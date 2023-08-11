Потребительский рынок в Татарстане вышел в плюс

Оборот розничной торговли республики достиг 635,6 млрд рублей, или на 6,8% больше, чем годом ранее

Розничный рынок «переварил» санкции и чувствует себя значительно лучше, чем в первом полугодии 2022 года. Оборот розничной торговли в Татарстане вырос до 635,6 млрд рублей, при этом существенный рост в 5,4% показала и непродовольственная розница, в прошлом году пострадавшая от санкций сильнее всего. Продовольственная розница выросла на 8,3%. Замедлит ли восстановление рынка девальвация рубля и актуален ли тренд на потребительскую экономию — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Объем оборота розничной торговли в Татарстане в первом полугодии 2023 года достиг 635,6 млрд рублей. Он вырос в сопоставимых ценах на 6,8%. Годом ранее из-за массового ухода с российского рынка международных компаний розница показала падение 2,2%, в том числе непродовольственная — 5,2%.

В этом году оборот торговли пищевыми продуктами в республике вырос с 218 до 297,2 млрд рублей (+ 8,3%). Оборот непродовольственной розницы увеличился с 216,8 до 338,4 млрд рублей (+5,4%). Оборот розничной торговли на душу населения вырос с 123 463 до 158 876 рублей.

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Также в Татарстане увеличилась обеспеченность торговыми площадями на тысячу населения — с 898,1 кв. м до 939,8 кв. м, выросло количество объектов бытового обслуживания населения с 6 290 до 6 543, но сократилось количество предприятий торговли — с 17 390 до 16 513.

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С 2017 года оборот розничной торговли в Татарстане в абсолютных цифрах увеличился в 1,6 раза — с 394,2 до 635,6 млрд рублей.

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За это время розница переживала не лучшие времена дважды — в 2020 и в 2022 годах, а затем демонстрировала активный рост. При этом в 2023 году рынок показал менее заметную динамику восстановления, чем в 2021-м.



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В первом полугодии 2023 года сократились обороты общественного питания. Годом ранее они составляли 24,5 млрд рублей, а с января по июнь 2023-го — 16,3 млрд рублей.



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Однако индекс физического объема общественного питания, по данным Татарстанстата, за первое полугодие вырос на 20,6%. То есть, согласно данным официальной статистики, общепит в Татарстане активно растет.



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В бытовых услугах обратная ситуация. Объем бытовых услуг населению в Татарстане составил 29,7 млрд рублей. Годом ранее было 24,7 млрд рублей.



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По данным Татарстанстата, в первом полугодии он вырос на 5,9% к соответствующему периоду прошлого года.



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Потребители продолжают экономить

В розничной торговле в 2023 году сохраняется тренд на потребительскую экономию ввиду стагнации покупательной способности населения, смещения потребления в более низкие ценовые сегменты и откладывания приобретения товаров длительного пользования, считают аналитики рейтингового агентства НКР.

В 2022 году оборот розничной торговли активно рос в I квартале (на 13—20%), еще сказывался эффект постпандемийного восстановления в 2021 году. Затем последовало резкое торможение до 7—9% и замедление к концу года до 1—3%.

Наибольшая просадка оборота наблюдалась в непродовольственном сегменте из-за санкций и сокращения импорта. В продовольственной рознице динамика оставалась положительной, но темпы роста сократились почти в 3 раза по сравнению с 2021 годом — с максимальных 23% в марте до 7% в декабре, отмечают эксперты. Положительные показатели продовольственной розницы объясняются меньшей импортной составляющей в товарной номенклатуре.

Дальнейшая стагнация оборотов розничной торговли в 2023 году представляется неизбежной. Во многих товарных категориях второй год подряд наблюдается резкое снижение качества реализуемой продукции ввиду замены ранее импортируемых товаров на отечественные аналоги или товары, поставляемые из «дружественных юрисдикций».

Сдерживающее влияние на непродовольственную розницу также оказывают более продолжительное использование (в том числе за счет ремонта) товаров, сокращение затрат на товары не первой необходимости и отложенный эффект ажиотажных покупок I квартала 2022 года.

