Кремль раскрыл подробности телефонного разговора Путина и Трампа

Президенты России и США договорились созвониться еще раз после встречи американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским

Фото: пресс-служба Белого дома

Помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл подробности телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в преддверии переговоров последнего с Владимиром Зеленским. По его словам, американский лидер хотел обсудить с Путиным нынешнюю ситуацию вокруг украинского конфликта и возможности его урегулирования.

Ушаков заявил, что президенты России и США придерживаются аналогичных взглядов — предлагаемое Киевом и европейцами временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию конфликта.

Также Трамп в разговоре с Путиным настойчиво продвигал мысль о необходимости как можно скорее завершить войну. Российский лидер согласился с предложением американского коллеги продолжить работу по урегулированию конфликта на Украине в рамках двух специальных рабочих групп — по вопросам безопасности и экономики.

Денис Петров