Trademark «Татарстан»: урало-поволжская война брендов, нижнекамский ширпотреб, подарочный миллионер из Казани

Обзор заявок на регистрацию товарных знаков компаниями и предпринимателями Татарстана. Часть 23-я

Традиционная еженедельная подборка новых заявок на товарные знаки, которые предприниматели Татарстана подают в Роспатент, сегодня получилась необычной. В нее попали сразу два кейса столкновения бизнес-интересов предпринимателей Екатеринбурга и Казани, и оба в сфере детского ИТ-образования. Кроме того, мы выбрали несколько успешных примеров узкоспециализированного нишевого бизнеса, на котором его владельцам удается делать неплохие обороты.

Роспатент, realnoevremya.ru

«Юпитер Феретрус Групп» — компания (бывших?) совладельцев легендарного клуба хоккейной ночной лиги «Казанские драконы», который триумфально победил в «путинском» чемпионате в Сочи 2013 года. Наследие той победы — ледовый дворец «Золотая шайба» в Казани. «Юпитер Феретриус» работает в автотранспортном бизнесе около 10 лет, в 2022 году его выручка взлетела почти в пять раз. Видимо, вдохновившись этим успехом, компания подала в Роспатент свои первые заявки на регистрацию товарных знаков в англо- и русскоязычном написании.

Роспатент, realnoevremya.ru

Созданное в прошлом году ООО «Ред Оушен ИТ-солюшнс» со смешным полупустым сайтом и шестью сотрудниками (по данным «СПАРК») регистрирует сразу пять товарных знаков. Очевидно, речь идет о сервисе для путешествий под названием «Ятуда». Интересно, что проект с таким названием появлялся для бронирования мест отдыха в Крыму еще в 2015 году. Но, похоже, до наших дней он не дожил. Никаких других следов Разифа Яхина и его команды в интернете обнаружить пока не удалось.

Роспатент, realnoevremya.ru

Челнинская школа программирования для детей «Айтишка» регистрирует в Роспатенте свой товарный знак и логотип. На то у нее есть веская причина в виде одноименного проекта центра компьютерных наук для взрослых и детей из Екатеринбурга. Правда, юрлицо уральской школы уже ликвидировано, а группа ВК не обновляется почти год. Не исключено, что после успешной регистрации товарного знака челнинские предприниматели добьются ее ухода в полное небытие.

Роспатент, realnoevremya.ru

Еще один кейс конкуренции татарстанского и уральского проектов за бренд — «Котокод». В Татарстане это опять же курсы программирования для детей. В Екатеринбурге — не ясно, найти следы свердловского «Котокода» в интернете не удалось. Известно, что там ООО с таким названием было зарегистрировано в 2019 году, а в Казани — только в мае 2023-го. Впрочем, татарстанская школа позиционирует себя как федеральный проект, о чем говорит хотя бы номер горячей линии для клиентов 8 800.

Роспатент, realnoevremya.ru

Когда-то давно, в доковидные и досанкционные времена, в Нижнекамске работал автосалон автомобилей группы VAG (Volkswagen, Skoda, Audi и тд). После пандемии и ввода беспрецедентных санкций автосалон VAG переименовался в DaCarPro и торгует новыми и подержанными автомобилями разных марок, возит машины под заказ из Кореи. В портфеле созданной осенью 2019 года Георгием Шубиным «ВА Групп», которой принадлежит этот бизнес, есть пара содержащих название автосалона товарных знаков. По данным «СПАРК», выручка компании в 2022 году снизилась с 77 до 44 млн рублей, однако чистая прибыль возросла в полтора раза — с 7,4 до 11,3 млн рублей.

Роспатент, realnoevremya.ru

Компания «Подарки оптом» Павла Щербакова заработала в 2022 году рекордные почти полмиллиарда рублей на продаже необычных презентов. Фирма работает в сегменте b2b, однако является лицензиатом известного бренда «Другие подарки», под которым более десяти лет работают интернет-магазин, букет соцсетей и сеть магазинов в торговых центрах. «Подарки оптом» с интеллектуальной собственностью давно «на ты»: в портфеле компании как минимум 39 товарных знаков и 46 заявок на них. «Папе надо отдохнуть», «Совет да любовь», «Для самой лучшей бабушки», а также такие варианты, как «Вхламинго» и Vivino Inc — все эти подарочные афоризмы либо принадлежат Щербакову, либо на них поданы заявки в Роспатент. А его деловому партнеру по «Другим подаркам» Александру Каспину принадлежит словосочетание «Шальная императрица» и фраза «Человеку, у которого все есть».

Роспатент, realnoevremya.ru

17—18 августа в Иннополисе во второй раз пройдет конференция по искусственному интеллекту и его внедрению в управление бизнесом и государством. Офлайновое участие в мероприятии платное. Заявлено «18 экспертных дискуссий с топ-спикерами России и мира», «включение в международное комьюнити», «визионерские лекции ведущих IT-компаний» и проход на «Гонку дронов». Впрочем, сайт ивента в Chrome почему-то хочет работать только в англоязычной версии. Так или иначе, университет Иннополис регистрирует на себя логотип конференции в качестве товарного знака.

Роспатент, realnoevremya.ru

Производитель пластмассового ширпотреба из Нижнекамского района «Ханпласт» работает с 2017 года. Возможно, это связано с активным развитием продаж на маркетплейсах, которые уделяют правам на бренды особое внимание. По данным «СПАРК», в 2022 году доходы семейного бизнеса, оформленного на Фирдаус Ахунову, превысили 417 млн рублей. В портфеле компании есть товарный знак и пара заявок, но на старый логотип. Теперь же будут защищены права владельцев и на новый логотип, и на само фирменное наименование.



Роспатент, realnoevremya.ru

Любопытный и быстрорастущий бизнес у Дины Хадиятуллиной — производство сладостей и кондитерских изделий. С 2019 года доходы ее ООО «Селекшн Фуд» увеличиваются в геометрической прогрессии ежегодно. По данным «СПАРК», в 2022 году компания заработала 120 млн рублей. На маркетплейсах можно найти продукцию фирмы — это так называемые «полезные конфеты» из фиников под брендом Dr.Finik. Этот бренд принадлежит «Селекшн Фуд» с 2020 года. Скоро, похоже, появится линейка продукции под новым брендом «Маленький султан»

Роспатент, realnoevremya.ru

Динэ Киреева тоже управляет необычным делом — изготовлением досок Садху для стояния на гвоздях. Ничего общего, кроме названия, с медиапроектом покинувших ликвидированное «Эхо Москвы» журналистов-иноагентов этот бизнес, конечно же, не имеет. В паблике этих «Живых гвоздей» 4,5 тыс. участников. Утверждается, что вся продукция — это ручная работа. По данным «СПАРК», на продаже досок Садху ООО «Живые гвозди» заработало в 2022 году около 5 млн рублей.

