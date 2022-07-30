Маркетинг и PR-2022: бег по эскалатору с отваливающимися ступенями

Маркетологи и пиарщики ищут новые инструменты, развивают кризисные коммуникации, меняют тематику сообщений, а «Реальное время» больше не интернет-газета

Фото: Максим Платонов

Российские инструменты интернет-рекламы пока не могут заменить ушедших и запрещенных площадок, но тестировать и пробовать надо все. В антикризисной коммуникации желательно не молчать, не врать и не угрожать. В марте у всех крупных компаний был шок, но сейчас маркетинг и PR дошли до точки надежды. Об этом и о многом другом говорили спикеры и участники офлайн-конференции «Маркетинг #реальноговремени», которую наше издание провело в День пиарщика. Тем временем главный редактор «РВ» Сергей Кощеев объявил о том, что с 9 июля «Реальное время» — больше не интернет-газета, а мультиформатное медиа с ежедневными онлайн-стримами.

«Уверен, профессиональное PR-сообщество Татарстана — одно из лучших в стране»



В этом году «Маркетинг #реального времени» проходил в конференц-зале главного офиса Сбербанка, что на Бутлерова, 44. Здесь собрались полсотни PR-менеджеров, маркетологов и руководителей татарстанских компаний, чтобы встретиться, обменяться опытом, обсудить текущее состояние отрасли и поделиться. Свободных мест в зале не было, и спикеры конференции — Андрей Анисимов (РА «Реаспект», Казань), Евгения Лампадова (РА «Лампа.», Москва) и Сергей Кощеев («Реальное время», Казань) — не подвели. Их выступления были яркими, емкими и насыщенными. Впрочем, обо всем по порядку.

Анна Саушина, директор «Реального времени», модерировала конференцию. В своем приветственном слове она делала акцент на том, что маркетологам, PR-специалистам и медиа надо быть в контакте друг с другом сегодня, как никогда раньше. Турбулентность в отрасли — самое время, чтобы говорить друг с другом, встречаться и обсуждать, чем помочь друг другу и как найти новые точки соприкосновения. Поводом для таких встреч год от года служат конференции «Маркетинг «Реального времени». Темой в 2022 году стало приручение новой реальности и использование новых каналов коммуникации.

Рушан Сахбиев на правах хозяина площадки поприветствовал собравшихся

Заместитель председателя Волго-Вятского банка — управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» Рушан Сахбиев на правах хозяина площадки поприветствовал собравшихся:

— Я рад приветствовать на нашей площадке представителей профессионального PR-сообщества, которые пришли, чтобы узнать что-то новое, обменяться новыми практиками, поговорить о своих новых находках. Мир сегодня очень турбулентный, и он требует нестандартных подходов — мы регулярно говорим об этом и со своей командой. Коммуникация — то, что сегодня особенно востребовано. Мы должны больше, чаще общаться. И здорово, что профессиональное сообщество пиарщиков такое сплоченное! Я благодарен команде «Реального времени». Не сомневаюсь, что сегодня дискуссия пройдет на хорошем профессиональном уровне. От себя хочу пожелать плодотворной работы, новых инсайтов, креативных идей, которые в дальнейшем вы сможете реализовать у себя. Уверен, профессиональное PR-сообщество Татарстана — одно из лучших в стране. Креативных людей у нас всегда было очень много, и в этом смысле мы вполне конкурентноспособны на мировой арене. Уверен, что у нас все получится!

От мартовского шока — к точке надежды

Когда прозвучали вводные речи, началась пленарная дискуссия, которую открыла московская гостья Евгения Лампадова, основательница агентства «Лампа.». Ситуацию сегодняшней турбулентности она описала метафорично:

— Я чувствую себя в этом году так, будто бегу вверх по эскалатору, а подо мною отваливаются ступени. Но мне нужно бежать и пытаться получить от этого удовольствие.

По мнению Лампадовой, сейчас PR и маркетинг уже отошли от мартовских шоков и находятся в точке надежды. Поменялись каналы коммуникации брендов с потребителями: российские аналоги запрещенных соцсетей оказались неэффективны, альтернативу найти сложно, но процесс тестирования продолжается. Кто-то пытается работать с таргетом в сети «ВКонтакте», кто-то тестирует «Яндекс.Дзен», и все поголовно бегут в Telegram. Евгения Лампадова заметила, что если бы несколько лет назад кто-нибудь сказал ей, что в запрещенном на тот момент Telegram будут работать все, она бы очень посмеялась.

