Отмена отчетности для бизнеса: как платить только по квитанциям / «Реальное время Live»
Татарстан принимает участие в эксперименте по введению специального налогового режима — АУСН (автоматизированная упрощенная система налогообложения), при котором отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически. Сегодня эксперт Ак Барс Банка Зарина Гадельшина расскажет об особенностях АУСН и его отличиях от обычной «упрощенки», а также о том, кому подходит этот режим, и приведет конкретные примеры бизнесов, переходящих на автоупрощенку. Смотрите в прямом эфире «Реальное время Live».
Справка
Реклама ПАО «АК БАРС» БАНК
комментарии