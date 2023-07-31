Следом за «Лемаевским» и «Бызовским»: в Нижнекамске запустили «Менделеевский маршрут»

«Нижнекамскнефтехим» отметил свой день рождения. Ровно 56 лет назад, 31 июля 1967 года, на химкомбинате была получена первая продукция. В честь праздника на Нижнекамском предприятии СИБУРа прошли различные мероприятия. Одним из них стал запуск третьего по счету тематического трамвайного маршрута — «Менделеевский». Он посвящен русскому ученому-энциклопедисту Дмитрию Ивановичу Менделееву.

Исторический день



В первый рейс «Менделеевский маршрут» вышел в полдень 31 июля — в день рождения «Нижнекамскнефтехима». Старт движению трамвая нового маршрута дал генеральный директор Нижнекамского предприятия СИБУРа Марат Фаляхов.

Старт движению трамвая нового маршрута дал генеральный директор Нижнекамского предприятия СИБУРа Марат Фаляхов. предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— Мы продолжаем, заложенную вместе с городом акцию по запуску тематических трамвайных маршрутов, которые помогают подробно узнать о том, что такое химия. Мы отдаем дань уважения тем людям, которые развивали науку и нефтехимическую отрасль. Приятно, что в такой знаменательный день, в день рождения «Нижнекамскнефтехима», мы запускаем третий специальный маршрут. Дмитрий Менделеев ассоциируется не только с таблицей Менделеева. Для СИБУРа важно, что это наш соотечественник. Он родился в Тобольске — сердце нашей компании. Тобольский нефтехимический кластер «ЗабСибНефтехим» — крупнейшее предприятие в нашей компании. Мы планируем и дальше развивать экологичный вид транспорта. Будем очень рады, если горожане, заходя в интересный снаружи и содержательный внутри трамвай, узнают, как развивалась наша компания, — отметил на торжественной церемонии запуска «Менделеевского маршрута» генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.

Рамиль Муллин поздравил с днем рождения предприятия, отметив, что без «Нижнекамскнефтехима» не было бы города. предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Глава НМР, мэр Нижнекамска Рамиль Муллин поздравил нефтехимиков с днем рождения предприятия, отметив, что без «Нижнекамскнефтехима» не было бы целого города.



— Поздравляю «Нижнекамскнефтехим» с исторической датой — получением первой продукции. 31 июля также можно считать днем рождения Нижнекамска. Город создавался как центр, в котором будут жить нефтехимики и производить одну из лучших продукций. У истоков становления нефтехимической отрасли стояли великие ученые. И сегодня, при поддержке СИБУРа, мы запускаем трамваи-музеи, благодаря которым можно узнать о людях, свершивших революцию в мире химии, — подчеркнул мэр города.



Интересные факты о Дмитрии Менделееве



Первыми пассажирами трамвая «Менделеевского маршрута» стали работники «Нижнекамскнефтехима», а также дети, отдыхающие в лагере «Юность». Для них провели экскурсию по городу, подробно рассказав о новом маршруте и биографии Дмитрия Менделеева.



Первыми пассажирами трамвая «Менделеевского маршрута» стали работники «Нижнекамскнефтехима», а также дети. предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— Сегодня очень важный день для всех нефтехимиков — день получения первой продукции. В канун этого события прошло много спортивных и познавательных мероприятий на «Нижнекамскнефтехиме». А сегодня в рейс вышел новый тематический трамвай. Это очень интересная инициатива. Жители города могут ознакомиться с историей предприятия, биографией ученых-химиков. Ну и самое главное, мы преследуем цель популяризировать экологический транспорт. Здесь сегодня присутствуют дети, которые, надеемся, в будущем выберут деятельность, связанную с «Нижнекамскнефтехимом», — выразил уверенность председатель профкома «Нижнекамскнефтехима» Олег Шумков.



Как и предыдущие два тематических трамвая, «Менделеевский маршрут» выполнен в едином стиле — в фирменных цветах СИБУРа. Каждый тематический трамвайный маршрут — это не только факты из биографии героев, но и примеры связи открытий прошлого с работой нефтехимической отрасли сегодня.

Третьекласснику Рафалю Салахову выпала честь стать первым пассажиром тематического маршрута. Во время экскурсии мальчик внимательно изучил все интересные факты об ученом Дмитрии Менделееве. Например, то что он является автором более 1 500 научных работ в области химии, физики, геофизики, метрологии, метеорологии и экономики. Именем Менделеева назван 101-й химический элемент — менделевий.



Дети также узнали, что в честь Менделеева назван город в Татарстане. предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— Впервые нахожусь внутри такого необычного трамвая. Он очень интересный, яркий, красивый. Сегодня я узнал, кто такой Дмитрий Менделеев и какие открытия он совершил, — поделился впечатлениями Рафаэль Салахов.



Развитие экологичного вида транспорта



Дети также узнали, что в честь Менделеева названы город в Татарстане, улицы во многих городах России, в том числе и в Нижнекамске — здесь расположены роддом, детская больница, поликлиники, мечеть «Нур», торговые центры. С именем ученого связан и проект СИБУРа — «Менделеевский спринт», который был запущен в 2019 году. В рамках этого проекта сотрудники компании предлагают свои идеи по разработке новых продуктов нефтехимии.



— Жители города уже заметили новые тематические маршруты. Сейчас лето, много приезжих гостей, которые также хотят прокатиться на необычном трамвае. Хочу отметить, что уже ведутся переговоры с одной из туристических фирм, которая планирует организовать экскурсии по городу для пассажиров теплоходов именно на тематических трамваях. Таким образом, наш «Горэлектротранспорт», благодаря СИБУРу, выходит на российский уровень, — не без гордости заключила Гульнара Кукшинова, начальник службы движения ГУБ «Горэлектротранспорт».



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«Менделеевский маршрут» — это третий по счету тематический трамвай из цикла «Нефтехимические маршруты», который СИБУР и администрация города реализуют в Нижнекамске. Инициатива направлена на поддержку экологичного вида транспорта и популяризацию нефтехимии. Трамвай «Менделеевский маршрут» будет курсировать по маршруту №2.

