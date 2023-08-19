Великие воины Татарии: Шэлунь, первый каган тюркского мира

Он назначал начальниками простых воинов, проявлявших храбрость. Часть 4-я

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Кто такие ЖУЖАНИ на самом деле???»/youtube.com, аккаунт «TAMIK»

В новой серии материалов «Реальное время» рассказывает о полководцах, военных организаторах и героях войн, которые либо представляли татарский народ, либо оказали серьезное влияние на его становление. Мы хотим показать боевой дух праотцов татар и других народов, населяющих Россию. Продолжаем цикл, следующий рассказ — о Шэлуне, первом кагане тюркского мира, хане ханов.

Вождь клана

Шэлунь (Юйцзюлюй Шэлунь) — вождь клана Татар, основатель Жужаньского каганата (402—410 годы). Шэлунь был сыном Хэдоханя, служившего империи Тоба-Вэй (Северный Китай), а позднее создал свое племя из различных родов, именовавших себя «воины» («нёкёр»). Династийный род Юйцзюлюй принял это имя Нёкёр, которое на страницах китайских хроник стало названием нового государства. Правящим родом его был клан Татар. Владения его располагались на севере степи, поскольку дань империи Тоба-Вэй они платили домашним скотом, лошадьми, шкурами лисиц и соболей.

При талантливом полководце и политике Шэлуне в начале V века Жужаньская империя достигла невиданного расцвета. Отбив наступление империи Тоба-Вэй, он укрепил свою власть и покорил разрозненные племена на севере Монголии. Желая подчеркнуть свое могущество и независимость, Шэлунь в 402 году присвоил себе императорский титул — «каган». Новый титул не только подчеркнул новый статус правителя, но и стал важным аспектом разрыва с хуннской традицией, в которой правитель носил титул «шаньюй».

Жужаньский каганат. предоставлено realnoevremya.ru Институтом истории РТ

Новая система



Воинственный Шэлунь внедрил в своем государстве новую военную систему и законы. Он отказался от родовой системы организации войска, которая была унаследована от хуннов. Отныне 100 воинов составляли знамя, а десять знамен составляли полк. Тем самым Шэлунь предвосхитил военную систему Чингиз-хана, организовав войска по десятеричной системе, привязав их к военно-административной структуре государства. Начальниками он часто назначал простых воинов, проявлявших храбрость, даруя им добычу и пленников, а трусов изгонял или забивал палками. Надо подчеркнуть, что, в отличие от латной кавалерии, которая составляла основу войск китайских северных империй, жужани были конными лучниками, а латные копейщики составляли лишь малую часть войска — в основном аристократию. Тем не менее тактика маневров и охватов, выработанная Шэлунем, приносила успехи. Шэлунь провел и важные правовые реформы. Отказавшись принимать китайскую письменность, он создал свою особую систему передачи приказов с использованием деревянных бирок.

Укрепив с помощью реформ свое войско, Шэлунь начал активные боевые действия, претендуя на наследие державы хунну. Несколько раз он терпел поражения, но упорно тренировал войска и совершенствовал тактику, что в конечном итоге и принесло ему победу.

скриншот realnoevremya.ru из видео «Жужанский каганат — от появления до исчезновения»/youtube.com, аккаунт «Amazing History»

Бесславное вторжение императора



В 403 году каган Шэлунь узнав, что император Тоба-Вэй Дао У-ди начал войну с правителем другой китайской империи Яо Сином, союзником жужаней, вторгся в северные рубежи Тоба-Вэй. Начались пограничные схватки. Военачальник Тоба Цзунь с 10 000 конницы пытался окружить Шэлуня, но тот, совершив успешный маневр, отступил в степь, уйдя от столкновения. Все попытки правителей империи Тоба-Вэй подготовить заговор против Шэлуня провалились. В результате империя Тоба-Вэй была вынуждена пойти на мир с воинственным соседом, выплатив большую контрибуцию.

В результате войн Шэлуня границы государства жуаньжуаней на западе дошли до земель владения Яньци (город Карашар), на востоке — до владения Чаосянь (Корея), на севере они охватывали песчаную пустыню и доходили до Ханьхая (верховья Амура), на юге — до городов-государств в оазисах Восточного Туркестана. Шэлунь захватил ключевые пункты на Великом Шелковом пути и стал играть важную роль в мировой политике.



В 407 и 409 годах Шэлунь сменил акцент нападений и атаковал пограничные владения. В ответ в 410 году войска правителя Тоба Сы атаковали Шэлуня, заставив его отступить от границ Китая. Во время этого отступления каган Шэлунь умер. Неизвестно — от ран или от болезней. Его брат Хулюй стал новым каганом жужаней.

Искандер Измайлов