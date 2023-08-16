Нефтяники поймали волну

Топливно-энергетический комплекс России оказался в абсолютно аномальной для себя ситуации

Крупнейшая нефтяная компания Татарстана «Татнефть» оказалась устойчивой к западным санкциям, но может пострадать от российского регулирования отрасли. С февраля 2023 года стоимость обыкновенной акции нефтяной компании выросла более чем на 80% — на фоне неожиданно благоприятной рыночной конъюнктуры и ослабления курса рубля. Но дальнейший рост котировок «Татнефти» будет затруднен из-за снижения демпферных выплат нефтяникам вдвое с сентября этого года. Как санкции сказались на капитализации «Татнефти» и кто еще может пострадать от корректировки демпфера — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Пессимистичные прогнозы не оправдались

По прогнозам экспертов, 2023 год должен был стать для топливно-энергетического комплекса России в разы сложнее 2022-го. Санкции вводились в прошлом году постепенно, а потолок цен на нефтепродукты вступил в силу только с февраля 2023-го. На этих опасениях стоимость акций крупнейшей нефтедобывающей компании Татарстана «Татнефти» стремительно шла вниз.

По данным ММВБ, обыкновенная акция «Татнефти» 1 января 2022 года стоила 515 рублей. На 1 марта ее стоимость снизилась до 424 рублей, а к 1 апреля 2022 года упала до 407 рублей. В феврале 2023 года в связи с введением потолка цен на нефтепродукты стоимость акции татарстанской компании снизилась до 328,5 рубля.

realnoevremya.ru

Однако летом 2023 года российские нефтяники оказались в неожиданно благоприятной рыночной конъюнктуре. Рынок нефти перешел к дефициту после действий ОПЕК+, добровольного сокращения добычи со стороны Саудовской Аравии и перехода США к восполнению стратегического резерва. Это позволило нефтяным котировкам впервые с апреля превысить отметку в $80 за баррель.



На 14 августа 2023 года обыкновенная акция «Татнефти» подорожала до 593,7 рубля (+80,7% к минимумам февраля 2023 года).

«Татнефть» проявила устойчивость к санкциям

— Локально российская нефтяная отрасль оказалась в абсолютно аномальной для себя ситуации. В последние месяцы мы наблюдали одновременный рост мировых цен на нефть, снижение дисконта на сорт Urals и стремительное ослабление рубля, — говорит аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. — Это привело к тому, что сейчас баррель нефти Urals стоит около 6 800 рублей — крайне высокое даже по историческим меркам значение.

Эксперт предупреждает, что в условиях валютного контроля рублю будет сложно оставаться таким слабым при настолько сильном росте экспорта, поэтому такая благоприятная рыночная конъюнктура не является устойчивой.

— Февральские минимумы были обусловлены опасениями, что «Татнефти» будет сложно перенаправить экспорт нефти и нефтепродуктов с ЕС на другие рынки, — объясняет Кауфман. — Однако реальность показала, что сложностей с переориентацией экспорта практически не возникло, что закономерным образом привело к отскоку акций.



Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В наиболее благоприятном положении из российских нефтяных компаний на данный момент «Роснефть», получающая сверхприбыль от продажи более дорого сорта нефти ESPO, и «Лукойл», слабо страдающий от корректировки демпферного механизма.

— Важной темой для нефтяников является корректировка демпферного механизма, предусматривающая снижение выплат из бюджета вдвое с сентября. От данной меры сильнее всего пострадают «Татнефть», «Газпром нефть» и «Башнефть» — их потери могут составить 10—15% прогнозной EBITDA, — предупреждает Кауфман.

Сегодня демпферный механизм компенсирует часть разницы между экспортными и внутренними ценами на нефтепродукты. Нефтяным компаниям деньги выплачиваются из бюджета при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортная цена на него превышает индикативную, устанавливаемую государством.

