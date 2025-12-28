Экс-гендиректор IBM Герстнер умер в возрасте 83 лет

Он возглавлял компанию с 1993 по 2002 год

Бывший генеральный директор американской технологической корпорации IBM Луис Герстнер умер в возрасте 83 лет. О его смерти сообщил председатель директоров и гендиректор IBM Арвинд Кришна в письме для сотрудников, которое опубликовано на официальном сайте компании.

— Вчера (27 декабря, — прим. ред.) скончался Луис Герстнер, председатель совета директоров и генеральный директор IBM с 1993 по 2002 год, — говорится в сообщении.

Кришна подчеркнул, что Герстнер пришел в компанию в трудный для IBM период. Именно во время его руководства фирма пережила существенные изменения. Так, по словам действующего гендиректора, именно Герстнер сохранил IBM единой компанией.

IBM (International Business Machines Corporation) — американская международная компания, один из крупнейших поставщиков информационных технологий и услуг в мире.

Никита Егоров