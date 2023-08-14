«Эта энергия надолго зарядит нижнекамцев»

Фестиваль «Знаковое место» при поддержке «Формулы хороших дел» СИБУРа собрал тысячи горожан

Создать эксклюзивный кокошник, расписать шоппер, смастерить чудесного коня батыра или куклу-хороводницу, поучаствовать в народных играх и детских забавах — в минувшие выходные жителям Нижнекамска представилась уникальная возможность познакомиться с богатым культурным наследием страны через народное творчество в современной интерпретации. В парке «Семья» состоялся первый уличный фестиваль русской культуры — «Знаковое место». О том, как проходили мастер-классы, какие пожелания оставляли горожане, расписывая трехметровую матрешку, а также кто стал счастливым обладателем поездки в Санкт-Петербург, — в материале «Реального времени».



«Синтез образовательной и развлекательной программ»



Первый фестиваль «Знаковое место» состоялся в знаковом для нижнекамцев и гостей города месте — в центральном парке «Семья». Любителей русской культуры на протяжении всего дня ждали бесплатные мастер-классы, игры и большой концерт лучших народных коллективов.



Любителей русской культуры ждали мастер-классы, игры и концерт лучших народных коллективов. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Фестиваль представляет собой настоящий синтез образовательной и развлекательной программ с глубоким погружением в русскую культуру. Проект реализуется при поддержке программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» СИБУРа, за его реализацию отвечает команда профессиональных художников RASKRASIMVSЁ из Санкт-Петербурга, — подчеркивает пиар специалист RASKRASIMVSЁ Виктория Шиляева.

Первое, что бросалось в глаза на фестивале — это трехметровая русская матрешка. Разукрасить ее доверили жителям и гостям города. Вооружившись акриловыми маркерами, новоиспеченные стрит-художники придали ей яркий и незабываемый образ. Расписывая городской арт-объект, люди не скупились на добрые пожелания. Кто-то признавался в любви родному Нижнекамску, кто-то — своей второй половинке. А еще горожане желали всем добра и хорошего настроения.



Первое, что бросалось в глаза на фестивале — это трехметровая русская матрешка. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

После завершения фестиваля матрешка останется в Нижнекамске, где именно ее установят — пока остается в секрете.



— Впервые вижу такую гигантскую матрешку. Сегодня мы пришли всей семьей на фестиваль и сразу же обратили на нее внимание. Нам удалось поучаствовать в ее росписи. Каждый проявил фантазию, творческие способности. Матрешка получилась очень веселая и необычная, — поделилась впечатлениями жительница Нижнекамска Евгения Суркова.



«Мастерят и девочки, и мамочки, и бабулечки»



Еще одним местом притяжения на фестивале стал мастер-класс по кастомизации кокошника от известного российского бренда «Патриотка». По словам представителя компании Елены Бузмаковой, даже в современной жизни кокошник идеально подходит к любому образу и удобен для повседневного использования.



— Наш мастер-класс пользуется большой популярностью среди нижнекамцев. Пришли и дети, и взрослые. Есть и мальчики, которые изготавливают кокошники для мам, что очень приятно. Всем участникам мы предоставляем аксессуары из экозамши. Подсказываем, как правильно их задекорировать. Мастер-класс мы назвали «Космос внутри нас» — весь свой внутренний мир человек может изобразить на кокошнике и с гордостью носить его, — уверена Елена.



Ирина Минеева еще неделю назад записалась на мастер-класс по кастомизации кокошника. Девушка занимается в народном ансамбле «Раздолье» и давно мечтала о таком аксессуаре для концертного платья.



— Всегда хотела иметь свой кокошник, чтобы выходить в нем на сцену. Я выбрала темный кокошник, на него наклею блестящие стразы. Будет очень красиво, — поделилась впечатлениями с корреспондентом «Реального времени» девушка.



Не менее интересный мастер-класс был организован по росписи шопперов. Он проходил под руководством московского художника. 10-летняя Кристина призналась, что расписывая свою индивидуальную сумку, почувствовала себя настоящим дизайнером. Цвета и рисунок девочка выбирала сама.



