Trademark «Татарстан»: бренды частных клиник, реинкарнация «Просто молока», новый проект от гуру dark kitchen

Обзор заявок на регистрацию товарных знаков компаниями и предпринимателями Татарстана. Часть 26-я

Сегодня в очередной подборке новых заявок, поданных в Роспатент на регистрацию товарных знаков компаниями и предпринимателями Татарстана, «Реальное время» собрало интересные материалы об интеллектуальной собственности в не самых типичных видах бизнеса. Например, речь идет об онлайн-продажах сантехнических переходников, одежды и аксессуаров для верховой езды, доставке готовой еды, услугах по развитию одаренных детей и даже наставничестве в бизнесе.

realnoevremya.ru/Роспатент

В качестве индивидуального предпринимателя Эмиль Тимергалиев зарегистрировался только в мае 2023 года, однако у него есть опыт в бизнесе. Согласно СПАРК, он руководил несколькими компаниями в сфере строительства и недвижимости. Однако заявку в Роспатент Эмиль Фаритович подал на товарный знак, под которым на маркетплейсах продаются переходники и коннекторы для санитарной и бытовой техники. Правда, продавец в магазине Spitzconnect на OZON не Эмиль Тимергалиев, а Эльмира Низамиева.



realnoevremya.ru/Роспатент

Компания «АК БАРС Медицина» работает с 2008 года, однако в качестве товарного знака свое фирменное наименование решила зарегистрировать только сейчас. В структуре компании две частные клиники — в комплексе РКБ и в Ново-Савиновском районе Казани. По данным СПАРК, в 2022 году доходы «АК БАРС Медицины» увеличились, но выручка от продажи немного снизилась, составив порядка 137 млн рублей при чистой прибыли почти в 8,5 млн рублей. При этом в портфеле интеллектуальной собственности компании уже есть права на программное обеспечение для телемедицинских услуг.

realnoevremya.ru/Роспатент

Еще один свежий кейс регистрации прав на фирменное наименование — флебологическая клиника «Медориа». Забавно, что физически она расположена в городе Владимире. Однако юридический адрес у организации: село Старое Дрожжаное в Татарстане. По данным СПАРК, организация зарегистрирована всего два года назад. За прошлый год ее выручка составила скромные 10,2 млн рублей, а чистая прибыль — почти 1,8 млн рублей.



realnoevremya.ru/Роспатент

Татьяна Белькова и Эльвира Ивлева зарегистрировали ООО «Наконе» в июле 2023 года. И сразу же подали в Роспатент заявку на регистрацию прав на логотип и фирменное наименование. У обеих бизнесвумен, судя по СПАРК, довольно большой опыт в предпринимательстве. Белькова является совладельцем компаний по торговле пластмассами и автомобильными деталями, а Ивлева является бенефициаром довольно известной в профессиональных кругах типографии «А-Принт» с выручкой за 2022 год почти 29 млн рублей. Найти следы нового совместного бизнеса Бельковой и Ивлевой «Реальному времени» не удалось, однако простой поиск приводит в парочку интернет-магазинов «На коне», занимающихся одеждой и аксессуарами для верховой езды.

realnoevremya.ru/Роспатент

Тем временем сразу несколько товарных знаков регистрирует ООО «Симпл милк», входящее в холдинг «Агросила» под руководством Светланы Барсуковой. Компания подала как минимум четыре заявки, из которых следует, что она готовится к выводу на рынок линейки продуктов под новыми брендами TATMilk и Milky Time. «Симпл милк» — это правопреемник компании «Просто молоко» Марата Муратова — «спасительного ковчега» погрязшей в долгах империи «ВАМИН» Вагиза Мингазова. В портфеле интеллектуальной собственности компании находятся все запущенные тогда бренды — «Просто молоко», «Просто вода», «Просто мороженое», «Азбука сыра» и так далее. Любопытно, что и на вновь регистрируемые бренды у «Симпл милк» приоритетные права аж с 2013 года. Зачем понадобилось подавать новые заявки на их регистрацию, пока непонятно. Может быть, это связано с перечнем классов МКТУ, а может быть, причина в другом...

realnoevremya.ru/Роспатент

Предприниматель, эксперт по франчайзингу, наставник по бизнесу Евгений Талдыкин регистрирует права на стилизованный адрес своего собственного промосайта. Если верить информации на нем, именно Талдыкин разработал франшизы парикмахерских «Чио-Чио», сети вендинговых кофемашин «Hohoro», сети пекарен «Добропек», а также провел аудит и скорректировал процессы в компании «Автолига». Если же верить системе СПАРК, то Евгений Талдыкин — бывший руководитель ООО «Кайт-Авто», бывший директор ООО «Ком-Авто», бывший директор ООО «Орбита К», бывший директор ООО «Прогресс Девелопмент», бывший директор «ПСМ Лизинг» и ликвидатор ООО «Трансфинанс».

realnoevremya.ru/Роспатент

Зарегистрированное на днях в Иннополисе ООО «Трикстер» Ксении Положенцевой подало сразу несколько заявок в Роспатент на регистрацию прав на товарные знаки и логотип ее проекта. Никакой информации о том, что это будет, в открытом доступе пока нет. У Положенцевой другого бизнеса, согласно СПАРК, тоже не наблюдается. Основной вид деятельности ООО «Трикстер» — обработка данных и предоставление услуг по размещению информации.

realnoevremya.ru/Роспатент

Екатерина Витальевна Ким подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака и логотипа «Еду по еду» в классах МКТУ: информация и консультации по вопросам приготовления пищи; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги закусочных; услуги кафе; услуги кафетериев; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши «удон» и «соба»; услуги ресторанов с едой навынос; услуги ресторанов самообслуживания; услуги столовых. В качестве ИП Ким зарегистрировалась только в 2022 году. Однако она может быть родственницей известного предпринимателя в сфере dark kitchen Георгия Витальевича Кима, который является совладельцем одной из старейших и крупнейших служб доставки еды в Татарстане «Радуга вкуса». Именно в его собственности интеллектуальные права на бренд «Радуга вкуса». Чем именно будут заниматься предприниматели под брендом «Еду по еду», пока непонятно. Как неясны их шансы на регистрацию этого товарного знака, ведь проект с таким названием уже существует, например, в Ярославле.

realnoevremya.ru/Роспатент

Тоже сразу несколько заявок на регистрацию в августе подало в Роспатент казанское ООО «Одаренный ребенок». «Спектр», «Дилемма», «Одаренный ребенок», «Лига открытий» — эти свои бренды собирается защитить организация, которая уже 12 лет организует и проводит интеллектуальные конкурсы, турниры, лагеря для детей и подростков. По данным СПАРК, выручка компании за 2022 год составила 31,2 млн рублей, из которых больше половины — чистая прибыль. Для понимания: на паблик их математического кружка в ВК подписано почти 9 тысяч пользователей.

realnoevremya.ru/Роспатент

Наконец, еще пачку новых забавных слоганов защищает через Роспатент казанская компания по продаже сувениров. Как мы уже писали ранее, компания «Подарки оптом» Павла Щербакова заработала в 2022 году рекордные почти полмиллиарда рублей на продаже необычных презентов. Фирма работает в сегменте b2b, однако является лицензиатом известного бренда «Другие подарки», под которым более десяти лет работают интернет-магазин, букет соцсетей и сеть магазинов в торговых центрах. На этот раз компания регистрирует права на слоганы пивной тематики.

