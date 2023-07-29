Рустэм Сабиров: «Государство фактически заставляет страховщиков дотировать убыточные сегменты»

Вице-президент Союза страховщиков РТ — об инициативе наказывать брокеров штрафами за отказ оформить ОСАГО

В России скоро могут начать наказывать страховщиков за необоснованный отказ в оформлении ОСАГО. Штрафы для страхового агента составят до 50 тысяч, для юрлица — до 300 тысяч рублей. Сейчас в Минфине прорабатывают введение этой административной ответственности. Но решать проблему одними санкциями неправильно, считает вице-президент Союза страховщиков Татарстана Рустэм Сабиров. В авторской колонке для «Реального времени» эксперт рассуждает, почему этот вид страхования остается во многом убыточным и как можно повлиять на ситуацию.



«Понять страховые компании можно»



Я бы отметил два аспекта этой проблемы. Во-первых, надо помнить, что страховые компании — коммерческие организации. Если, например, с завтрашнего дня заставить заправки продавать бензин не по 50 рублей, а по 10 рублей, значит надо либо компенсировать им выпадающие доходы, либо им придется работать в убыток и закрывать АЗС. Тема далеко не новая — на страховом рынке тоже есть весьма убыточные сегменты.

В свое время, когда я был президентом Союза страховщиков Татарстана, мы отправляли письма в Российский союз автостраховщиков с просьбой повысить тариф «аварийщикам». Потому что, по статистике, есть категория водителей, которые приносят огромные убытки и, чтобы это как-то компенсировать, надо или тариф поднимать таким людям, или не страховать их, если ты коммерческая структура.

Поэтому понять страховые компании, когда они отказывают в оформлении ОСАГО, конечно, можно.

Государство фактически заставляет их дотировать убыточные сегменты, а они этого делать не хотят.

«Есть водители, которые попадают в ДТП по 15—20 раз в год!»



С другой стороны, в сложившейся экономической и политической ситуации понятно, что никто не будет поднимать тарифы для этих убыточных категорий. В итоге пошли самым простым путем — выкручивая руки, любыми способами заставили страховые компании страховать убыточные сегменты. Ведь и такие водители не должны ездить без ОСАГО, и кто-то же должен за это отвечать, иначе теряется весь смысл этой системы страхования.

В этом направлении я понимаю государство и понимаю автолюбителей, которые не могут купить страховой полис. Я сам знаю, что таксистам, общественному транспорту, начинающим водителям отказывают — эти сферы убыточные.

Есть категории водителей-аварийщиков, которые попадают в ДТП по 15—20 раз в год!

Вы на дорогах сами такое видите — битая-перебитая машина, а ему ничего не жалко — любой банкет будет оплачен. Его ржавое корыто ничего не стоит, а то, что он поколотит — оплатит страховая компания, не из собственного же кармана он заплатит, то есть страха нет и мозгов нет. Но оставлять без ОСАГО этих людей, конечно, нельзя, иначе пострадают добросовестные автовладельцы, в которых такие деятели въезжают.

Есть категории водителей-аварийщиков, которые попадают в ДТП по 15—20 раз в год! realnoevremya.ru

«Не хочешь продавать полис — откажись от лицензии»

Попытки штрафовать за отказ оформить страховой полис были и раньше, так как договор публичный — в принципе отказа быть не должно, с юридической точки зрения. Но страховые компании упорно делают все, чтобы не страховать эти убыточные сегменты — то база зависла, то полисы кончились — все, что угодно.

Введение штрафов с этой позиции, конечно же, оправдано. Потому что все эти выкрутасы страховщиков с отказами приводили к тому, что городские совещания приходилось проводить. Решали проблему, как обеспечить полисами ОСАГО общественный транспорт, потому что никто не хотел страховать целые автопарки в городе. Вопрос разруливали на уровне мэров городов, насколько я знаю.

В случае же с административной ответственностью для страховых компаний, если будет четкая и прозрачная система, обеспечивающая эти штрафные санкции, тогда эти полисы будут продавать. По большому счету, если ты не хочешь продавать полис — откажись от лицензии, дело добровольное, так ведь? Но в связи с тем, что отказываться от лицензии по ОСАГО никто не собирается, и значит это дело все-таки приносит доход, тогда все это обоснованно.

Попытки штрафовать за отказ оформить страховой полис были и раньше. Роман Хасаев/ realnoevremya.ru

Хочешь страховать прибыльные сегменты, тогда страхуй и убыточные или вообще не работай на этом рынке.

Здесь я уже солидарен с простыми автолюбителями, прекрасно их понимаю. Если подытожить: я объяснил позицию страховых компаний — их можно понять, и я изложил позицию автовладельцев, которые тоже не должны страдать. И те, и другие правы, поэтому я считаю, что, если механизм исполнения этого закона со штрафами будет четко прописан, он облегчит покупку полисов ОСАГО.

Что касается тарификации услуги, по каждому сегменту все же должен быть баланс. Везде должна быть минимальная маржа, а тут нарушены элементарные законы экономики. Когда они нарушаются, включается механизм силового регулирования рынка государством, что не приводит ни к чему хорошему.

Мы все это видели в последние десятилетия, и здесь тоже отсутствует вот эта экономическая составляющая, поэтому здесь и принимаются такие «силовые» решения, которые, с точки зрения автолюбителя, вполне обоснованы. Но с точки зрения здравого смысла, эта система сегодня не сбалансирована.

Рустэм Сабиров