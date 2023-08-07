На страже огня: в «ТАИФ-НК» выявили лучших среди пожарно-профилактических формирований
В АО «ТАИФ-НК» состоялись ежегодные соревнования между расчетами пожарно-профилактических формирований. 29 команд продемонстрировали высокий уровень физической подготовки, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знания основ пожарного дела, скорость реагирования во время чрезвычайных ситуаций, а также блеснули теоретическими знаниями. Несмотря на то, что члены пожарно-профилактических формирований — добровольцы, к ним предъявляются высокие профессиональные требования, а условия для выполнения задач максимально приближены к реальным.
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