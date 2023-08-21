Trademark «Татарстан»: спа-комплекс Миннахметовых, мемный «Закамский квас», беспилотники из Иннополиса

Обзор заявок на регистрацию товарных знаков компаниями и предпринимателями Татарстана. Часть 27-я

Конец лета 2023 года как никогда богат на заявки на регистрацию прав на товарные знаки от татарстанских компаний и предпринимателей сферы медицинских услуг. В прошлой части регулярного обзора «Реальное время» писало о нескольких таких примерах. И вот спустя неделю появились ряд новых заявок в Роспатент. Возможно, это как-то связано с нашими публикациями, а может быть, и нет. Так или иначе некоторые из новых заявок показались нам довольно интересными.

realnoevremya.ru/Роспатент

Одна из старейших частных стоматологий Казани и дистрибьютор расходников и оборудования «Рокада» миллиардера Александра Максимова регистрирует права на товарные знаки и клиники, и своего проекта академии для зубных врачей. Эта компания — одна из немногих, кто изначально озаботился вопросами интеллектуальной собственности. Права на первый вариант логотипа стоматологии «Рокада Дент» зарегистрировала в далеком 2001 году. На сайте клиники утверждается, что компания работает с 1991 года. По данным «СПАРК», ООО «Рокада-Дент» зарегистрировано в 2000 году, а ООО «Рокада-Мед» — в 2001 году. По данным «СПАРК», совокупная выручка компаний Максимова в 2022 году составила порядка 7,5 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Роспатент

Семья Миннахметовых регистрирует бренд своего оздоровительного спа-комплекса, который расположен в их родовом селе Сабинского района. По данным «СПАРК», ООО «Мингер Спа» зарегистрировано два года назад с уставным капиталом 10 тыс. рублей и всего одним сотрудником. Выручка комплекса за прошлый год составила чуть больше 30 млн рублей при чистом убытке почти 900 тысяч. Бенефициаром в проекте является Фарида Миннахметова, у которой есть доли в известных сетях салонов оптики «Корд» и «Казанских аптеках».

realnoevremya.ru/Роспатент

Врач-остеопат Павел Мадякин, который принимает пациентов в клинике «Остеопатофф» в центре Казани, подал в Роспатент заявку на регистрацию прав на товарный знак «Импульснейро». В двух вариантах — на кириллице и латинице. Кстати, права на название клиники, бенефициаром которой является Наталья Мадякина, уже принадлежат ему с 2017 года. По данным «СПАРК», выручка малого бизнеса Мадякиных в прошлом году составила около 34 млн рублей. А еще они ищут администратора через «Авито».

realnoevremya.ru/Роспатент

Екатерина и Ильсур Гилязовы занимаются производством мебели в Набережных Челнах. По данным «СПАРК», их ООО «Атом» заработало на этом в 2022 году 12,5 млн рублей при чистой прибыли 235 тысяч. В августе этого года Гилязова подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Твое седло». Но к конно-спортивной теме, которую мы поднимали в прошлом выпуске обзора, это название не имеет никакого отношения. Дело в том, что так называется их магазин дизайнерских стульев и столов.

realnoevremya.ru/Роспатент

Еще один мебельный бренд, на этот раз родом из Елабуги, регистрирует ООО «Элика Мебель» Ранура Мадьярова. И вновь речь идет об авторской дизайнерской, но на этот раз корпусной, мебели. По данным «СПАРК», компания зарегистрирована в 2018 году, однако на ее сайте утверждается, что производство стартовало в 2010-м и выпускает от 1500 мебельных единиц в месяц, а также устанавливает 150 кухонь в год. Интересно, что у проекта компании есть логотип, но она защищает права и на фирменное наименование.

realnoevremya.ru/Роспатент

И вновь бренд медицинского проекта. Компания «Иксмед» Сергея Харламова, по данным «СПАРК», существует уже 6 лет. Однако вопросом защиты своей интеллектуальной собственности предприниматели озаботились только летом 2023 года. По данным сайта, фирма занимается поставками и обслуживанием медицинского диагностического оборудования. Выручка компании за 2022 год, по данным «СПАРК», превысила 100 млн рублей.

realnoevremya.ru/Роспатент

Весной этого года «Реальное время» писало о проекте казанского мецената, ветерана труда Гарафутдина Хисамутдинова, который подарил Казани памятник умельцам в Адмиралтейской слободе. Речь идет о создании туристического маршрута по рекам Татарстана под одноименным брендом «Серебряная подкова» — «Көмеш дага». Спустя несколько месяцев Хисамутдинов подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда своего детища.

realnoevremya.ru/Роспатент

Завод «Криалэнергострой» Ильдара Киямова регистрирует права на два новых товарных знака KESNITRO азотных станций и KES-GEN газопоршневых установок. Это относительно новые разработки предприятия, выручка которого за прошлый год, по данным «СПАРК», составила 1,45 млрд рублей, а чистая прибыль — почти 30 млн рублей.

realnoevremya.ru/Роспатент

«Я из Африки приехал, чтобы пить «Закамский квас». Пусть мой крик разносит эхо. квас Закамский — высший класс. Ай, этот квас родной, он любимый и живой. Освежает и бодрит, Квас Закамский — это хит». Опубликованный шесть лет назад видеоролик продукта, в котором веселый чернокожий парень в татарском национальном костюме поет эту незамысловатую песенку, набрал 6,5 млн просмотров на YouTube. Квас производит татарстанская ПКФ «Алиса» по лицензии правообладателя ООО «Булай». Именно последняя компания подала в августе 2023 года заявку в Роспатент на регистрацию логотипа кваса, права на наименование которого имеет с 2017 года.

realnoevremya.ru/Роспатент

Конструкторско-производственный центр по БПЛА «Топкор Аэро Групп» создан в Иннополисе, согласно «СПАРК», в мае 2023 года. Судя по сайту компании, речь идет о гражданских, а не военных технологиях. Компания проводит обслуживание и настраивает программное обеспечение дронов собственного производства и популярных моделей дронов под условия современной реальности, а также занимается подборкой дрона под определенные задачи, начиная с любительской съемки, заканчивая выбором сложного оборудования для решения бизнес-задач. По данным «СПАРК», «Тонкор» принадлежит Георгию Дикопольскому, который является бенефициаром нескольких строительных компаний.