Снижение среднего чека в продовольственной рознице влечет за собой изменение форматов продаж: потребительский спрос будет чаще удовлетворяться в магазинах шаговой доступности или путем разовых оптовых закупок. Для удержания покупателя возрастет роль программ лояльности, сезонных скидок, бонусов, кешбэка. Кроме того, торговые сети могут нарастить долю собственных торговых марок (с более дешевыми товарами) в ассортименте, прогнозируют аналитики НКР.



Оборот интернет-торговли будет поддерживаться более выгодными ценовыми предложениями по сравнению с традиционными форматами. На интернет- площадках реализуется бо́льшая часть непродовольственных товаров параллельного импорта, поэтому их выгодно отличает и разнообразие ассортимента. Эти факторы, в свою очередь, повлекут сокращение числа специализированных магазинов офлайн. Доля интернет-торговли в обороте в денежном выражении выросла с 3% в 2015-м до 8% в 2022 году, и рост может продолжиться, считают аналитики НКР

Росстат настроен оптимистично

«В прошлом году розничная торговля была одной из наиболее пострадавших отраслей российской экономики: ее оборот в сопоставимых ценах упал на 6,5%, а по непродовольственным товарам — на 10,6%, — вспоминает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». — Одним из факторов было сберегательное поведение населения — конфликт на Украине, вызванные этим жесткие западные санкции, опасения экономического кризиса, безработицы, а затем осенняя волна мобилизации сдерживали потребительскую активность».

В этом году изменения происходят с нескольких сторон — предложение растет благодаря «параллельному импорту», импортозамещению и замещению западных брендов продукцией стран, не присоединившихся к санкциям. Наиболее характерный пример — импорт автомобилей из Китая, занявший 70% импорта автопрома.

Одновременно восстанавливается потребительский спрос, чему способствует «перегретый» рынок труда, бюджетные выплаты, ускоряющийся рост кредитования и реализация отложенного спроса.

По данным Росстата, в июне оборот розничной торговли в России увеличился на 10% (г/г), превысив консенсус-прогноз «Интерфакса» (+8,6% г/г). По продовольственным товарам оборот розничной торговли в сопоставимых ценах вырос на 5% (г/г), по непродовольственным подскочил на 15,1% (г/г).

«Оборот розничной торговли по итогам июня приблизился к уровню двухлетней давности, хотя еще на 0,3% ниже, чем в июне 2021 года, а по непродовольственным товарам отставание составляет 2,5%, — говорит Ольга Беленькая. — Росстат измеряет оборот розничной торговли с очисткой от инфляции, однако представляется, что на практике в условиях резкого изменения структуры потребительского рынка точное измерение дефляторов цен на продукцию затруднено».

По оценке Минэка, суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению по итогам июня уже на 2,3% выше уровня июня 2021 года.



Во втором полугодии рост потребления может несколько замедлиться — по мере переноса резкого ослабления курса рубля в потребительские цены, а также вследствие начавшегося ужесточения Банком России денежно-кредитной политики, что должно несколько охладить рост кредитования, прогнозирует Беленькая.

К тому же и Минфин намерен взять под контроль рост госрасходов, что может привести к сокращению бюджетного импульса. Но пока зарплаты растут двузначными темпами (по крайней мере, по данным Росстата), а безработица на историческом минимуме, потребительский спрос может держаться достаточно устойчиво, считает она.



Выйти в плюс помогли бюджетные расходы на СВО

«Существенное увеличение бюджетных ассигнований, производство оборонной продукции, зарплаты контрактникам и мобилизованным, выплаты раненым и семьям погибших повысили доходы значительной части населения, — прокомментировал Рустам Шайахметов, экономист и глава компании «Р-Инвест». — Кроме того, кадровый голод стал катализатором роста заработной платы. А рост денежных доходов населения повысил потребительский спрос, вследствие чего произошло увеличение оборота розничной торговли».

Лидером по темпам роста оборота розничной торговли в первом полугодии этого года в Приволжском федеральном округе стала Мордовия — 14,3% по сравнению с прошлым годом, на втором месте Татарстан — 6,8%, на третьем Оренбургская область — 6,7%.



