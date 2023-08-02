Комиксы о смелых татарских женщинах

Актриса, композитор, математик и летчица

Фото: предоставлено realnoevremya.ru НМ РТ. Сара Шакулова

В конце этого года будет опубликован новый сборник татарских комиксов — о четырех выдающихся женщинах. Один из инициаторов проекта, заместитель главного редактора интернет-газеты «Реальное время» Радиф Кашапов рассказывает, почему о таких людях хочется делать рисованные истории.

Герои требуют визуализации

В 2021-м мы с женой Региной катили коляску по набережной Нижнего Кабана и придумывали идею для конкурса «Үз телем», который организовала мэрия Казани. «Вот ребенку уже больше года, что он будет читать?» — «Давай сделаем комикс, причем с большим количеством авторов, но все — о Казани, о Татарстане, о его легендах, героях». Регина собрала презентацию и волю в кулак — и пошла защищать проект.

В итоге весной 2022-го у нас вышел сборник «Татарча комикслар. Казан хикәяләре». 19 авторов, разных. С каждым мы работали, объясняли, что да как. Открывался сборник фантазией на тему происхождения мира, ее делал художник Радик Мусин, а текст писал исламовед и режиссер Ильшат Саетов. Мои любимые истории там — резкая новелла о Мергасовском доме и готовый синопсис о полицмейстере Шагиахмете Алкине.

Обложка первого сборника Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Тираж мы частично раздали в татарских школах, подарили Национальной библиотеке, много книгу брали в казанских магазинах. У нас, конечно, есть вопросы к сборнику, но так мы поняли, как делать книги. После этого, в частности, я проводил лабораторию на фестивале Jadidfest, где были комиксы и с нашими современниками, к примеру с поэтом и драматургом Йолдыз Миннуллиной.

Но хотелось теперь отойти от жанра короткого графического рассказа и перейти в чуть более длинный. Попробовав различные конкурсы, мы вернулись к «Үз телем», спасибо им, что вновь поддержали графический сборник (впрочем, говорят, это было единогласное решение жюри). К слову, еще один грант получила книга с рисованной новеллой по рассказу Фатиха Амирхана «Нажип». Кстати, после первого сборника появилась новость, что, вдохновившись нашей работой, студентка Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Лилия Низамова выиграла грант на арт-лабораторию комиксов тюркоязычных народов «Йорт». Словом, дальше графических историй будет больше.

Наперекор всему

Каждый комикс — это 20 страниц формата А5. Наша первая героиня — это актриса Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская. В юности она присоединилась к первой татарской труппе Ильяса Кудашева, а в 20 лет уже организовывала новую, «Нур», в Уфе. Наки Исанбет посвятил ей пьесу «Гөлҗамал». Популярностью пользуется современный роман Айгуль Ахметгалиевой «Туташ». А жила актриса на улице Карла Маркса, 60.

Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская. скриншот realnoevremya.ru из видео «11. Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская»/youtube.com, аккаунт «Рамиль Гайнуллин»

Вторая героиня — композитор Сара Садыкова. На сцену ее вывел один из первых музыкантов-профессионалов ТАССР Султан Габяши. Молодой девчонкой она в 1921-м впервые вышла играть в театре. После долго училась в Москве, играла в местном татарском театре, в Казани солировала в первых татарских операх. И при этом писала песни, начав с танго «Көтәм сине» в 1942 году.

Сара Садыкова. скриншот realnoevremya.ru из видео «Садыкова Сара Гарифовна»/youtube.com, аккаунт «Tatobzor.ru-татарская культура и искусство»

Первая татарская женщина-математик Сара Шакулова. Она родилась в Касимове, окончила гимназию, потом Лесгафтовские курсы в Петербурге, затем Сорбонну, после чего ей пришлось еще раз сдать экзамены в Московском университете. В итоге, кстати, она не сразу смогла получить работу. В Казани оказалась в 1916 году, работала, к примеру, в гимназии Фатихи Аитовой (где училась Сара Садыкова), после революции спасала дом Асадуллаева в Москве, открыв в ней школу и став директором.

Наконец, четвертая героиня — Герой Советского Союза, летчица Магуба Сыртланова. Родилась в Белебее, окончила Балашовскую летную школу в Саратовской области, отучилась в аэроклубе и планерной школе в Тбилиси. 780 боевых вылетов с боевым налетом 928 часов, сбросила 190 тонн бомбового груза. Мы писали о ней как о «бренде» Татарстана. Ее 46-й ночной бомбардировочный Таманский полк называли «ночными ведьмами». Но самое поражающее меня в биографии Магубы Гусейновны — потом она вернулась в Казань и работала на заводе «Электроприбор» контролером.



Сыртланова. предоставлено realnoevremya.ru НМ РТ

Это очень разные женщины, как мне кажется. Но у них есть одно общее качество — это смелость и движение навстречу своей цели. Мы думали, какой аудитории адресовать истории о них. Хочется, чтобы их читали вместе — дети и родители. А потом обсуждали.



Чтобы принять участие в создании сборника, необходимо подать заявку по этой ссылке. Ничего сложного — контактные данные, несколько своих работ и объяснения, почему решили участвовать в проекте. Заявки принимаются до 14 августа, а 16-го объявим победителей и приступим к работе.