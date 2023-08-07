Новости промышленности

19:28 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

На страже огня: в «ТАИФ-НК» выявили лучших среди пожарно-профилактических формирований

12:00, 07.08.2023 Сюжет: АО «ТАИФ-НК» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
На страже огня: в «ТАИФ-НК» выявили лучших среди пожарно-профилактических формирований
Фото: Альберт Муклоков/ realnoevremya.ru

В АО «ТАИФ-НК» состоялись ежегодные соревнования между расчетами пожарно-профилактических формирований. 29 команд продемонстрировали высокий уровень физической подготовки, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знания основ пожарного дела, скорость реагирования во время чрезвычайных ситуаций, а также блеснули теоретическими знаниями. Несмотря на то, что члены пожарно-профилактических формирований — добровольцы, к ним предъявляются высокие профессиональные требования, а условия для выполнения задач максимально приближены к реальным.

Реклама АО «ТАИФ-НК»

Видео: realnoevremya.ru/ Камиль Исмаилов, Ильшат Саитов
ПромышленностьНефтехимия Татарстан ТАИФ-НК

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости промышленности

19:28 МСК Все новости
Новости раздела