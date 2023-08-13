Екатерина Стародубцева-Калачева: «Дистанционный формат работы требует от топ-менеджмента других компетенций»

С какими проблемами столкнулись компании при переводе сотрудников на удаленку, и как они пытаются вернуть их в офисы

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Екатериной Стародубцевой-Калачевой

Тренд на удаленную работу пришел в бизнес-среду еще в 2020 году, когда началась эпидемия коронавируса. Осенью, с началом частичной мобилизации, он приобрел новые формы и аспекты, а работодатели столкнулись с очередными вызовами. О том, почему компании все чаще отказываются от удаленки и как это влияет на бизнес, рассказывает в авторской колонке для «Реального времени» Екатерина Стародубцева-Калачева, карьерный консультант и основатель кадрового агентства Hurma Recruitment.

Как формат удаленной работы проявил себя за два года

Почти каждая компания на рынке успела перевести сотрудников на удаленную работу, а кто-то делал это даже не один раз. Однако бизнесу довольно скоро стали понятны как преимущества, так и недостатки данного формата.

Плюсы:



Большой выбор кандидатов. Серьезным преимуществом удаленки для работодателя стала возможность отбирать кандидатов из всех уголков мира. Это сильно увеличило шансы на то, чтобы найти наиболее подходящего специалиста на место или даже нанять человека очень редкой профессии, которого может просто не быть в городе или стране, где находится офис.

Гибкость в организации. Второй пункт вытекает из первого. Когда у компании есть возможность выбирать сотрудника вне зависимости от времени и места, то можно так же быстро найти нового человека на место уволившегося или ушедшего в декрет коллеги.

Меньше расходов. С переходом на удаленный формат компания может отказаться от дорогостоящей аренды офиса и сократить эту статью в бюджете. Но даже если офис остается за компанией, то платить за связь, уборку, охрану, обслуживание офисной техники и покупку канцелярии уже не будет необходимости.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Минусы:

Отсутствие контроля. Как показывает практика, эффективность работы на удаленке у сотрудников часто снижается, однако это вовсе не значит, что следует вводить строгую отчетность и регулярные встречи для проверки выполненной работы. Лучше ввести четкие дедлайны к каждому этапу задачи. Так сотрудники будут понимать, что никто не заинтересован в слежке за ними, от них лишь ждут своевременного выполнения работы.

Сложности с коммуникацией. В офисе у команды всегда есть возможность подойти к руководителю или коллегам, чтобы посоветоваться и задать вопросы. На удаленке сделать это становится сложнее: постоянные звонки и переписки отнимают значительно больше времени, соответственно, рабочий процесс может задерживаться.

Страдает корпоративная культура. Работа из офиса предусматривает периодические встречи, тимбилдинг, корпоративы и стратегические сессии, которые помогают сплотить коллектив и повысить его мотивацию. Организовать что-то не менее вовлекающее в онлайн-формате — настоящий вызов для HR-отдела.

Сложности с адаптацией новых сотрудников. Период адаптации сам по себе очень ресурсозатратный как для специалиста, так и для компании. Новому сотруднику нужно много внимания, а также постоянное сопровождение и погружение на протяжении трех месяцев. При удаленной работе сделать это крайне сложно: коммуникация по рабочим вопросам замедляется, а контакта с командой и вовсе нет.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Какие проблемы создал тренд на удаленку из-за рубежа

Удаленный формат набрал обороты после проведения частичной мобилизации, когда многие специалисты уехали за границу. При этом и работники, и компании столкнулись с рядом сложностей — юридическими, финансовыми, техническими и управленческими.

Основной проблемой для работодателей в этой связи стало оформление сотрудников и уплата налогов. Релоцировавшийся специалист теряет статус налогового резидента России, тем самым увеличивая НДФЛ с 13% до 30%. Некоторые компании в связи с этим повышают заработную плату, чтобы сотрудники получали на руки привычную сумму. Но по этой цепочке значительно возрастает и налоговая нагрузка работодателя.

Еще одна головная боль бизнеса — перевод зарплаты на иностранные счета. Особенно это касается специалистов, релоцировавшихся за пределы стран СНГ, например в Дубай или Израиль. Учитывая, что SWIFT-переводы занимают много времени и конечная сумма, которая придет получателю, остается неизвестной из-за комиссии, экспаты ищут другие пути. Например, находят людей, которым нужно поменять дирхамы на рубли. Переводят им рубли на российскую карту, а дирхамы получают наличными.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Контролировать сотрудников в других странах также сложнее для работодателя. Дистанционный формат работы требует от топ-менеджмента других компетенций, с которыми может справиться далеко не каждый. Кроме того, на скорость и качество работы экспатов влияют такие факторы, как поиск жилья, оформление документов, смена часовых поясов.

Пока что бизнес проявляет довольно лояльное отношение к работе из-за рубежа. Однако с января 2024-го ужесточается законодательство и повышаются налоговые ставки для самих экспатов и их работодателей. Поэтому велика вероятность, что сотрудников либо попросят вернуться, либо прекратят с ними трудовые отношения. Многие крупные компании уже принципиально не нанимают тех, кто хочет работать удаленно. К примеру, VK не готова работать с сотрудниками, которые уехали за рубеж, а «Яндекс» стремится к полному офлайну.

Кто и как возвращается в офисы

Некоторые сферы бизнеса настолько зависимы от офлайн-работы, что на удаленный формат могли перевести лишь часть бэк-офиса. Например, HoReCa, где официанты, бармены, повара, хостес, бариста — необходимые для функционирования предприятия сотрудники. Поэтому в сфере гостинично-ресторанного бизнеса, как и во многих других, на работу из дома переходили только отделы маркетинга, IT и HR. То же самое и со многими другими компаниями, которые занимаются продакшеном, дизайном и т.п. В работе креативной индустрии всегда был важен личный контакт.

Сегодня работодатели стремятся снова вывести всех в офис, где легче управлять командой и коммуницировать с ней. Но, скорее всего, отката к «доковидным» временам и постоянной работе в офисе не случится, поскольку сотрудники успели извлечь для себя много плюсов удаленки. Не нужно тратить время на дорогу, рано вставать и тратиться на обеды.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Конечно, есть компании, которые сохранили темпы работы даже на удаленке, это преимущественно относится к IT-сфере. Кроме того, удаленный формат стал отличной возможностью для малого бизнеса и стартапов оптимизировать расходы на офис, обеды сотрудников, корпоративный транспорт и многое другое. Тем не менее работа из дома по-прежнему лишает людей живого общения, как следствие, падают вовлеченность, качество командной работы, увеличивается время коммуникации. В таких условиях бизнес активно вводит гибридный формат, который не только позволяет повысить продуктивность, но и становится реалистичным вариантом для сотрудников, которые не готовы выходить в офис на полную рабочую неделю.

Говорить о тотальном переходе на гибрид еще очень рано, так как бизнес многогранен и у него нет общего курса на изменение бизнес-процессов. Карьерный рынок еще долго будет искать золотую середину, при которой и сотрудникам, и компании будет максимально комфортно. Скорее всего, онлайн еще будет сменяться офлайном, и наоборот, поскольку компании одновременно будут учиться оптимизации расходов и правильному распределению человеческих ресурсов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

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Екатерина Стародубцева-Калачева