Культурные мероприятия августа: куда сходить в Казани
Подборка интересных событий в столице Татарстана на последний летний месяц
В августе жителей Казани ждет множество интересных событий. Среди них концерты известных исполнителей, театральные постановки, выставки, стендап и многое другое. Самые интересные мероприятия города — в совместном проекте «Яндекс Афиши» и «Реального времени».
Поход в театр
«Здрасьте, я ваша тетя!»
10 августа. Театр на Булаке. 12+
Комедийная постановка об экстравагантной даме, которая поведает зрителям о Бразилии, «где много диких обезьян». Образ тетушки знаком россиянам по популярному в семидесятых фильму. В киноверсии роль тети досталась Александру Калягину. Таланту актера не уступают и артисты постановки: легкая игра и яркие образы только усиливают спектакль. Гостей ждут шутки, увлекательные сюжетные находки и много авторской музыки.
«Пыль в глаза»
24 августа. Театр им. Качалова. 12+
Остроумная и трогательная пьеса расскажет историю двух парижских семейств, чьи дети влюбились и теперь мечтают о женитьбе. Обе семьи, упорно создавая в глазах будущих родственников благоприятное впечатление о собственном положении в обществе, пускают друг другу «пыль в глаза». Это рождает комические ситуации, но также становится угрозой для счастья молодых людей. Постановка перенесет зрителей в Париж позапрошлого века с атмосферой классического французского водевиля, толпами у «Мулен Руж» и волнениями против установки Эйфелевой башни.
«Десять»
3 и 4 августа. Особняк Демидова. 18+
Камерный интерактивный спектакль по мотивам детектива Агаты Кристи «Десять негритят». Каждый зритель, который прибывает в «Особняк Демидова», автоматически становится участником постановки, а еще — подозреваемым в убийстве. У каждого из десяти персонажей спектакля собственная сюжетная линия, и каждую из них изучает отдельная группа зрителей. Гости взаимодействуют с актерами, изучают героев и ищут ответ на животрепещущий вопрос «Кто убийца?», но правда станет известна только в финале.
Выставки
«Фрида. Viva La Vida! Ван Гог. Письма к Тео»
1—8 августа. Artplay Media. 6+
Выставка, а точнее — сразу две выставки за одно посещение попали в топ-10 самых популярных событий Казани на «Яндекс Афише». Первая выставка посвящена Фриде Кало — художнице, чье творчество на протяжении десятилетий вдохновляет весь мир, а личная история наполнена трагедиями и разочарованиями. Фрида пережила аварию, 33 операции и тяжелый брак с Диего Риверой. Большинство работ Фриды Кало — автопортреты, которые стали неким визуальным личным дневником художницы, ее автобиографией. На выставке гостей ждет мультимедийный спектакль: ожившие картины художницы в сопровождении откровенного рассказа от первого лица покажут на больших экранах.
Вторая выставка посвящена не менее известному художнику Ван Гогу и его личной переписке с братом Тео. Экспозиция поможет взглянуть на сложный жизненный путь и творчество Ван Гога его собственными глазами. На выставке представлено более 600 писем, которые Тео бережно хранил всю жизнь. Они раскроют гостям противоречивую натуру Ван Гога, его темперамент, знания и трогательные отношения с братом.
«Музаплача»
3 августа. Галерея современного искусства. 12+
Проект «Музаплача» стал отражением взаимодействия слов, линий, ритма и цвета. Центральной фигурой экспозиции стала Анна Ахматова, «царица русской поэзии» ХХ века. Выставка состоит из трех частей и выстраивается по принципу диалогов: здесь между собой говорят произведения и письма поэтессы, классическая музыка и офорты художника-графика Светланы Ланшаковой. Гости увидят редкие картины и предметы, некогда принадлежавшие Анне Ахматовой, и прикоснутся к символам ушедших эпох: русскому авангарду, советскому ГУЛАГу, хрущевской оттепели, борьбе с инакомыслием и мировым признанием русской культуры.
Экскурсии
Театральное путешествие в «Клуб Шарык»
Весь август. Клуб Шарык. 12+
Экскурсия пройдет в интерактивном мультимедийном комплексе истории татарского театра «Шарык клубы» ТГАТ имени Г. Камала. Комплекс располагается в историческом помещении и состоит из нескольких зон, среди которых есть «Река времени» с видеолетописью театра, AR-буклет, виртуальная экскурсия по театру «Закулисье», проекционная книга о выдающихся личностях и событиях «Театр. История. Личность» и другие. Гостей ждет полное погружение в удивительный мир театра и его историю.
