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Отмена отчетности для бизнеса: как платить только по квитанциям / «Реальное время Live»

11:00, 15.08.2023 3 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Отмена отчетности для бизнеса: как платить только по квитанциям / «Реальное время Live»
Фото: realnoevremya.ru

Татарстан принимает участие в эксперименте по введению специального налогового режима — АУСН (автоматизированная упрощенная система налогообложения), при котором отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически. Сегодня эксперт Ак Барс Банка Зарина Гадельшина расскажет об особенностях АУСН и его отличиях от обычной «упрощенки», а также о том, кому подходит этот режим, и приведет конкретные примеры бизнесов, переходящих на автоупрощенку. Смотрите в прямом эфире «Реальное время Live».

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 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16:10
    любит у нас регион участвовать в экспериментах и опыты ставить
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    Анонимно 18:16
    у нас передовой регион - круто
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  • Анонимно 17:06
    Очень полезный эфир, спасибо
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