Закон о корректировке этого механизма подписан президентом Владимиром Путиным в конце июля. Нововведение в два раза сократит выплаты нефтяникам по демпферу до 2026 года как по бензину, так и по дизельному топливу. Это поможет сократить расходы бюджета в условиях его дефицита, поскольку на выплаты по демпферу с января по июнь нефтяникам направлялось от 48 до 109 млрд рублей в месяц.

На фоне значительного ущерба от корректировки демпфера и неустойчивости текущих повышенных рублевых цен на нефть Сергей Кауфман считает текущую оценку акций «Татнефти» близкой к справедливой.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Новых санкционных ограничений не ожидается

— В условиях высоких цен на нефть представители нефтяной отрасли могут чувствовать себя очень хорошо. Ключевые санкционные ограничения уже переварены, а новых не ожидается, так что акции нефтяников сейчас выглядят очень интересно, — соглашается эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

Акциям «Татнефти» помогал общерыночный рост, подъем цен на нефть, а также тот факт, что компания в меньшей степени подвержена санкционным рискам и сохраняет достаточно высокий уровень прозрачности. «Бумаги компании по-прежнему выглядят одной из лучших возможностей в секторе», — считает он.

«Татнефть», по словам Галактионова, опубликовала неплохие результаты за I полугодие по РСБУ. Во II квартале компания показала второй по размеру квартальный результат по прибыли с 2017 года. «Благоприятная ценовая конъюнктура на рынке поддерживает результаты компании, и во II полугодии мы можем увидеть ускорение роста», — считает он.

Дисконты на российские энергоресурсы со временем сократятся

У отечественных нефтяных компаний было достаточно времени для адаптации к новым условиям. Относительно невысокие удельные операционные затраты на добычу полезных ископаемых в РФ дают им возможность гибко управлять расходами, снижать цены на продукцию, предлагая дисконты к мировым бенчмаркам, оставаясь при этом прибыльными, отмечают аналитик агентства НКР.

В 2022 году основные санкции целого ряда зарубежных стран были направлены прежде всего на российский ТЭК как одну из ключевых отраслей экономики страны, формирующей значительную часть доходов бюджета (в 2021 году — 36% налоговых поступлений). Однако ожидаемого существенного сокращения объемов производства основных видов топливно-энергетических ресурсов в России не произошло: добыча нефти выросла на 2,1%, угля — на 0,4%, добыча природного и попутного нефтяного газа снизилась на 12%, а производство сжиженного природного газа (СПГ) увеличилось на 8%.

realnoevremya.ru

На фоне выросших мировых цен на энергоресурсы это позволило увеличить доходы отечественных компаний отрасли и их вклад в формирование налоговых поступлений страны; по данным Минфина, в 2022 году доля нефтегазовых доходов выросла с 36% до 42%; по оценке Росстата, доля нефтегазового сектора в ВВП увеличилась до 18,1%, а сальдированная прибыль компаний, занимающихся добычей нефти, газа и угля, составила 3,7 трлн рублей, говорится в исследовании НКР.

Введение рядом стран эмбарго на импорт энергоресурсов из РФ вынудило российские компании перенаправить поток грузов в регионы, где подобных ограничений нет. Основные маршруты теперь пролегают в страны Ближнего Востока, Африки, Китай и Индию. Зачастую часть продукции (в том числе переработанной из первоначального российского сырья) из этих стран в дальнейшем поступает и в государства, ограничившие их прямой импорт из России. Данная ситуация выгодна странам- посредникам, но продавцы и покупатели товара несут потери из-за возросших трансакционных издержек — роста логистических расходов и затруднение финансовых расчетов.

В НКР считают, что дисконты на российские энергоресурсы со временем сократятся, но не исчезнут полностью до момента снятия санкций. Наличие у экспортно ориентированных компаний валютной выручки при преимущественно рублевых затратах и девальвации рубля дает им дополнительное преимущество. В НКР отмечают, что отечественные компании будут добывать ресурсы, пока это не станет операционно убыточным для них, так как консервация и резкое снижение добычи потребуют в будущем значительных капитальных затрат на возобновление эксплуатации месторождений.