«Елабуга, старинный купеческий город»
Весь август по субботам и средам. Елабуга. 0+
Елабуга — одно из старшейших поселений Татарстана с уникальным культурным наследием и 1000-летней историей. Гости города прочувствуют очарование старинного купеческого города, вдохнут воздух шишкинских лесов и посетят музеи Елабуги — Мемориальный музей И.И. Шишкина и Дом памяти М.И. Цветаевой.
Экскурсия в Университет Иннополис
2 августа. ДК железнодорожников. 12+
Иннополис — город будущего, населенный беспилотниками и роботами-доставщиками. Опытный гид расскажет гостям об истории и особенностях Иннополиса и проведет их внутрь университета. Также экскурсия включает в себя посещение Храма всех религий и прогулку на пароме до Верхнего Услона.
Идем на концерт
Салават. 35-й сезон
2—13 августа. Театр им. Камала. 6+
Народный артист Башкирии и Татарстана, а также заслуженный артист России Салават Фатхетдинов выступит с программой своего юбилейного, 35-го концертного сезона.
«Свидание»
13 августа. «Соль». 12+
В город приезжает столичная музыкальная группа, которой свойственно минималистичное звучание в духе шестидесятых и лиричный настрой текстов.
Музыка Людовико Эйнауди
15 августа. ГБКЗ им. С. Сайдашева. 6+
Ансамбль «Солисты Неоклассика» совместно со струнным оркестром исполнят популярные произведения итальянского композитора Людовико Эйнауди. Музыкант считается одним из самых выдающихся представителей неоклассики, а каждый его новый альбом получает мировое признание. Музыка Эйнауди звучит в культовых фильмах «1+1», «Земля кочевников», «Черный лебедь», «Мамочка», а теперь, хоть и не в исполнении автора, и на сцене города.
Стендап для души
«Что бы ты выбрал?»
4 и 11 августа. «КлуП». 18+
Комики поставят друг друга перед сложным выбором. Каждый попытается убедить остальных, что именно его выбор хорош.
«Подкаты»
10 августа. «КлуП». 18+
В этот вечер комики проверят на зрительницах свои лучшие «подкаты». Комик, который к концу шоу наберет больше всего «сердечек», получит приз.
«Никита Шевчук»
24 августа. Stand Up Club Kazan. 18+
Резидент шоу StandUp на телеканале ТНТ выступит с авторской программой.
Детские мероприятия
«Все будет хорошо»
Весь август: по средам, четвергам, субботам и воскресеньям. Цирк. 0+
Танцевально-цирковое представление, в основу которого легла программа Московского цирка Юрия Никулина. Каждый номер представляет собой спектакль с красочными декорациями, яркими костюмами и оригинальной музыкой. Гости увидят выступления акробатов, воздушных гимнастов, жонглеров, эквилибристов, клоунов и дрессированных животных.
В фойе Казанского цирка также развернется выставка, посвященная памяти Юрия Никулина. В экспозиции редкие снимки из циркового и семейного архивов. Объявления о звонках, антракте и прочем будут звучать голосом Юрия Никулина — в точности как в московском цирке.
«Недетский концерт»
22 августа. Театр на Булаке. 0+
Оркестр театра на Булаке в необычных аранжировках сыграет песни из любимых мультфильмов и культовых кинофильмов, среди которых «Приключения Буратино», «Черепашки-ниндзя», «Гарри Поттер», «Звездные войны» и многие другие.
Квест «Отель»
Весь август. Отель на Журналистов. 12+
Квест-перформанс перенесет участников в загадочный отель. Здесь в 1919 году мужчина построил отель для нуждающихся в помощи и умирающих от чумы и голода людей. Спустя более полувека владелец отеля ушел на войну и оставил жену с двумя детьми. И женщина начала медленно сходить с ума. Локация квеста размещена в реальном отеле, что добавляет игре реалистичности и позволяет полностью погрузиться в историю. При желании квест можно пройти без актеров, а еще выбрать контактную или бесконтактную версии.
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