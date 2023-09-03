Лейла Давлетшина: «Рождение здоровых поколений — моя миссия в акушерстве»

Акушер-гинеколог со стажем в четверть века — о выборе профессии, здоровом поколении и бережном отношении к будущим мамам

Давлетшина Лейла Тальгатовна — известный в Казани акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, работает в 16-й горбольнице. Врач 26 лет помогает появиться на свет детям, а мамам рожать спокойно и с удовольствием. Доктор постоянно повышает свою квалификацию, обучается на конференциях, обменивается опытом с коллегами из других стран и городов. Недавно получила дополнительную медицинскую специальность — остеопат, чтобы лечить родивших женщин и младенцев без лекарств, только с помощью рук и самоотверженно любит свое дело. В чем она видит свою миссию, как добиться здорового будущего поколения, и почему важно повышать статус матери в обществе — в портрете врача в «Реальном времени».



Со специализацией помогли бразильцы

Лейла Давлетшина родилась в г. Ижевске во врачебной семье. Ее отец, врач-инфекционист часто брал дочку к себе на работу, где она играла с тонометром и фонендоскопом. Так что проблем с выбором профессии не было.

— С детского сада все куклы были перевязаны, карточки на всех заведены, таблетки розданы. Всегда мечтала стать врачом, как папа и двоюродные братья, продолжать врачебную династию. Моя прабабушка тоже была целительницей, — делится с «Реальным временем» врач.

Следуя своей мечте, поступила в Ижевский медицинский институт на лечебный факультет.

За 6 лет обучения хотела посвятить себя нескольким специальностям: психиатрии, инфекционным болезням, кардиологии. В итоге, решила стать кардиологом. Занималась в кружке, писала студенческую научную работу.

Врач-инфекционист часто брал дочку на работу, так что проблем с выбором профессии не было. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Но, как говорится, жизнь внесла свои коррективы. На пятом курсе Лейла Давлетшина поехала на стажировку в Бразилию по международному обмену студентов. Нужно было выбрать 2 предмета. Первый, конечно, кардиология. И, так как из-за поездки пропускала занятия по акушерству и гинекологии, вторую взяла эту специальность в качестве дополнительной стажировки. Именно этот опыт повлиял на всю дальнейшую жизнь.

— Прежде всего я почувствовала контраст между тем, как преподавали акушерство и гинекологию у нас в России, и как к своей профессии относились доктора в Бразилии. На наших занятиях мы изучали патологическое акушерство: травмы, кровотечения, серьезные осложнения во время беременности и родов, неблагоприятные исходы. Акушерство на тот момент мне представлялось очень ответственным и рискованным направлением.

Все это казалось настолько страшным студенту-медику, что поначалу она даже не думала идти в акушерство. Но когда в Бразилии увидела, как радостно и спокойно доктора относятся к своей работе, сделала другой выбор:

— Доктора общались с пациентками, как с друзьями, или близкими людьми, очень тепло и душевно, с прикосновениями и объятиями. Бразильцы очень открытые и общительные люди. И это взаимодействие проходило по-родственному тепло и легко, как будто нет ничего страшного в этой профессии. Я присутствовала, как на естественных родах, так и на операциях. Все было настолько вдохновляющим и жизнеутверждающим, столько в этом было радости, а не страха, что, приехав я решила, что буду акушером-гинекологом. Мама меня сразу поддержала. Папа, как опытный врач, сначала был против. Специальность непростая, ответственная за две жизни, как за женщину, так и за малыша, связанная с бессонными ночами, с множеством экстренных ситуаций, требующая много душевных и эмоциональных сил. А он хотел для меня более спокойной работы, но сейчас, я думаю, он мной гордится.



«Специальность непростая, ответственная за две жизни, как за женщину, так и за малыша». realnoevremya.ru

Остаться в Бразилии мыслей не было несмотря на то, что жители этой страны поразили своей открытостью и жизнелюбием.

— Студенческая жизнь, в которую я окунулась, была очень веселой и насыщенной. Помимо учебы, мы участвовали в фестивалях, праздниках испортивныхсоревнованиях. Жизнелюбие и кинестетика бразильцев проявлялись во всем. Свое тепло они отдавали не только близким людям, но и в общении между коллегами, врачами и пациентами, и вот это мне очень понравилось. Не было такой субординации и дистанции, как у нас это было принято. Месяц, проведенный в Бразилии,был интересный. Я в жизни много путешествую, но я всегда хочу возвращаться домой. Невероятно радостно находиться среди родных близких людей, единомышленников и друзей.



«Роды — это духовное путешествие»

— Мое глубокое убеждение, что женское тело создано природой настолько мудро и правильно, что любая женщина имеет шанс родить самостоятельно. Роды — это естественный и прекрасный процесс, с которым женщина прекрасно справляется. При соответствующем состоянии здоровья, правильной подготовке, осознанном желании родить, естественные роды приносят радость и психологическое удовлетворение женщине. В особых случаях мы прибегаем к достижениям медицины и при наличии показаний делаем кесарево сечение, — говорит врач.

