговоров с Владимиром Зеленским.
По словам американского лидера, разговор с Путиным прошел продуктивно.
— Я только что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России [Владимиром] Путиным, — написал Трамп (перевод ТАСС).
Ранее сообщалось, что мирный план Украины ожидает референдума после прекращения огня на 60 дней.
