Список компаний

ООО АК БАРС МЕДИЦИНА

Финансы, Страховые компании

Общая информация

Компания создана в 2008г., и относится к страховой группе «АК БАРС». Основным видом деятельности компании является медицинская деятельность. Имеются собственные стационарные и амбулаторно-поликлинические отделения повышенной комфортности на базе ГАУЗ «РКБ МЗ РТ».

Руководитель: Зиганшин Дамир Рамазанович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Оренбургский тракт, 138, 9 этаж, 1 блок
  • Телефон: (843) 261-50-73
  • Сайт: www.akbarsmed.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

Если вы нашли ошибку, напишите нам