«Мое глубокое убеждение, что женское тело создано природой настолько мудро и правильно, что любая женщина имеет шанс родить самостоятельно». Максим Платонов/ realnoevremya.ru

— Мне очень нравится высказывание доктора Авива Ром, и я с ним полностью согласна: «Роды — это духовное путешествие, первобытное по своей природе. Роды требуют большого вложения физических и эмоциональных сил. Относитесь к ним как к духовному путешествию, и тогда вы сможете докопаться до глубинных ресурсов, бережно хранящихся в душе каждой Женщины, и узнаете много о себе и вашей внутренней силе. И хотя это путешествие именно духа, но связано это не с ладаном или свечами. Нам необходимо воззвать к нашим первобытным инстинктам, а иногда и проявить их через животные звуки, странные коленно-локтевые позы, знойные танцы живота. Погружение в подсознательное, интуитивное позволяет обнажить природную суть женщины, а затем и подарить жизнь со всей внутренней первобытной силой, о существовании которой вы можете и не подозревать».

Лейле Тальгатовне всегда было интересно изучать традиционное и нетрадиционное акушерство. Работая в роддоме, она параллельно вела курсы подготовки беременных к родам. Ездила на различные конференции, куда приезжали акушеры из разных стран мира: Европы, Северной и Южной Америки. Изучала нетрадиционные подходы ведения и обезболивания родов.

— Все это меня очень интересовало. Я читала книги врачей и акушерок, которыестарались привнести принципы домашних родов в роддом. В нашем роддоме мы тоже давно созрели к такому подходу, и стремимся к тому, чтобы женщина не чувствовала себя, как в больнице, чтобы женщина ощущала себя как дома, — рассказывает врач.

В роддоме сложился коллектив единомышленников с похожими убеждениями, поэтому помещения здесь переоборудовали в рамках концепции «бережные роды». Женщина находится в родильном зале одна и рожает так, как удобно ей и малышу.

«Мы стремимся к тому, чтобы женщина не чувствовала себя, как в больнице», рассказывает врач. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

«Женщина очень ранима, чувствительна в родах»

За несколько лет концепция себя полностью оправдала. Все началось в 2017 году, когда Лейла Давлетшина с коллегой поехала на конференцию в Амстердам, где встретилась с французским акушером-гинекологом Мишелем Оденом, узнала о его методе «бережного родовспоможения». Там же познакомилась с акушерами-гинекологами из Москвы, которые эти методы уже практиковали у себя в роддоме. Команда из роддома 16-й горбольницы во главе с главным врачом ездила к столичным коллегам перенимать опыт.

— Я счастлива, что в нашем роддоме постепенно создались условия для бережного принятия родов. Это отношение медицинского персонала, команда единомышленников, атмосфера, специально продуманное пространство, реализация потребностей женщины в родах, — пояснила врач.



По ее словам, в институте учили принимать роды в горизонтальном положении, поэтому сначала было очень непривычно: «Оказалось, что всевозможные положения в родах не очень удобны для врачей и акушерок, но потом мы поняли, что это комфортно для женщины, поэтому нам надо к этому приспособиться. Я стараюсь принимать роды в любом удобном для женщины положении — лежа на боку, полусидя, на четвереньках, вертикально, сидя на специальном стульчике. Гравитация помогает ребенку «выплыть» из тела матери, а лежачая поза не всегда комфортна. В родах можно ходить, танцевать, да и вообще сохранять подвижность. Это ускоряет и облегчает физиологические процессы внутри организма».

Для того, чтобы обеспечить бережные самостоятельные роды для женщин, в роддоме соблюдают так называемый принцип трех Т: когда рожающей женщине тепло, тихо и темно. Для создания атмосферы спокойствия и релаксации в каждом зале для родов есть тканевые жалюзи «день-ночь», с помощью которых можно создать приглушенный свет. Также есть проигрыватель для воспроизведения приятной музыки (звуки природы, медитативная музыка), есть фитболы, коврики, на которых можно посидеть и полежать.

— Дело в том, что психологическое напряжение сразу отражается в теле женщины, из-за чего родовая деятельность может ослабнуть или даже остановиться. При отсутствии яркого света, громких звуков, в тишине или слушая тихую, расслабляющую музыку, женщина может принять любое комфортное ей положение, она может дремать между схватками и дышать во время них, тогда тело само знает, как надо рожать, как себя вести. Использование метода гипнородов также позволяет женщине чувствовать себя спокойно. Для немедикаментозного обезболивания эффективны водные процедуры. Для этого в каждом родзале у нас есть ванна, — утверждает Лейла Тальгатовна.