Не менее интересный мастер-класс был организован по росписи шопперов. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Я решила изобразить русскую матрешку. Сегодня благодаря этому мастер-классу у меня появился эксклюзивный шоппер, сделанный своими руками. Спасибо большое за возможность проявить свое художество, — сказала Кристина, рассматривая новый объемный и вместительный аксессуар.



А еще на фестивале «Знаковое место» была организована творческая лаборатория, где каждый желающий смог создать свой собственный уникальный сувенир — тряпичную куклу или стильный стикер в народной тематике.



— Мы изготавливаем обереговые куколки-хороводницы. У них нет глаз, носика, губ и бровей. Это чтобы злой дух не вселился в куколку. Считается, что она приносит в дом покой и благополучие. Сегодня в течении всего дня люди подходят и участвуют в наших мастер- классах. Мастерят и девочки, и мамочки, и бабулечки. Всем интересно и познавательно! — сказала Ирина Андреева, заведующая библиотекой №3.



Свой оберег теперь есть и в семье Хамитовых. Гульнара с дочерью Алией изготовили куколку-хороводницу, а также смастерили именной кокошник.



— На таком мероприятии мы впервые. Нам все очень нравится. Для детей много активностей. Радует, что такой масштабный фестиваль проходит в нашем городе, — отметила Гульнара Хамитова.



Суперприз — поездка с Санкт-Петербург

Еще одной интересной активностью на фестивале стал мастер-класс по народным танцам. Любители интеллектуальных игр могли сразиться в русские шахматы — таврели. А еще гости мероприятия рисовали на спилах — деревянных дощечках и гигантских раскрасках, мастерили из льна и шпагата чудесного коня батыра и плели браслеты. На всех мастер-классах было полно желающих, только творческая лаборатория собрала порядка 600 нижнекамцев. В целом фестиваль «Знаковое место» принял тысячи жителей города.



Также в этот день посетителей ждал большой праздничный концерт народной музыки с зажигательными танцами, разнообразные блюда русской кулинарии, а также продажа сувениров и подарков, связанных с русской культурой.



— Для нижнекамцев проекты СИБУРа уже не на «вы». В этом году мы второй раз принимаем на своей территории «Формулу хороших дел», и хочу отметить, что такие большие мероприятия очень нравятся горожанам. Фестиваль «Знаковое место» не стал исключением. Нижнекамцы с удовольствием участвуют в мастер-классах, хороводах, играх. Уверена, что этот праздник запомнится надолго, — подчеркнула Эльвира Долотказина, помощник генерального директора «Нижнекамскнефтехима» по работе с муниципальными органами.



Хоровод в этот день водила и заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина. По ее словам, фестиваль «Знаковое место» получился по-настоящему добрым и семейным.



— Благодаря СИБУРу, «Формуле хороших дел» город получил такой замечательный подарок. Здесь сегодня очень много детей. Ребята поближе познакомились с нашей культурой через современные традиции. Мы водили хороводы, играли в игру «Воротца», смотрели как расписывают кокошники и большую матрешку. Я уверена, что эта энергия, которая царит в парке «Семья», надолго зарядит нижнекамцев на драйвовую жизнь. Хочу отметить, что этот год в Татарстане объявлен Годом национальных культур и традиций. Символично, что мы в Нижнекамске проводим такие мероприятия, современными способами говорим о своей культуре, — отметила Марина Камелина.



Реклама ПАО «Нижнекамскнефтехим». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Сюрпризов в этот день действительно было много. Участники фестиваля, которые посетили больше всего активностей, получили авторский мерч и подарки в фирменном стиле. В завершении мероприятия на главной сцене в парке «Семья» провели розыгрыш самой настоящей лотереи — поездки в Санкт-Петербург. Для этого нужно было стать подписчиком фестиваля в социальной группе во «ВКонтакте» и сделать репост записи.



По итогам розыгрыша суперприз выиграла многодетная семья Федюковых:



— Я давно мечтала об этой поездке. С утра все мысли были только о Санкт-Петербурге. Мы с мужем были там два года назад. Тогда я влюбилась в этот город. Когда узнала, что будет розыгрыш, то супругу и детям сказала, чтобы сделали репост. Я до последнего держали кулачки и верила в чудо. Не бойтесь мечтать и волшебство случится! — подытожила Светлана Федюкова.

