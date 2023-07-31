«Стрела» знает африканский континент как свои пять пальцев

Магомед Давудов констатировал «четкое настроение» у одноклубников

Фото: представлено realnoevremya.ru РК «Стрела»

Стартовый матч чемпионата страны регбийная «Стрела» выиграла уверенно, но концовка игры оставила впечатление, что команда в очередной раз утратила концентрацию. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает, как «стрелки» входили в сезон.

Жара

Ливни, поливавшие два вечера стадион «Тулпар», не сказались на качестве искусственного поля: сухое и дышащее жаром. Команды выставили на очередное свидание составы, знакомые по прошлому сезону, с тремя новичками у «Стрелы» и тремя дебютантами у «Славы», один из которых — Марне Юбер переехал в Москву из Казани по арендному соглашению.

Вот так уйти, чтобы вернуться и порадоваться на первых минутах тому, что его новая команда повела в счете. Это было неожиданным ответом на стартовое давление «Стрелы», и в контратаке москвичи вырвались вперед на семь очков. «Стрела» продолжила давление, добилась удаления у соперников и сразу двух попыток Степана Хохлова плюс Эдди Людика, а также двух реализаций Кобуса Мараиса. «Слава» к середине первого тайма реализовала два штрафных, приблизившись к хозяевам по счету — 14:13.

Но, продержавшись еще минут десять, «Слава» стала терять свежесть на глазах. В итоге казанец Максим Шевцов дважды убегал на попытку по флангу, как от стоячих, первый раз с помощью длинного спринта, во второй — коротким рывком, завершающим атаку в давление. 28:13 — после первого тайма, да и второй начался так, как будто бы «Слава» оставила последние силы в раздевалке. Казанцы занесли две попытки, одну из которых судьи отменили из-за нарушения правил, но вторую, опять же от Шевцова, никто не мог отменить. Вскоре он сделал покер по попыткам — 42:13, и это уже была промежуточная победа.

После этого Казань начала делать замены, благо скамейка запасных у «Стрелы» сейчас такая, что ею можно любоваться. В матче со «Славой» на этой скамейке сидели Казаликашвили с Тромпом и оба южноафриканских дебютанта Амирас с Вехтером. При этом, напоминаем, в межсезонье «Стрела» больше потеряла, чем приобрела. Джей Пи Нил объяснил «усушку» состава, когда клуб называл в числе ушедших 11 (мы настаиваем на 13, но это не принципиально), а в числе пришедших семерых игроков. По его словам, в предыдущем составе наблюдалось разделение на то, что кто-то играл только «классику», а кто-то числился в составе только для «семерки», когда из числа пришедших семи игроков четверо могут играть в обе дисциплины регби. Что позволяет констатировать возросшее качество состава при некоторой потере количества.

представлено realnoevremya.ru РК «Стрела»

Конкуренция с другими командами Казани

На исходе часа игры сложилось впечатление, что сопротивляться «Стреле» может только природа, поскольку ветер неоднократно сдувал мяч с подставки, куда его устанавливал Мараис. Но надо отдать должное «славянам»: они за время, оставшееся до конца игры, сумели отыскать внутренние резервы и занести три попытки, то есть в три раза больше, чем за 70 минут игры. Концовка была за москвичами, другое дело, что это позволило чуть скрасить разгром, превратив 54:13 в 61:32.

Ранее на встрече с журналистами Джей Пи вопросом на вопрос ответил, когда его спросили по поводу завоевания золота чемпионата страны: «Как долго «Рубин» играл в Премьер-Лиге, пока не стал чемпионом, «Ак Барс», «Зенит-Казань» и так далее?» Ну тут волейболисты могут ответить, что они стали чемпионами на третий год пребывания в высшем дивизионе и на седьмой год существования команды, у «Рубина» в дебюте Премьер-Лиги уже была бронза, а золота команда добилась на пятый год выступления в Премьер-Лиге. История казанского регби насчитывает уже 55 лет, другое дело, что дважды, если не трижды, с учетом перехода в регбилиг, «Стрела» переходила некое состояние коматозности и только сейчас выходит на заданную мощность. И ожидать если не золота, то медали от команды необходимы, поскольку очень приятные во всех отношениях коллектив и клуб уже отстают в этом плане и от бердыевского «Рубина», и от сидельниковского «Динамо-ТТГ» периода нулевых. В прошлом сезоне было серебро в регби-семь, что спортивный директор клуба Альфред Хисамов охарактеризовал как «капелька меда в ложке дегтя». Да, «семерка» — это зона ответственности другого тренера, Рамиля Юсупова, но вклад в серебро общий. И все тот же квартет новичков, которые по ходу сезона будут переходить из регби-15 в «семерку», — это же креатура Джей Пи.

Кстати, если на момент перехода в «Стрелу» Джей Пи Нил искал в интернете ответ на вопрос, что собой представляет Казань, то сейчас и он может самостоятельно ответить на вопросы потенциальных кандидатов на переход в «Стрелу», и директор клуба Альфред Хисамов после разговора скидывает видео презентационного характера о нашем городе.

представлено realnoevremya.ru РК «Стрела»

Лучше всего контакт с Африкой наладила селекционная служба «Стрелы»

На завершившийся саммит «Россия — Африка» можно было смело запускать представителей российского регби, а проведение такой сессии, как «Спорт. Мост дружбы России и Африки», легко мог бы закрыть селекционный отдел казанской «Стрелы». Гарантией тому и тренерский штаб, состоящий из южноафриканца Джей Пи Нила, в прошлом был еще намибиец Джако Энгельс, сейчас остался его соотечественник Йохан Тромп, и состав команды, через который прошли несколько десятков южноафриканцев и полдесятка намибийцев. Был даже регбист, объединяющий две эти страны, — Гихард Визаж, сменивший сборную ЮАР на Намибию.

Ветеран «Стрелы» Йохан Тромп мог бы даже рассказать о том, как ради казанской команды отказался от возможности сыграть за намибийскую сборную на Кубке мира и стать тем самым легендарным регбистом в истории страны, участвовавшим в трех Кубках мира. Но поскольку этот старт приходится на время проведения чемпионата России, Тромпу пришлось бы покинуть команду практически на весь игровой период. В итоге, взвесив все за и против, Йохан решил остаться в «Стреле» на весь сезон.

В числе новичков нынешнего сезона — успевший поиграть в России за «Славу» Майкл Амирас, пришел в «Стрелу» из «Грикуас», знакомой тем, что в ней играли бывшие игроки «Стрелы» Стефан Греефф, Джереми Джордаан и Стефан Малан, и нынешние легионеры Пензы Руди ван Ройен и Тиан ван дер Мерве, и уже из «Стрелы» туда перешел Дерик Преториус. Амирас объяснил свой приезд в столицу Татарстана тем, что он уезжал из Москвы, играя в другой позиции, на которой играть не хотел, но новое предложение, озвученное Джей Пи и вторым тренером Гэри Ботой, которого он знает, вернуло его в Россию.

Еще один дебютант — Дамеон Вентер из «Шаркс», это бывшая команда Гэри Боты, второго тренера «Стрелы». Вентер тоже успел поиграть в Европе, за команду «Хит» из Тель-Авива, финалиста Суперкубка Европы — 2022 (это в недавнем прошлом команда еще одного игрока Казани Джереми Джордаана). По сути, это редкость, что селекционеры «Стрелы» нашли игроков не напрямую из чемпионата Южной Африки, поскольку ранее «стрелки» помогали пополнять состав не только казанской команды, но и конкурентов. И Стефан де Вит, и его партнер по команде Пензы Франко Нодье, вернувшийся в состав после лечения травмы, и выступающий за московское «Динамо» Гюнтер ван Вюрен, и игроки «Славы» Джин Уиллемс, вышеупомянутый Марне Юбер, и игравший в прошлом сезоне в чемпионате Латвии Донован дю Рандт. Кстати, и дю Рандт, и Юбер ранее играли вместе не только в «Стреле», но и в южноафриканском «Шаркс». Стефан Малан сейчас в «ВВА-Подмосковье», Стефан Греефф стал новичком московского «Спартака». В общем, «Стрела» знает африканский континент как свои пять пальцев, теперь осталось сделать так, чтобы Африка узнала «Стрелу», команду с «четким настроением», как охарактеризовал ее Магомед Давудов.