«Оказалось, что всевозможные положения в родах не очень удобны для врачей и акушерок, но потом мы поняли, что это комфортно для женщины». Ринат Назметдинов/ realnoevremya.ru

— Женщина очень ранима и чувствительна в родах, она себя чувствует беззащитной, и чтобы создать благоприятную обстановку, с ней нужно обращаться заботливо по-матерински, несмотря на возраст. Поэтому для благополучных родов очень важно ее поддерживать, научить трансформировать страх в силу и уверенность. Тогда женщина расслабляется и чувствует себя более комфортно, уходят неприятные ощущения.

Свои первые роды врач не помнит, однако первое кесарево сечение вспоминает с трепетом:

— «Вхождение» в тело человека мне было уже знакомо по гинекологическим операциям в ординатуре. Но момент извлечения малыша из тела матери в первый раз — это было особенно волнительно. Мы соприкасаемся с головкой, шеей малыша, и его хрупкое тело нужно нежно и мягко извлекать. Мне ассистировала моя опытная коллега. В первый раз такие трепетные чувства были, что запомнились на всю жизнь.

Научные открытия — в помощь роженицам

Собеседница призналась, что очень любит не только свою работу, но еще и постоянно повышать свою квалификацию. Уже начав работать, она поступила в заочную аспирантуру и защитила кандидатскую диссертацию в 2004 году, которая была посвящена эндокринной гинекологии, негативному влиянию избытка гормона пролактина на детородную функцию женщины.

Врач выбрала группу женщин с подобной патологией и нормализовала у них гормональный фон. В результате у испытуемых сначала восстанавливалась менструация, потом овуляция, потом наступала беременность и успешно проходили роды. Гинеколог наблюдала таких женщин и во время рождения детей, и в период кормления и еще год после родов. Подобные работы проводились докторами и в других городах.

— Вот такая большая работа была проделана и получены хорошие результаты. Раньше было запрещено с повышенным пролактином или аденомой гипофиза (доброкачественной опухолью) кормить детей грудью. Благодаря нашим усилиям был наработан необходимый опыт. Теперь таким женщинам можно кормить грудью и не нужно подавлять лактацию. Очень благодарна своему научному руководителю и учителю в акушерстве Тухватуллиной Лилие Мухаметзяновне за пример личности и врача, опыт работы в одной команде, знания и человеческое отношение, — подчеркнула Лейла Тальгатовна.

Гинеколог наблюдала таких женщин и во время рождения детей, и в период кормления и еще год после родов. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

«Мне нравится, когда рождаются новые люди»

За свою профессиональную деятельность врач помогла появиться на свет почти 10 тысячам малышей. Точно она не считала, цифра приблизительная.

— Я всегда радуюсь рождению новых людей. Достаточно много детей пришли в этот мир через меня. В том числе малыши нашего семейного рода.

Инновационные методы родов позволяют женщинам расслабиться и делать то, что они хотят, поэтому гинеколог во время родов и песню может услышать.

— Вокалистки у нас часто поют, это помогает им расслабиться. Например, «Соловей мой, соловей», так что у нас весело бывает. Мы не ограничиваем рожениц в их проявлениях. Кому-то нравится выражать свои ощущения через голос, дыхание, движения, перемену положения тела. Кому-то нравится массаж и много прикосновений. Другие женщины хотят быть в одиночестве и без телесного контакта, не разговаривать и не двигаться. Каждая женщина индивидуальна.

На все праздники врача поздравляют благодарные пациентки. На день медицинского работника, в день рождения, на 8 марта и в Новый год приходят десятки поздравлений с благодарностями. Многие женщины пишут в день рождения своих детей и присылают фотографии своих чад.

— Очень приятно, что женщины спустя много-много лет помнят о том, кто принял у них роды. Пишут в дни рождения своих детей. Присылают фото, описывают, что они уже умеют делать. Эти благодарности согревают душу и вдохновляют трудиться дальше. И даже бессонные ночи, и трудности, с которыми мы встречаемся в нашей работе, перестают иметь значение, когда женщины придают ценность тому, как у них прошли роды. Многие женщины ценят то, что им позволяют рожать, как они сами хотят. От этого очень приятно. Значит мы не зря делаем свое дело, развиваемся, обучаемся, привносим новое в работу, — отметила доктор.

«Очень приятно, что женщины спустя много-много лет помнят о том, кто принял у них роды». Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Важная миссия — рождение здоровых поколений



Лейла Давлетшина смотрит на свою работу глобально. В ее понимании, миссия акушеров больше, чем просто помощь женщинам в рождении детей. Она верит, что от врачей этого профиля зависит здоровье будущих поколений, развитие нации и цивилизации.

— Когда мы помогаем женщинам оставаться здоровыми и рожать здоровых детей, то, таким образом, мы помогаем человечеству развиваться и жить дальше. Это большая честь — быть причастными к рождению нового поколения, которое будет жить после нас, — уверена врач.

Кроме любимой работы у нашей героини есть любимые занятия, которым она посвящает свободное время. Занимается йогой, танцами, любит ходить в горы, сплавляться по рекам, посещать незнакомые города.

— Я очень люблю путешествовать и делаю это при любой возможности. Очень люблю ездить в те места, где есть нетронутая природа.