По мнению Лампадовой, сейчас PR и маркетинг уже отошли от мартовских шоков и находятся в точке надежды

Еще одна интересная деталь — СМИ возвращаются в орбиту интересов пиарщиков и маркетологов на правах работающего и эффективного канала. Компании приходят сюда и под интересные спецпроекты, и под редакционные форматы. А среди запросов клиентов к маркетологам —

небывало много антикризисного пиара,

классические поддерживающие коммуникации (отмалчиваться больше нельзя, нужно говорить с потребителем),



подкасты и диджитал,



YouTube-проекты,



ивенты — в основном отраслевые встречи формата «давайте встретимся и поговорим».



«Сердечко» уступает место аналитике, а маркетологи резко стали лучше

Андрей Анисимов, директор РА «Реаспект», добавил к словам своей московской коллеги еще три интересных тренда, которые развернулись после 24 февраля на рынке отечественного маркетинга.

Во-первых, возрос спрос на скорость тестов, анализ данных и принятие решений на основе этих данных. Теперь все больше компаний не готово, как раньше, ориентироваться на «сердечко» и принимать интуитивные решения. Сейчас всем нужен оперативный логический контроль над ситуацией — решения принимаются на основе данных. Так что у «Реаспекта», который работает только с диджитал-маркетингом, резко вырос спрос на аналитические инструменты и их использование.

Во-вторых, по словам Анисимова, «кризис резко улучшил маркетологов». Его колллеги стали более собранными, «бодрыми» и включенными.

По словам Анисимова, «кризис резко улучшил маркетологов»

— Все клиенты за последнее время стали бодрее! — заметил спикер. «Резко улучшенные маркетологи» в зале при этих словах понимающе усмехнулись, а Евгения Лампадова добавила:

— Все действительно ускорилось. Мы сейчас живем в полном соответствии с шуткой:

«— Вы что, спите?

— Я? Никогда!».

И третий тренд, подмеченный Андреем Анисимовым, — исходящая активность от клиентов выросла просто на глазах. Теперь они сами настаивают на том, чтобы регулярно созваниваться с агентством, в то время как раньше их приходилось к этому понуждать.

Сбер смещает фокус на разъяснительную работу и развенчивает мифы



Как представитель PR-службы одной из крупнейших организаций Татарстана своим текущим опытом поделилась Диана Семенова, пресс-секретарь отделения «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк». Рассказывая о том, как изменились задачи пиарщиков Сбера за последнее время и какие изменения претерпела их работа, она с улыбкой подтвердила:

— За последние полгода мы действительно серьезно взбодрились.

Комментируя изменения каналов коммуникаций, Семенова объяснила: со своими ключевыми сообщениями компания следует за своей аудиторией. Практика подготовки универсальных пресс-релизов сменилась на так называемые тройственные релизы: один текст готовится для медиа, второй переписывается для пабликов в сети «ВКонтакте», третий — для аудитории в Telegram.

— Изменились и сами сообщения, — пояснила пиарщица Сбера нашему корреспонденту в кулуарах. — Мы начали делать красивые и понятные карточки, инфографику. Что касается ключевых сообщений, то мы сместили фокусы. Теперь говорим о том, что волнует клиента, делаем акцент на просветительской работе, а не на продвижении продуктов и услуг. Ведем активную антифейковую кампанию, фокус делаем на развенчании мифов, фейков и страхов. Ведь от нашей коммуникативной открытости и доступности зависит эмоциональная стабильность огромного количества наших клиентов!

Диана Семенова объяснила: со своими ключевыми сообщениями компания следует за своей аудиторией

Что касается Telegram, то, помимо размещений в тематических каналах, Сбер ведет и свой собственный. В нем собраны гиды, эксплейнеры, разъяснения по большинству вопросов, которые волнуют клиентов этой экосистемы.

И, наконец, Диана Семенова рассказала, что за последние полгода топ-менеджеры компании тоже стали более открытыми. Они регулярно комментируют ситуацию по разным каналам: в соцсетях, в том же Telegram, отвечают на вопросы. Причем не только журналистам, но и клиентам, и своим сетевым подписчикам.

«До 24 февраля мы 2 года умирали от скуки»

Сергей Кощеев, главный редактор интернет-газеты «Реальное время», вскользь очерчивая контур того, как СМИ могут помочь брендам в сложившейся ситуации, заметил:

— Два года до 24 февраля все мы умирали от скуки и от ковида. Только ленивый не говорил, что медиа умерли. Но сейчас медиа снова понадобились брендам. Они не умерли и не умрут! Паблик в Instagram (запрещенная в России сеть, — прим. ред.) — это, конечно, хорошо, но где тот Instagram? В Telegram у всех уже интоксикация на эти бесконечные уведомления от десятков каналов. Думаю, только мы сейчас и можем помочь брендам рассказать о своем предложении и сформулировать месседж на самые различные аудитории. Нам нужно работать вместе, ведь мы делаем одно дело!