Существующая ситуация подтверждает экспертные оценки значительной части экономистов, говоривших о том, что ускоренное развитие экономики возможно в случае направления золотовалютных запасов России на развитие инновационных и инфраструктурных проектов, повышение внутреннего спроса населения, отмечает эксперт.

«При этом необходимо учитывать, что увеличение промышленного производства России на две трети обеспечено оборонно-промышленным комплексом и только на одну треть потребительским спросом», — подчеркивает Шайахметов.

«По окончании СВО будет снижение производства военного назначения, равно как и уменьшатся зарплаты контрактникам и мобилизованным, значительная часть из которых вернется к месту проживания. Это существенно изменит экономическую ситуацию», — предупреждает эксперт.

Если бюджетные ассигнования в объемах, сопоставимых с затратами на СВО, перенаправят на развитие инновационных секторов экономики, на повышение зарплат бюджетникам, то экономика продолжит свой рост. Если нет, то начнет стагнировать, уверен он.



Рост ретейла может остановить девальвация рубля



«Мы видели в прошлом году массовый исход зарубежных компаний и зарубежных поставщиков с российского рынка, что, безусловно, негативно сказалось на розничном товарообороте, где иностранцы зачастую играли ведущую роль, — говорит блогер и экономист Альберт Бикбов. — Заместить такой исход удалось не сразу, более-менее этот процесс развернулся и будет разворачиваться именно в этом году. Хотя есть примеры быстрого замещения вроде «Вкусно — и точка».

Часть выпавших зарубежных компаний и поставщиков была заменена российскими игроками, часть — зарубежными. Классический пример — после почти поголовного закрытия автозаводов с иностранным участием и поставок импортных автомобилей удалось заместить эту зияющую пустоту китайскими автомобилями и автомобилями, ввозимыми по параллельному импорту, приводит в пример Бикбов.



«В первые месяцы после начала СВО россияне переключились на сберегательную модель поведения, что абсолютно закономерно для периодов с высокой неопределенностью. Если на продуктах экономить было затруднительно, то покупку товаров длительного пользования люди стали откладывать до лучших времен, пока ситуация не станет более-менее ясной, — отмечает экономист. — В продуктовой рознице тоже началось движение граждан к приобретению продукции среднего или низкого ценового сегмента. Сбережения граждан начали расти, что свойственно тревожным временам».

«Но уже в 2023 году люди адаптировались к сложившейся обстановке, а неопределенность в связи с СВО стала снижаться. Естественно, что люди в таких условиях переключились на потребительскую модель поведения и резко усилили потребление, особенно в плане покупки товаров длительного пользования, — говорит Бикбов. — Так, например, бурно растет все тот же автомобильный рынок. Сфера бытовых услуг также показывает рост. Люди тратят накопленные ранее сбережения и активно пользуются кредитами. Такая ситуация будет продолжаться весь 2023 год, если не произойдет экстраординарных событий вокруг СВО».

Негативно повлиять на развитие розницы может, по мнению Бикбова, и девальвация рубля по отношению к ведущим мировым валютам: «Мы видим резкое падение рубля в последнее время. В частности, курс рубля подошел уже к 100 за доллар, — отмечает он. — Это приведет к росту цен на импортируемые товары, которые до сих пор играют важную роль для российских потребителей. А что делает человек, когда импортный товар резко вырастает в цене? Снижает его потребление! Это должно негативно отразиться на общих цифрах розничного товарооборота».

Продуктовые ретейлеры уже расширяют линейку «эконом»

«Мы бы не спешили с выводами о значимом восстановлении ретейла, — не соглашается младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Мария Коломиец. — В продуктовой рознице мы отмечаем сдержанное влияние ценового фактора — продуктовые ретейлеры, согласно нашему анализу, активно инвестируют в цены и расширяют полку в ценовом сегменте эконом».

В непродовольственной рознице потребители сегодня могут наращивать покупки из-за страха, что будет невозможно приобрести тот или иной товар позже, считает она. А в продовольственном сегменте, учитывая смещение спроса в дискаунтеры и в целом переход на экономное потребление, на поведение покупателей влияют акции и специальные предложения.

