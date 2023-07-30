День в истории: началась «Санта-Барбара» и ликвидация мощей

Чем примечательна дата 30 июля?

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Санта-Барбара»/youtube.com, аккаунт ANS

Сегодня, 30 июля, отмечается Международный день дружбы и Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Сегодня КГУ был включен в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, было принято постановление «О ликвидации мощей во всероссийском масштабе», НКВД получило право выносить смертные приговоры «врагам народа», открылись «Лужники», стартовал показ «Санта-Барбары». Родились художник Наджип Наккаш, певица Зиля Сунгатуллина, культурист, актер и губернатор Арнольд Шварценеггер. Умерли Отто фон Бисмарк, журналист и писатель Эль-Регистан, кинорежиссеры Ингмар Бергман и Микеланджело Антониони. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Искусство татарской каллиграфии

30 июля 1948 года в селе Усали Мамадышского района родился художник и автор шамаилей Наджип Наккаш (Исмагилов). Основам каллиграфии он учился у Баки Урманче, став в итоге одним из тех, кто возродил это искусство в татарской культуре. Также он автор мозаичных панно мечетей Нижнекамска, Лениногорска, села Шингальчи и современного крыла мечети Марджани. Популярны его тугры, личные и фамильные знаки, которых он создал более 1000.

30 июля 1949 года в селе Верхние Киги Кигинского района Башкирской АССР родилась Зиля Сунгатуллина. После окончания консерватории в 1973 году стала солисткой театра оперы и балета, объездив с гастролями многие страны, от США до Турции. В 1983 году начала преподавать в альма-матер, а в 1998-м стала заведующей кафедрой вокального искусства. Среди ее учеников — Альбина Шагимуратова и Филюс Кагиров.

30 июля 1996 года президент России Борис Ельцин подписал указ, включив Казанский государственный университет в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ. Тем самым наш университет стал третьим в своде вузов — после Московского и Санкт-Петербургского. На данный момент крупнейший казанский вуз находится на 7-й строчке этого свода, а всего в него включены 14 зданий страны.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

30 июля 2022 года «Реальное время» рассказало, как провело офлайн-конференцию «Маркетинг #реальноговремени», посвященную Дню пиарщика. Тем временем главный редактор «РВ» Сергей Кощеев объявил о том, что с 9 июля «Реальное время» — больше не интернет-газета, а мультиформатное медиа с ежедневными онлайн-стримами.

Появились «Лужники»



30 июля 1920 года вышло постановление «О ликвидации мощей во всероссийском масштабе». Мощи назывались орудием для затемнения сознания трудящихся и средством извлечения доходов храмами и монастырями. Реликвии предписывалось передавать в музеи, а в иных случаях — возбуждать против виновных судебное преследование. К примеру, мощи преподобного Серафима Саровского (по новому стилю он родился 30 июля), были перевезены сначала в Центральный антирелигиозный музей в помещениях женского монастыря Страстной иконы Божией Матери в Москве, а после его сноса — в Музей истории религии и атеизма в закрытом Казанском соборе Ленинграда.

30 июля 1937 года в СССР чрезвычайные «тройки» НКВД получили право эффективно избавляться от политзаключенных — выносить смертные приговоры «врагам народа». За 1937—1938 годы было казнено более 700 тысяч человек. Процесс занимал 1—2 допроса, о приговоре арестованный узнавал непосредственно перед его исполнением.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

30 июля 1956 года в Москве открылся Центральный стадион имени Ленина — «Лужники». На нем прошел футбольный товарищеский матч между сборными РСФСР и КНР. Спорткомплекс был построен всего за 450 дней на заболоченной пойме Москвы-реки, на самой окраине города. Были cнесены местные постройки, включая Тихвинскую церковь XVIII века. После чего на площадку завезли более 3 млн кубометров грунта и вбили 10 тысяч опорных свай. Одновременно большая арена стадиона могла вмещать около 101 тысячи человек.



«Санта-Барбара» не с начала



30 июля 1984 года на телеканале NBC стартовал показ «Санта-Барбары», а в итоге сериал растянулся на 2137 эпизодов, которые шли 10 лет — до середины января 1993 года. В нашей стране трансляция началась с 217-й серии в новогодние праздники 1992 года, а прекратилась на 2040-м эпизоде. Остальное наши зрители переводили сами. При этом в США сериал «Санта-Барбара» не поднимался выше десятой строчки рейтингов.

30 июля 2007 года скончался режиссер Эрнст Ингмар Бергман. Он поставил более шестидесяти художественных и документальных фильмов, среди них — «Седьмая печать», «Земляничная поляна», «Персона», «Час волка», «Шепоты и крики» и «Фанни и Александр». Восемь лет он провел вне Швеции, из-за давления по делу о налоговых выплатах обвинения были сняты, но режиссер заявил, что не может продолжать работать в условиях постоянного давления. В 2003-м он снял последнюю ленту — «Сарабанда».