«Думаю, только мы сейчас и можем помочь брендам рассказать о своем предложении и сформулировать месседж на самые различные аудитории», — заметил Сергей Кощеев

В свою очередь, Анна Саушина, подтвердила, что большой запрос от брендов сегодня поступает в СМИ на разъяснение тех или иных аспектов. А медиа помогает именно доносить и разъяснять, причем на довольно серьезную аудиторию. Анонсируя сюрприз, заготовленный на конец встречи, директор издания констатировала: новые форматы ищут сегодня все и «Реальное время» — не исключение.

— Это время тревожное и интересное не только для вас, но и для медиа. Мы тоже каждый день встречаем новые вызовы. Свой экзамен проходят сейчас и СМИ — все ищут новые подходы.

Смена диджитал-инвентаря

После пленарной дискуссии участники конференции получили 10 минут на то, чтобы подготовиться к насыщенным докладам приглашенных гостей. Первым из них выступал Андрей Анисимов, который 40 минут подробнейшим образом разбирал, как изменился сегодня диджитал-маркетинг, испытавший, пожалуй, самую сильную встряску среди всех остальных секторов рынка коммуникаций и рекламы.

Он перечислил, каких инструментов российские компании лишились; порассуждал о своем опыте замены недоступных сегодня инструментов; дал советы о том, как усилить свой диджитал-маркетинг в сложившихся условиях. Его ключевая идея: при разработке стратегии цифрового маркетинга надо отталкиваться от задач, а не от инструментов. Сначала нужно проанализировать, просегментировать свою аудиторию, все измерить, взвесить и посчитать, и только потом выстраивать стратегию и выбирать инструменты.

Анисимов напомнил: компании, которые складывали гипотетические маркетинговые яйца в одну корзину, понесли огромный ущерб. Например, в один момент потеряли весь свой интернет-маркетинг те, кто рекламировался только в запрещенном ныне в России Instagram. А вот клиенты агентств, которые использовали разные инструменты и имели в запасе разные подходы, критических потерь не понесли.

Анисимов напомнил: компании, которые складывали гипотетические маркетинговые яйца в одну корзину, понесли огромный ущерб

Спикер перечислил четыре ключевых рекламных площадки, которые больше не работают так, как работали до сих пор в России:

запрещенный в России Instagram (правда, поскольку естественным дополнением к пользованию интернетом в России сегодня стал VPN, и инфлюэнсеры продолжают в нем работать, существенно снизив цены — и этим продолжают пользоваться многие бренды);



YouTube (охваты остались те же, а вот рекламные инструменты отключены в России. Зато инфлюэнсеры и здесь тоже снизили чек);



Google Ads (отключивший практически весь свой мощный инструментарий, что стало для рекламных диджитал-агентств самым серьезным вызовом);



Criteo (площадка динамического ремаркетинга для интернет-магазинов, обеспечивавшая 75%-ное проникновение в российскую аудиторию).



И поскольку рынок российских инструментов интернет-рекламы, за исключением «Яндекса», до сей поры лишь имитировал развитие, по словам спикера, то оставшиеся возможности выглядят не такими широкими. Однако Андрей Анисимов все же дал огромное количество полезных советов по работе с «ВКонтакте», с «Яндекс.Дзеном» и «Яндекс.Директом», с Telegram (который стал главным бенефициаром ухода запрещенных в России сетей), с Yappy, с Yabby (да-да, это совершенно разные площадки). По тону его выступления становится понятно: да, сложно. Но все это преодолимо: просто надо засучить рукава и работать, тестировать разные площадки и подробно изучать свою аудиторию.

Молчать — бизнесу вредить

Евгения Лампадова прочла захватывающую лекцию о кризисных коммуникациях. Как и многие другие спикеры, она предлагает рассматривать кризис как возможности. Однако, в отличие от многих других, дала массу понятных и четких советов, что же делать, если разразилась гроза.

Для начала Евгения отранжировала кризисы, которые переживают компании в 2022 году, на шесть разновидностей, с точки зрения тематики и дальнейшей коммуникации: конкурентные игры, закрытия, M&A, банкротства, сокращения сотрудников и сбои в работе. Затем перечислила основные приметы кризисной коммуникации сегодня:

во-первых, Telegram стал источником новостей для медиа, а не наоборот, как было раньше, и это нужно иметь в виду;



во-вторых, скорость необходимой реакции сократилась: в среднем СМИ звонят компаниям за комментариями по тому или иному поводу через 20 минут, а не через час. И к этому моменту уже нужно успеть подготовить ответ;



в-третьих, если ситуация не появляется в информационном поле регулярно и не имеет склонность затягиваться, то весь негатив быстрее, чем еще 5 лет назад, тонет в лентах и забывается, сменяясь иным.



