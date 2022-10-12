Первая татарская женщина-математик: продолжательница рода пророка

Фото: из коллекции С. Шакуловой в Национальном музее Республики Татарстан)

В этом году исполнилось 135 лет со дня рождения Сары сеид Шакуловой — первой татарской женщины-математика, продолжательницы рода пророка Мухаммеда. Выпускница Сорбонны в числе первых татарок получила высшее образование в дореволюционной России и практически повторила путь Софьи Ковалевской. Подробнее о жизнедеятельности Сары сеид Шакуловой рассказывает в научно-популярном канале Института Марджани об истории и культуре татар «Татарский мир» старший научный сотрудник отдела письменных источников Национального музея РТ Рамзия Абзалина.

Продолжательница рода пророка

135 лет назад, 27 июля, в городе Касимове Рязанской области в семье почетного гражданина Касимхана Хусаиновича и его жены Фатымы Айнутдиновны родилась дочь — Сара́ сеид Шакулова. Она нам запомнилась как сеида́ — продолжательница рода пророка Мухаммеда саллиаллаху-алейхивассалям и как одна из первых татарских женщин, получивших высшее образование в дореволюционной России.

Материалы, относящиеся к жизни и просветительской деятельности С.К. Шакуловой (она работала учителем математики до 75 лет), хранятся в собрании Национального музея РТ. Их привезла в музей из Москвы научный сотрудник отдела советского периода С.И. Туишева в 1978 году.



Сара сеид Шакулова

В музейной коллекции хранится паспорт, выданный Касимовским Уездным Полицейским управлением З1/ХП-1905 г. на имя Сары Касимовны сеид Шакуловой — дочери «потомственного Почетного Гражданина, дивчине 18 лет, магометанке». Документ выдан на основании заявления отца, Потомственного Гражданина Касим Гирея сеид Шакулова о неимении препятствий к выдаче ей паспортной книжки.

Последняя дата регистрации места жительства Сары по этому паспорту З0/VIII-1907 г. в Петербурге, когда она училась на курсах Лесгафта. Удивительно, как чиновники четко регистрировали в паспортах благородное происхождение граждан своего города. Имя отца Сары в паспорте обозначено как Касим Гирей. Хотя по воспоминаниям знакомых, по родословному древу и по сведениям из книги Г. Курсави «Тафсир Хафтияк шарифа» списка 1825 г., хранящегося в Отделе редких рукописей и книг Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального (Приволжского) университета, он — Касимхан.

Родословную Шакуловых изучил и опубликовал в книге «Навстречу вечности. Сеид Кул Шариф», изданной в Казани в 2006 г., доктор филологических наук М.А. Ахметзянов. По трем источникам, хранящимся в «Мирасханә», Касимхан сеид, отец С. Шакуловой, относится к 43-му колену вместе с братьями Котлымәт сеид, Борхан сеид и Ибрахим сеид.

Сара в детстве

Первая татарка, окончившая университет Сорбонны



В то время высшие учебные заведения для женщин в России были закрыты. Понимая, что курсы и средняя школа, открытая на общественные средства, не дадут ей права на преподавание, в 1909 г. Сара Касимовна уезжает за границу и поступает на механико-математический факультет Парижского университета Сорбонны и оканчивает его в 1913 году. Кроме диплома об окончании механико-математического факультета университета, выданного ей 19 марта 1913 г. министром образования Французской республики, из Парижа Сара привезла в Россию Свидетельство специалиста о высшем образовании Парижского факультета, Свидетельство о высшем образовании, выданное испытательной комиссией при факультете экспериментальной физики Парижского университета, и Свидетельство о высшем образовании, выданное испытательной комиссией Парижского факультета математических наук о сдаче с отличием зачетов по рациональной механике.

По возвращении на родину, ей, как и другим женщинам, получившим образование за границей, пришлось подтверждать высшее образование: получить диплом Московского университета по отделению математических наук. В 1914 г. после успешной сдачи экзаменов С.К. Шакулова была удостоена диплома II степени. Среди документов сохранилось сообщение Департамента народного просвещения С.К. Шакуловой об утверждении ее в звании учительницы математики средних учебных заведений от 12 января 1917 г.

Продолжение следует.

В публикации использованы фото экспонатов из коллекции С. Шакуловой в Национальном музее Республики Татарстан №17196, 17216.

