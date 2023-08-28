«Кто-то сказал, что они не видят в этом смысла, кто-то, наоборот, поддержал»

Как в Казани прошел первый фестиваль уличных музыкантов

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова

В Казани состоялся первый фестиваль уличных музыкантов. Всего казанцев радовали одиннадцать коллективов, которые прошли отбор. Они исполнили мировые хиты, а также познакомили публику со своим творчеством. В Дирекции парков и скверов сообщили, что организаторы еще только тестируют такой формат, «прощупывают» его и стараются улучшить на будущее. Подробнее о том, как прошел фестиваль и что об этом думают его участники, — в репортаже «Реального времени».



Предыстория: как казанские власти наводили порядок на улице Баумана

Напомним, в 2022 году для удобства артистов исполком Казани принял постановление, утверждающее порядок координации деятельности уличных музыкантов, художников и артистов на открытых площадках в столице Татарстана. Так появилась цифровая платформа «Art-проспект».

скриншот realnoevremya.ru/artists.kzn.ru

Как заявили власти города, сервис должен помочь навести порядок в общественных местах, чтобы музыканты «не мешали» людям, а также не конфликтовали между собой из-за самых «лакомых» площадок. Приложение позволяет бронировать время и место для выступления.

Однако такая инициатива вызвала противоречивые отклики. Несмотря на все за и против, платформа «Art-проспект», можно сказать, стала первой попыткой властей наладить контакт с уличными музыкантами Казани. В мае приложению исполнился год, и исполком Казани сделал еще один шаг — организовал первый фестиваль уличных музыкантов.

Цель фестиваля — дать талантам возможность самовыражения

Фестиваль, прошедший напротив Кремля, собрал больше нескольких сотен зрителей. Точное число посетителей назвать сложно, ведь мероприятие проходило на одной из самых проходимых улиц города. Цель мероприятия, как рассказала заместитель руководителя казанского исполкома Гузель Сагитова, — предоставить городскую площадку для самовыражения талантливым творческим единицам.

Чтобы выступить на фестивале, музыкантам предстояло пройти прослушивание, которое состоялось 25 августа в КЦ «Московский». Всего заявились несколько десятков исполнителей — им выставляли баллы, давали каждому участнику обратную связь. Среди членов жюри отборочного этапа — участница телевизионных проектов и педагог по вокалу Академии популярной музыки Игоря Крутого (Поволжье) Карина Зиганшина, музыкальный стендап-комик и резидент Stand Up Club Kazan Никита Никитин, солистка Филармонического джаз-оркестра Татарстана и лауреат международных вокальных конкурсов Аделя Музафарова.

Однако на сам фестиваль попали только 11 исполнителей, среди которых:

M&Ms;



Максим Поможет;

Виктор Корташов;

«Компас»;

Марат Гараев;

Наиль Сагитов;

Boys band;

«Семья».

Несмотря на холодную и дождливую погоду, зрители собрались уже во время репетиции. Посмотреть на казанских музыкантов пришли и жители других городов — Уфы, Санкт-Петербурга, Самары, Москвы и Нижнего Новгорода.

realnoevremya.ru/Илина Хакимова

«Мы хотим познакомиться с уличными музыкантами»

Эмма Закирова, арт-менеджер Дирекции парков и скверов Казани, курирующая летнюю событийную программу на улице Баумана, рассказала «Реальному времени» о том, как властям города пришла идея создания и проведения фестиваля:

— С прошлого лета мы запустили онлайн-платформу «Art-проспект», которая помогает «наводить порядок». На ней уличные музыканты могут бронировать слоты для выступлений, чтобы все было по расписанию. Есть точки, где они могут выступать как со звуковым оборудованием, так и без него, чтобы не приносить дискомфорт людям. Но мы решили, что этого мало, и мы хотим перейти на новый этап взаимодействия с городским сообществом уличных музыкантов. Дирекция парков и скверов активно работает с различными городскими сообществами — шахматисты, спортсмены, и вот мы перешли на новый уровень. Подумали, что нам нужно, чего хотим: мы хотим познакомиться с уличными музыкантами, хотим показать их городу с какой-то новой стороны, предоставить какую-то новую площадку.

realnoevremya.ru/Илина Хакимова

Как рассказала Закирова, фестиваль создавался для поддержки уличных музыкантов:



— Мы решили таким образом их поддержать и показать, что мы тоже заинтересованы в уличных музыкантах, мы поддерживаем городские сообщества — и придумали наш фестиваль уличных музыкантов. На самом деле я считаю, что идея классная. Наш посыл — это показать городу, показать самим уличным музыкантам, что мы от них не отнекиваемся и, наоборот, хотим придумывать новые форматы, работать с ними. И я думаю, что у нас более-менее получилось.

realnoevremya.ru/Илина Хакимова

На вопрос о том, как к этой идее отнеслись сами городские исполнители, среди которых были и те, кто, например, неоднозначно воспринял цифровую платформу, регулирующую их деятельность, Закирова призналась, что реакции действительно были разные:

— Кто-то сказал, что они не видят в этом смысла, кто-то, наоборот, поддержал. Мы, Дирекция парков и скверов, по крайней мере работаем по принципу открытого окна: мы продолжим работать с «Art-проспектом», мы продолжим его улучшать и тестировать. Вообще, это первая такая площадка в стране, которая пытается «навести порядок» с уличными музыкантами. Да, мы набиваем сами шишки, но мы ни в коем случае не отнекиваемся или еще что-то, мы работаем, мы учимся. Мы выслушали позицию уличных музыкантов, которые не приняли участие в прослушивании, связались с ними и услышали обратную связь. Сейчас выходим из летнего сезона, переходим в зимний и будем с этим упорно работать и стараться сделать лучше, — сообщила арт-директор.

realnoevremya.ru/Илина Хакимова

Закирова также поделилась планами и на ближайшее будущее: например, сейчас идет активная работа над различными нововведениями, затрагивающими в том числе и жизнь уличных музыкантов в зимний сезон.

— Зимой Баумана не будет молчать. Мне кажется, эта улица никогда не будет молчать — в этом ее специфика, — отметила она.

Говоря о дальнейших планах касательно самого фестиваля, Закирова уточнила, что пока организаторы тестируют такой формат, «прощупывают» его и стараются улучшить на будущее.

Музыкантам в Казани — легко

Среди выступавших была дебютирующая на сцене группа «Компас». Коллектив отличается своим необычным инструментальным составом, а также отсутствием вокала. Вместо него — скрипка, которая придает известным песням совсем иное звучание, а также кахон, гитара и баян. Зрители уже назвали группу «татарстанскими шляпниками» (группа The Hatters, — прим. ред.).

realnoevremya.ru/Илина Хакимова

На вопрос о том, легко ли начинающим музыкантам в Казани продвигать свой коллектив, ребята ответили, что у них это получилось достаточно легко:

— Если ты начинающий музыкант, на самом деле, в Казани очень легко в плане того, что это — туристический город. <…> Пока все устраивает, нет особых проблем. Никто не выгоняет [с улиц], никто не мешает — и это уже замечательно.

realnoevremya.ru/Илина Хакимова

Еще один участник фестиваля Максим Поможет рассказал, что фестиваль дал ему мотивацию поскорее написать и выложить на стриминговые площадки свою новую песню. По его словам, о событии он узнал случайно от знакомых и подал заявку в последний момент. Музыкант признался, что сначала смущался играть на улицах — мол, могут увидеть знакомые и осудить. Однако после того, как Максим съездил в Турцию, где преодолел этот страх, он понял, что играть можно не только из-за денег, но и для себя.



Говоря о взаимоотношениях казанских властей и уличных музыкантов, музыкант признался, что у него возникли трудности с приложением «Art-проспект», однако он не отнесся к этому негативно. По его словам, у музыкантов всегда остается выбор — например, Максим рассказал, что играет в речном трамвайчике, который курсирует по Казанке. Ну и, конечно, другой путь — это выступление на фестивале, где музыкантам бесплатно предоставляют не только площадку, но и оборудование.

realnoevremya.ru/Илина Хакимова

«Мы боялись, что у нас будет так, как в других городах»

Еще одни «первопроходцы» фестиваля — группа M&Ms и ее участники Михаил и Артур — рассказали, что занимаются музыкой с детства и для них она уже полноценная работа. Ребята не только исполняют каверы на песни известных исполнителей, но и активно занимаются своим творчеством, записывают песни. К реформе с «Art-проспектом» они, как и многие другие музыканты, сначала отнеслись с осторожностью, однако потом поняли, что в Казани она прошла достаточно хорошо, по крайней мере, по сравнению с аналогичными инициативами в других российских городах.

— Мы боялись, что у нас будет так [как в других городах], но у нас все-таки по-другому случилось, что очень хорошо, без всяких монополий. В целом даже летом в этом случае лучше, потому что ты едешь и знаешь, что у тебя есть точка, ты не зря тратишь время и финансы на проезд. Тебе не приходится переживать, что на Баумана негде играть и придется двигать бедную скрипачку в конце улицы, поэтому в этом есть плюс.



realnoevremya.ru/Илина Хакимова

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