Евгения Лампадова прочла захватывающую лекцию о кризисных коммуникациях

Реакция на кризис может быть разнообразной, и Евгения Лампадова рассказала о плюсах и минусах каждой популярной реакции. Например, если по всем федеральным СМИ и телеграм-каналам разнеслась дурная весть о компании вашего клиента, есть три варианта реакции:

объясниться сразу же (если это возможно, это Лампадова считает идеальным вариантом);



убрать информацию из инфополя (но если она правдива, это очень дорого и чревато репутационными потерями в будущем);



переключить внимание аудитории на позитивную новость или подбросить еще более «жареный» факт про конкурентов.



Каждый свой тезис спикер подробнейше объясняла на примерах. Аудиторию очень заинтересовал один из разделов ее лекции: чего делать ни в коем случае нельзя. Например, угрожать СМИ отказом сотрудничать с ними в дальнейшем. Или выдавать в окружающее пространство информацию, не соответствующую действительность. Или просто исчезать, не беря трубку и не отвечая на сообщения (в сегодняшней действительности это действительно выглядит дико).

Что же делать в случае, если пришла беда и надо спасать компанию от репутационных кризисов? Евгения Лампадова, которая работает с крупнейшими российскими партнерами, дает простые и четкие советы. Во-первых, еще «в мирные времена» активно строить вокруг себя комьюнити, чтобы в кризис уже иметь в запасе бесплатных и искренних амбассадоров. Во-вторых, если негатив о вашей компании появился в Telegram, не стоит реагировать на него во «ВКонтакте» (особенно в закрытом аккаунте). Защищаться надо там, где на вас напали. В-третьих, обязательно надо говорить, не молчать, объяснять свою позицию, приносить извинения. Молчать в наше время — не лучшая позиция.

«Реальное время» перестало быть просто интернет-газетой

Закрывало конференцию выступление главного редактора «Реального времени» Сергея Кощеева. Он говорил о том, как важно пиарщикам, маркетологам и СМИ работать друг с другом. О том, что СМИ сегодня на коне, если над ним работают «не только 16 часов в сутки, но и головой». И, наконец, о том, как важна практика публичных выступлений — эту тему главный редактор красной нитью протянул через свое выступление.

Попутно полемизировал с Евгенией Лампадовой и ее тезисом о том, что негатив сегодня быстро уходит вниз в ленте и размывается другими новостями. На это он ответил, что и через год, и через пять появляются желающие убрать из результатов поисковой выдачи статьи «Реального времени» с негативными упоминаниями о себе. Просто эти материалы и через несколько лет остаются на первых строчках в поиске, а это очень мешает налаживать отношения с новыми контрагентами. Такая вот своеобразная трактовка русской пословицы про перо и топор.

Главным, о чем говорил Сергей Кощеев, стала новость о том, что «Реальное время» теперь — мультиформатное медиа

Но главным, о чем говорил Сергей Кощеев, стала новость о том, что вот уже 3 недели «Реальное время» — больше не интернет-газета, а мультиформатное медиа. Команда проводит ежедневные онлайн-стримы, на которые приглашает от трех до пяти спикеров. Таким образом, многомиллионная аудитория «Реального времени» (6,5 млн уникальных посетителей за квартал) получает оперативную информацию из первых рук о самых разных сферах жизни: спорт и экономика, общество и культура, бизнес, бизнес и еще раз бизнес — и все это сконцентрированно на местной информационной повестке. Кощеев пригласил всех присутствующих включаться в эту работу самим и включать руководителей своих компаний.

— Куда еще, скажите мне, можно прийти и регулярно прокачивать свои навыки ораторского мастерства, полемики и риторики? Не говоря уже о том, что это можно использовать для продвижения компании, личного бренда спикера после эфира в формате видео в корпоративных соцсетях. Сегодня в медиа Татарстана нет признанных лидеров общественного мнения с их мнением. Мы сейчас этим и занимаемся: делаем лидеров общественного мнения и опытных ораторов из всех вас! Наша творческая команда поможет сформулировать, что же именно вы хотите сообщить, что о вас должны знать люди. Это наша работа, мы каждый день это делаем.

Охваты стримов «Реального времени» растут с каждым днем, а в ближайшее время, когда к ним добавятся другие «медиаплюшки», они начнут расходиться по аудитории еще быстрее. Каждая беседа со спикером длится до получаса: контента после этого хватает и на то, чтобы нарезать ролики для соцсетей, и написать несколько новостей. По словам Кощеева, поиск новых форматов постоянно продолжается.

Гости конференции расходились медленно: они говорили друг с другом, знакомились, обменивались контактами, задавали вопросы организаторам и благодарили за возможность встретиться и услышать друг друга… Площадка «Реального времени» оказалась единственным местом, где они могут это делать с регулярностью как минимум раз в год. Значит, действительно время молчать закончилось: пора разговаривать!



1 / 103 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов